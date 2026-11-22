تمكن الجيش اللبناني من ضبط شحنة جديدة من المتفجرات أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع (شرقاً)، وأوقف 3 أشخاص.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش، في منطقة الدورة - مشاريع القاع، 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة؛ نحو 203 كيلوغرامات من مادة (سي فور)، و61 كيلوغراماً من مادة (تي إن تي) المهرَّبة من الداخل السوري، وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وقال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين كانوا يتولّون عملية التهريب. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.

وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، أمس (الأحد)، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.