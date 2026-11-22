حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي». وقال إن تل أبيب «تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وهذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف فيدان خلال مقابلة تلفزيونية، ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة».

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن كميات المواد المخدرة التي أُعلن عن إتلافها أمس (الأحد) «هي من الأكبر منذ التحرير» وإسقاط نظام بشار الأسد. وأوضح أنها شملت 400 مليون حبة «كبتاغون»، وكميات ضخمة من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضُبطت خلال عمليات أمنية متفرقة.