أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، تسجيل إصابتين وأضرار مادية محدودة، إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الدفاع الجوي لاعتداءات جوية إيرانية أسفرت أيضاً عن اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية تمت السيطرة عليه.

وأشارت «الداخلية البحرينية» إلى أن إحدى الإصابتين تعود لمواطن من ذوي الهمم، فيما طالت الأخرى مقيماً من الجنسية الباكستانية، وحالته حرجة.

وأدانت السعودية ومجلس التعاون الخليجي والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب دول وكيانات ومنظمات عربية وإسلامية، هذه الاعتداءات بأشد العبارات، مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، معلنةً تضامنها الكامل مع المنامة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومنشآتها، وداعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد.

إلى ذلك، أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية، وطائرتين مسيَّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة الرياض وأخرى باتجاه المنطقة الجنوبية.