أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن تسجيل إصابتين وأضرار مادية محدودة، إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض، مشيرةً إلى أن إحدى الإصابتين تعود لمواطن من ذوي الهمم، فيما طالت الأخرى مقيماً من الجنسية الباكستانية، وحالته حرجة.

جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين يوم أمس ... إصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم وحالته مستقرة، كما أصيب مقيم باكستاني وحالته حرجة، وكلاهما يتلقيان العلاج في المستشفى.#البحرين #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/sdH0DMBhtk — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2026

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، يوم السبت.

وأضافت، في بيان، «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».

وتابعت: «نتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا تسببت في أضرار مادية طفيفة، وإصابتين؛ إحداهما حرجة لمواطن من ذوي الهمم ، والأخرى لمقيم باكستاني».

كانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت، في وقت سابق السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

جراء العدوان الإيراني الآثم ... استهداف منشأة صناعية مدنية ،نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه ، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون اي إصابات.#البحرين #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان الأحد، إن المملكة تستنكر هذه الاعتداءات الآثمة، وتجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها دول المنطقة والمنشآت المدنية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، محملةً إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

وأعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.