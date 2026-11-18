مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342777-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.
وأكدت مصر في إفادة، الأربعاء، رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل مساساً مرفوضاً بسيادتها وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.
وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأكدت «مساندتها لما تتخذه من تدابير لصون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية»، مجددة التأكيد على أن «أمن الكويت وسائر دول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري».
وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تشدد على «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».
وكانت مصر قد أعربت عن استنكارها البالغ للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة البحرين أو تهديد أمنها واستقرارها، أو تعريض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، باعتبار تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت مصر إلى «تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها»، كما شددت على أن «أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتصعيد».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز فرص التهدئة، والجهود التي تُبذل بشكل منسق للتوصل لمقترحات تعيد الأطراف إلى التجاوب مع المسار السياسي مجدداً، خاصة وأن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، الأربعاء، اتفق الوزيران على «استمرار التشاور والتنسيق»، وأكدا «ضرورة توفر الإرادة السياسية والمرونة لدى مختلف الأطراف المعنية بما يضمن نجاح جهود خفض التصعيد والتوتر الحالي في المنطقة».
تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.
محمد محمود (القاهرة)
الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342801-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A
الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر
إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة، بدءاً من الحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاساتها على الملاحة في البحر الأسود، وكذلك مع مخاوف تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اضطرابات مستمرة في مضيق هرمز ومخاوف من امتدادها بشكل أكبر إلى مضيق باب المندب.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي شركة «أي آر إتش» الإماراتية ومجموعة «أرقام كابيتال» لبحث فرص التعاون في توريد القمح واستكشاف آليات جديدة لتنويع مناشئ الاستيراد ومصادر الإمداد.
وتناول الاجتماع «دراسة البدائل المتاحة لمصادر التوريد، وبحث الاستفادة من الإمكانات والعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية للشركات المشاركة، بما يوسع قاعدة الموردين والخيارات المتاحة أمام الدولة في تدبير احتياجاتها من الحبوب».
وسبق أن أعلن وزير التموين المصري عن أن «الهيئة العامة للسلع التموينية» (حكومية) تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، إن «الحكومة المصرية قررت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة من 7 دول إلى 22 دولة وأن هذه القرارات ليست جديدة، والحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تفعيلها».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد مصر يتركز بشكل أكبر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، نظراً إلى الأهمية الكبيرة للبلدين في إنتاج وتصدير المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة والشعير والبذور الزيتية. وأشار إلى أن مصر تتجه أيضاً إلى أسواق بديلة، مثل رومانيا وبلغاريا والمجر، إلى جانب أستراليا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.
ويوم الاثنين الماضي غرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، بينما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية.
كما كرمت مصر الاثنين طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيَّرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا. وتعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيَّرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح، بحسب وزارة النقل المصرية.
قال العميد الأسبق لأكاديمية النقل الدولي، الدكتور محمد علي إبراهيم، إن تصاعد الصراعات في المنطقة والتنافس على الممرات البحرية الدولية، من باب المندب ومضيق هرمز إلى البحر الأسود، يثير مخاطر متزايدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وفي مقدمتها القمح.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية انعكس بصورة كبيرة على خريطة صادرات الحبوب، مع تراجع الصادرات الأوكرانية، مقابل زيادة الصادرات الروسية، التي استفادت من تراجع الحضور الأوكراني في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن استهداف السفن الروسية يضيف مزيداً من المخاطر على حركة التجارة والإمدادات.
وحذَّر إبراهيم من أن استمرار الحروب التجارية والتنافس الاقتصادي قد يفتح المجال أمام صراعات أوسع، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تنويع مصادر استيراد القمح، وعدم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة بما قد يحولها إلى نقطة ضعف في أوقات الأزمات، بالتوازي مع تبني سياسات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجياً.
وقفزت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن بعد قرار رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى ما يكفي 9 أشهر من الاستهلاك بدلاً من 6 أشهر. في حين تعد القاهرة من أكبر مستوردي القمح حول العالم مع استيراد نحو 12 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المحلي، وفق تقديرات حكومية.
لكن في المقابل تراجعت واردات مصر من القمح بنحو 65 في المائة خلال الربع الثالث من 2026 إلى 1.3 مليون طن، وسط اضطرابات البحر الأسود، بحسب تقديرات رسمية.
ورغم تراجع معدلات الاستيراد رقمياً يرى الدكتور نادر نور الدين، أن مصر لن يكون أمامها أزمة في استيراد القمح على المدى القريب مع الانفراجة المنتظرة بشأن التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، وأن المؤشرات الإيجابية انعكست مباشرة على أسعار القمح التي تراجعت عالمياً.
وبحسب بيانات نشرتها وكالة «رويترز» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن أسعار القمح انخفضت بنحو 25 في المائة مقارنة بذروتها في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الأسعار اقتربت من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر.
واعتبر نور الدين أن إغراق سفينة مصرية على متنها 3 آلاف طن من القمح لن يؤثر على واردات القمح المصري، مشيراً إلى أنها سفينة صغيرة الحجم، وقد تكون الكميات المحمولة عليها تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص، وأن الحكومة حين تستورد القمح يأتي من سفن كبيرة تصل حمولتها إلى 60 ألف طن ومؤمّن عليها وعمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاماً.
واتفق مع هذا الرأي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، والذي أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، في ضوء مجموعة من المتغيرات، من بينها انتخابات الكونغرس الأميركي، والتقارب الروسي - الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب مع إيران.
وأضاف حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العوامل قد تنعكس إيجابياً على مسارات التهدئة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، وأن متابعة التقديرات السياسية الصادرة عن مختلف الأطراف تشير إلى وجود توجه عام، تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى في الشرق الأوسط، نحو خفض التصعيد.
مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342777-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.
وأكدت مصر في إفادة، الأربعاء، رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل مساساً مرفوضاً بسيادتها وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.
وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأكدت «مساندتها لما تتخذه من تدابير لصون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية»، مجددة التأكيد على أن «أمن الكويت وسائر دول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري».
وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تشدد على «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».
وكانت مصر قد أعربت عن استنكارها البالغ للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة البحرين أو تهديد أمنها واستقرارها، أو تعريض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، باعتبار تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت مصر إلى «تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها»، كما شددت على أن «أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتصعيد».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز فرص التهدئة، والجهود التي تُبذل بشكل منسق للتوصل لمقترحات تعيد الأطراف إلى التجاوب مع المسار السياسي مجدداً، خاصة وأن الحلول العسكرية لا تنهي الأزمات.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، الأربعاء، اتفق الوزيران على «استمرار التشاور والتنسيق»، وأكدا «ضرورة توفر الإرادة السياسية والمرونة لدى مختلف الأطراف المعنية بما يضمن نجاح جهود خفض التصعيد والتوتر الحالي في المنطقة».
واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342533-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، بأن واشنطن «أخذت علماً» بتوقيفه، وذكّر بالعقوبات المفروضة عليه لدوره في فظائع بحق مدنيين في دارفور.
ودعا بولس إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف بالسودان، والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في تأجيج الحرب، من دون تجديد صريح لطلب تسليم هارون إلى «الجنائية الدولية» في لاهاي، حيث يواجه 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء التعليق الأميركي بعد 9 أيام على أنباء التوقيف، ليعيد طرح مصير الرجل الذي رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات تقود إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل «المؤتمر الوطني» حول شرعية قيادته، وتباين مواقف إسلاميين من توقيفه، بين اعتباره رسالة تطمين للخارج والتحذير من إضعاف الجبهة المساندة للجيش.