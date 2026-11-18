إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة، بدءاً من الحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاساتها على الملاحة في البحر الأسود، وكذلك مع مخاوف تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اضطرابات مستمرة في مضيق هرمز ومخاوف من امتدادها بشكل أكبر إلى مضيق باب المندب.

وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي شركة «أي آر إتش» الإماراتية ومجموعة «أرقام كابيتال» لبحث فرص التعاون في توريد القمح واستكشاف آليات جديدة لتنويع مناشئ الاستيراد ومصادر الإمداد.

وتناول الاجتماع «دراسة البدائل المتاحة لمصادر التوريد، وبحث الاستفادة من الإمكانات والعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية للشركات المشاركة، بما يوسع قاعدة الموردين والخيارات المتاحة أمام الدولة في تدبير احتياجاتها من الحبوب».

وسبق أن أعلن وزير التموين المصري عن أن «الهيئة العامة للسلع التموينية» (حكومية) تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، إن «الحكومة المصرية قررت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة من 7 دول إلى 22 دولة وأن هذه القرارات ليست جديدة، والحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تفعيلها».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد مصر يتركز بشكل أكبر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، نظراً إلى الأهمية الكبيرة للبلدين في إنتاج وتصدير المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة والشعير والبذور الزيتية. وأشار إلى أن مصر تتجه أيضاً إلى أسواق بديلة، مثل رومانيا وبلغاريا والمجر، إلى جانب أستراليا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.

ويوم الاثنين الماضي غرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، بينما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية.

كما كرمت مصر الاثنين طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيَّرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا. وتعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيَّرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح، بحسب وزارة النقل المصرية.

محادثات مصرية مع شركات إماراتية ودولية لتنويع مصادر استيراد القمح (وزارة التموين المصرية)

قال العميد الأسبق لأكاديمية النقل الدولي، الدكتور محمد علي إبراهيم، إن تصاعد الصراعات في المنطقة والتنافس على الممرات البحرية الدولية، من باب المندب ومضيق هرمز إلى البحر الأسود، يثير مخاطر متزايدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وفي مقدمتها القمح.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية انعكس بصورة كبيرة على خريطة صادرات الحبوب، مع تراجع الصادرات الأوكرانية، مقابل زيادة الصادرات الروسية، التي استفادت من تراجع الحضور الأوكراني في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن استهداف السفن الروسية يضيف مزيداً من المخاطر على حركة التجارة والإمدادات.

وحذَّر إبراهيم من أن استمرار الحروب التجارية والتنافس الاقتصادي قد يفتح المجال أمام صراعات أوسع، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تنويع مصادر استيراد القمح، وعدم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة بما قد يحولها إلى نقطة ضعف في أوقات الأزمات، بالتوازي مع تبني سياسات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجياً.

وقفزت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن بعد قرار رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى ما يكفي 9 أشهر من الاستهلاك بدلاً من 6 أشهر. في حين تعد القاهرة من أكبر مستوردي القمح حول العالم مع استيراد نحو 12 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المحلي، وفق تقديرات حكومية.

لكن في المقابل تراجعت واردات مصر من القمح بنحو 65 في المائة خلال الربع الثالث من 2026 إلى 1.3 مليون طن، وسط اضطرابات البحر الأسود، بحسب تقديرات رسمية.

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيَّرات في البحر الأسود (وزارة النقل المصرية)

ورغم تراجع معدلات الاستيراد رقمياً يرى الدكتور نادر نور الدين، أن مصر لن يكون أمامها أزمة في استيراد القمح على المدى القريب مع الانفراجة المنتظرة بشأن التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، وأن المؤشرات الإيجابية انعكست مباشرة على أسعار القمح التي تراجعت عالمياً.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة «رويترز» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن أسعار القمح انخفضت بنحو 25 في المائة مقارنة بذروتها في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الأسعار اقتربت من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر.

واعتبر نور الدين أن إغراق سفينة مصرية على متنها 3 آلاف طن من القمح لن يؤثر على واردات القمح المصري، مشيراً إلى أنها سفينة صغيرة الحجم، وقد تكون الكميات المحمولة عليها تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص، وأن الحكومة حين تستورد القمح يأتي من سفن كبيرة تصل حمولتها إلى 60 ألف طن ومؤمّن عليها وعمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاماً.

واتفق مع هذا الرأي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، والذي أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، في ضوء مجموعة من المتغيرات، من بينها انتخابات الكونغرس الأميركي، والتقارب الروسي - الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العوامل قد تنعكس إيجابياً على مسارات التهدئة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، وأن متابعة التقديرات السياسية الصادرة عن مختلف الأطراف تشير إلى وجود توجه عام، تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى في الشرق الأوسط، نحو خفض التصعيد.