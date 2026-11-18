أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة إجلاء جميع أفراد الطاقم الآخرين من السفينة بسلام.

وأضافت أن 11 من أفراد الطاقم أصيبوا جراء الهجوم، مشيرة إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين الذين تستدعي حالاتهم ذلك، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار التي لحقت السفينة.

وأكدت «أدنوك للإمداد والخدمات» أن أولويتها الحالية تتركز على دعم عمليات البحث والإنقاذ، وضمان سلامة أفراد الطاقم، وتقديم المساندة اللازمة للمتضررين من الحادث.

وشددت الشركة على أهمية حماية البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تطورات الحادث، وتجنب تداول المعلومات غير الموثقة.

وأشارت إلى أنها ستعلن أي مستجدات فور توافر معلومات إضافية بشأن الحادث، الذي لم تكشف، حتى الآن، عن الجهة المسؤولة عنه أو ملابساته.