تسير جهود غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية قوية باتجاه حائط مسدود، لكنه بالمقابل يتقدم بالشراكة التامة مع الكتل العربية البرلمانية للسيطرة التامة على أعمال الكنيست؛ إذ تم إنجاز دفعة جديدة من التعيينات والتعديلات التي تقوض ما بناه بنيامين نتنياهو وحكومته خلال الـ4 سنوات الماضية.

فقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الخاصة، بينها لجنة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية برئاسة النائب يوسف جبارين (القائمة العربية المشتركة)، وأخرى لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة)، إلى جانب لجان أخرى.

من جهة أخرى، اعترف مسؤولون إسرائيليون بأن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ليست عشوائية تقودها حفنة صغيرة؛ بل هي منظمة ومنسقة تقودها تنظيمات إرهابية مدربة، وستشعل في النهاية الضفة، وربما ينتقل العنف إلى الداخل الإسرائيلي.