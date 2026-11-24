أحيلت شركة «إم بي دي إيه» المصنّعة للصواريخ إلى القضاء لتقصيرها في واجب توخّي الحيطة، إثر اتّهامها بتزويد قطع استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، بحسب ما أعلنت جمعيات ادّعت على المجموعة الدفاعية الفرنسية.
وأُرسل أمر الإحالة الذي كشفت عنه صحيفة «لا ليتر» الاستقصائية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، تمهيداً لمحاكمة أمام المحكمة القضائية في باريس.
وبالإضافة إلى جميعة التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، وجمعية الأمن الأخلاقي الجمهوري (Aser)، وجمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (Jurdi)، تقدّم بهذه الدعوى مجلس المشورة والقدرة على الصمود (Cogeres)، الذي يملك أسهماً في «إيرباص»، التي تملك بدورها حصصاً في «إم بي دي إيه» بنسبة 37.5 في المائة.
ويتّهم المدّعون الشركة بأنها زوّدت مجموعة «بوينغ» الأميركية التي تصنّع قنابل «GBU-39» المستخدمة «على نطاق واسع من جانب سلاح الجوّ الإسرائيلي»، أجنحة قابلة للبسط تسوّق تجارياً تحت اسم «DiamondBlack».
وندّد هؤلاء بتجاهل الفرع الأميركي للمجموعة «MBDA Inc» خطر «الضلوع في انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، من خلال بيع «بوينغ» هذا المنتج.
وفي يوليو (تموز) 2025، أظهر تحقيق إعلامي مشترك بين «ديسكلوز» و«ذي غارديين» و«فولوو ذي موني»، أن «مكوّنات تصنّعها مجموعة (إم بي دي إيه) تزوّد قنابل ألقيت على مدنيين في قطاع غزة».
واستعرض التحقيق «24 غارة على الأقلّ» بين نوفمبر 2023 ومايو (أيار) 2025، «تسبّبت في مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم أكثر من مائة طفل» مع استهداف مدارس ومخيّمات ومسجد.
وتعذّر التواصل مع ممثّل عن «إم بي دي إيه»، الاثنين.
وكشف أمر الإحالة أن «إم بي دي إيه» ردّت على تحذير قضائي في أبريل (نيسان)، بالقول إن واجب الحيطة التي تتوخّاها، يقتصر على «سلاسل القيمة المسبقة» ولا يشمل استخدام العملاء للمنتجات.
وفي يونيو (حزيران)، دانت الغرفة المدنية الرابعة والثلاثون المعنيّة بتنظيم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمتخصّصة في قضايا واجب الحيطة (العناية الواجبة تجاه العملاء)، «توتال إنرجيز»، في قضية بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وألزمتها بأن تدمج في خططها الانبعاثات المولّدة على نحو غير مباشر.