أخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة مهمة في عملية السلام القائمة بينه وبين السلطات التركية، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول التركية الرسمية، الاثنين، نقلاً عن أجهزة الاستخبارات التركية.
وأوردت الوكالة نقلاً عن «مصادر أمنية» أن القواعد الواقعة في منطقة خواكورك «أُخليت في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026... وكل خطوة إيجابية تقرِّبنا من تحقيق الهدف المتمثل في إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح، وفق الشروط التي ينص عليها القانون».
و«مصادر أمنية» هو تعبير يشير عادةً إلى جهاز الاستخبارات الوطنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومهّد القانون لإعادة دمج مسلحي حزب العمال الكردستاني في المجتمع، شرط أن تؤكد الأجهزة الأمنية التركية أن الحزب لم يعد قائماً، وأنه سلّم أسلحته وذخائره.
وقالت المصادر إن «نجاح العملية يتوقف على خطوات ملموسة كهذه يمكن التحقق منها ميدانياً، واعتبارها دليلاً على إرادة المضي في العملية حتى نهايتها».
وأضافت أن الجيش التركي جعل القواعد التي أخلاها الحزب «غير صالحة للاستخدام».
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول)، عبر وكالة الأنباء الكردية «فرات»، أنه سحب أخيراً جميع مقاتليه من الأراضي التركية ومن مواقعهم في شمال العراق، «كي لا تعدهم الدولة التركية تهديداً».
وأكدت أنقرة حينها أن حزب العمال الكردستاني أخلى أربع قواعد، في خطوة مهمة في مسار عملية السلام.
وبموجب اتفاق سلام مع تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني في مايو (أيار) 2025 حلّ نفسه، قبل أن يقيم في يوليو (تموز) من العام ذاته مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمال العراق.
وينص الاتفاق على وضع حد لنزاع استمر أربعة عقود وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص، وفق أنقرة، رغم وجود عقبات عدة.
في الوقت نفسه، اتهم الحزب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم المضي قدماً في عملية السلام بالجدية والسرعة اللازمتين.
غير أن القانون لا يحدد مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان، البالغ 77 عاماً، والمسجون منذ عام 1999 في عزلة تامة في جزيرة إمرالي في جنوب إسطنبول، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.
«منعطف في تاريخ الجمهورية»
وقال حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المؤيد للأكراد، الاثنين، بعدما زار نائبان منه أوجلان، الأحد، إن الزعيم الكردي «انتقل إلى مكان شُيد حديثاً داخل مجمع السجن. ولا شك في أن هذا التطور يشكل تحسناً في ظروف معيشته».
وطلب الحزب فتح «قنوات تواصل» تتيح لأوجلان مخاطبة «الصحافة والجمهور».
من جانبه، قال أوجلان، حسبما نقل عنه النائبان: «نحن عند منعطف في تاريخ الجمهورية».
وحذّر قائلاً: «ينبغي ألا تقتصر الحياة السياسية في تركيا على دوامة من الضغوط والاستفزازات وردود الفعل»، منبهاً إلى «خطر نشوء مناخ مواتٍ لتنامي نزعات مناهضة للديمقراطية».
وليدخل قانون أغسطس (آب) حيز التنفيذ، يتعيّن على مجلس الأمن القومي أن يُصدر قراراً يؤكد رسمياً نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله، على أن يُنشر القرار بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل الجمعة، لكن لم يتضح ما إذا كان سيبتّ المسألة خلاله.