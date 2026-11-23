طالبت محاكم إيرانية الولايات المتحدة بدفع تعويضات بقيمة 290 مليار دولار عن أضرار ناجمة عن الحرب، وفق ما أفاد به مسؤول في السلطة القضائية الاثنين.

وقال رئيس مركز المحامين التابع للسلطة القضائية حسن عبداليان بور، وفقاً للتلفزيون الرسمي: «حصلنا على أحكام قضائية من محاكم محلية تقضي بتعويضات قيمتها 290 مليار دولار ضد الأميركيين».

ووفقاً للتلفزيون الرسمي، تغطي هذه التعويضات أيضاً إجراءات أميركية تعود إلى عقود مضت.

وبدأت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط) عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل موجة من الضربات أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

زوار يتفحصون نموذجاً لصاروخ في معرض تابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على دول في أنحاء المنطقة، قائلة إنها تستهدف قواعد وأصولاً أميركية وإسرائيلية في تلك الدول.

وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد في يونيو (حزيران) الماضي، والتي هدفت إلى تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام، تتضمن بنداً ينص على أن تضع واشنطن وشركاؤها الإقليميون خطة تخصص ما لا يقل عن 300 مليار دولار لـ«إعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية».

وتخضع إيران منذ عقود لعقوبات أميركية مشددة، فُرض معظمها بسبب برنامجها النووي.