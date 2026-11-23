قال غادي آيزنكوت، المكلَّف تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم (الاثنين)، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في وقت يواصل مفاوضات صعبة مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل ائتلاف.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق خلال إحاطة صحافية في البرلمان (الكنيست)، إن «التهديد الإيراني هو الأخطر على دولة إسرائيل، لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على دولة إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

غادي آيزنكوت قبل إحاطة صحافية في الكنيست (إ.ب.أ)

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.