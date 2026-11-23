تراجعت أسعار النفط، الاثنين، مع امتداد موجة البيع في الأسواق المالية العالمية إلى السلع، وسط مخاوف بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي، في حين حدّت الهجمات المستمرة على السفن في الخليج ومحيط مضيق هرمز من خسائر الخام.

وانخفضت أسعار النفط لتواصل خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل حالة من التشاؤم التي تهيمن على الأسواق العالمية، مع تراجع الأسهم الآسيوية في بداية تعاملات الاثنين، وهبوط مؤشر كوريا الجنوبية، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 4 في المائة، إلى جانب انخفاض أسواق الصين وهونغ كونغ وأستراليا. كما شهدت الأسواق الأميركية تراجعات حادة، إذ هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 10 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.30 في المائة، إلى 92.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً، أو 0.18 في المائة، إلى 83.26 دولار. وكان برنت قد تراجع 4 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر الخام الأميركي 5 في المائة.

لكن استمرار المواجهات في الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، التي لم تُحسم بعد، يحدّ من تراجع الأسعار. وأعلنت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، الأحد، استهداف مصفاة نفط سعودية، فيما شهدت عطلة نهاية الأسبوع هجمات متعددة على سفن في الخليج ومحيط مضيق هرمز.

وقال موكيش ساهديف، كبير محللي النفط لدى شركة «إكس أناليستس» في سيدني، إن التراجع الحالي يعكس استمرار الزخم السلبي في الأسواق. لكنه أشار إلى أن الهجمات على الشحن بدأت تؤثر في حركة تدفقات النفط، موضحاً أن أعداد الناقلات الفارغة تتزايد، مقابل تراجع الناقلات المحملة، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وفي تركيا، انهارت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، الأحد، للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد فشل الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن تضمين النص الختامي إشارة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن يعقد وزراء تحالف «أوبك+» سلسلة اجتماعات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2027، ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، من بينهم روسيا.