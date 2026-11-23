تضغط إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشن هجوم جديد على إيران، في وقت تتباين فيه التقديرات داخل إسرائيل بشأن توقيت المواجهة العسكرية، وتتزايد فيه التهديدات الإيرانية باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها الموجودة في أوروبا. وبينما يدفع بنيامين نتنياهو باتجاه التعامل بحزم مع ما يصفه بالتهديدات الإيرانية، يرى غادي آيزنكوت أن الظروف الحالية لا تستدعي تحركاً عسكرياً عاجلاً، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب واتساع المخاوف من تصعيد إقليمي جديد.

إسرائيل... هجوم مشترك أو منفرد

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، أن إسرائيل لا تزال تحث إدارة ترمب على شن هجوم ضد إيران، وتقترح تنفيذ عملية عسكرية مكثفة تستمر عدة أيام، بهدف إضعاف قدرات النظام الإيراني ودفعه نحو الانهيار، من دون ضمان إسقاطه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ هجوم منفرد، لكن الخيار المفضل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس «الموساد» رومان غوفمان هو شن عملية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وحسب المسؤولين، فإن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لن تتحرك بمفردها، وأن أي عملية عسكرية محتملة ستكون أكثر فاعلية إذا نُفّذت بمشاركة أميركية، في ظل سعي تل أبيب إلى ضمان دعم عسكري وسياسي من الإدارة الأميركية لأي مواجهة جديدة مع طهران.

آيزنكوت يستبعد تهديداً وشيكاً

وفي مقابل الضغوط باتجاه الخيار العسكري، قال غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إنه لا يرى في الوقت الراهن تهديداً إيرانياً مباشراً ووشيكاً يستدعي شن عملية عسكرية سريعة، في موقف يعكس تبايناً داخل إسرائيل بشأن توقيت المواجهة، وإن لم يكن بالضرورة بشأن طبيعة التهديد الإيراني.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، خلال إحاطة صحافية في الكنيست (البرلمان)، يوم الاثنين، إن التهديد الإيراني هو الأخطر على إسرائيل، لكنه لا يرى أن هناك خطراً مباشراً يستوجب التحرك قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء موقف آيزنكوت في وقت يواصل فيه مفاوضات صعبة مع مختلف القوى السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، ما يضع الملف الأمني والعسكري في قلب التجاذبات السياسية الداخلية.

ورد نتنياهو على هذه التصريحات محذراً من التقليل من شأن التهديدات التي تواجه إسرائيل، وقال خلال كلمة في الكنيست إن من يستخف بالتهديدات المباشرة والخطيرة المحيطة بالدولة العبرية أو يقلّل أهميتها يفعل ذلك لأسباب سياسية، في إشارة إلى موقف آيزنكوت.

ترمب يلوّح بضربات في العام الجديد

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

وفي واشنطن، تصاعدت لهجة ترمب تجاه إيران، إذ قال إنه يميل إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات عسكرية بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، إذا لم تنجح الدولتان في التوصل إلى اتفاق.

ورفض الرئيس الأميركي وصف المفاوضات مع طهران بأنها بلا جدوى، لكنه اتهم الجانب الإيراني بالمماطلة في المحادثات، بالتزامن مع استمرار ما وصفه بتصعيد الأعمال العدائية.

وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب إن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة يفوق ما أطلقته في أي فترة أخرى خلال أكثر من عام، مضيفاً أن القوات الأميركية أسقطتها جميعاً، ولم تتسبب في أي أضرار.

وتأتي تصريحات ترمب وسط تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، مع الاشتباه بوقوف إيران وراء بعضها، في وقت تحول فيه الممر الملاحي الحيوي إلى إحدى أبرز نقاط المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

طهران توسّع التهديدات إلى أوروبا

وفي تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة المحتملة، حذّر نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي من أن القواعد الأميركية في أوروبا، بما فيها القواعد الموجودة بريطانيا وألمانيا وبلغاريا، قد تصبح أهدافاً لإيران إذا استخدمت أراضي تلك الدول في شن هجمات ضدها.

وقال مقتدائي، في مقابلة مع «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية»، إن طهران لا تميز بين قاعدة أميركية في أوروبا وأخرى في البحرين، إذا جرى استخدام أي منها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكداً أن الدولة التي تتيح أراضيها أو قواعدها لمثل هذه الهجمات قد تصبح هدفاً للرد الإيراني.

وأضاف أن دولاً أوروبية أكدت عدم دعمها للولايات المتحدة، لكن واشنطن بدأت مفاوضات مع عدد منها بشأن استخدام أراضيها وقواعدها، مشيراً إلى أن إيران سبق أن حذرت من أن ردها لن يكون مقيداً جغرافياً إذا استخدمت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في أي مكان بالعالم لمهاجمتها.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد حذّر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من استهداف قواعد أميركية في الدول الأوروبية إذا انطلقت منها طائرات لمهاجمة الأراضي الإيرانية، قائلاً إن الرد قد يشمل قواعد بعيدة، وليس فقط المواقع القريبة من إيران.

«هرمز» وتعثر المفاوضات

ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي-إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط)، ردت إيران باستهداف مصالح أميركية ومواقع في دول حليفة لواشنطن بالمنطقة، إلى جانب تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثّل أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية في الفترة الأخيرة اندلاع حرائق في سفن قالت إنها حاولت عبور المضيق من مسارات غير تلك التي حددتها طهران، فيما تعمل الولايات المتحدة على مواكبة بعض ناقلات النفط العابرة لحمايتها، في مؤشر على استمرار التوتر البحري واحتمالات الاحتكاك المباشر.

ولم تحقق الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان وقطر اختراقاً ملموساً باتجاه إنهاء الحرب، في حين قالت إيران إنها قدمت عبر الوسطاء مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق.

وتربط طهران هذه الخطوة بتلبية مطالب تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن أصولها المجمدة، ووقف الحرب على مختلف الجبهات في المنطقة، وهي شروط لا تزال تعكس اتساع الفجوة بين الطرفين، وتبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة، في ظل الضغوط الإسرائيلية باتجاه واشنطن والتحذيرات الإيرانية من توسيع نطاق الرد.

التوقيت والأسباب

وكانت شبكة «سي بي إس نيوز» نقلت، يوم الأحد، عن مصادر مطلعة على المناقشات، قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقّدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.