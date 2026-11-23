إحالة مجموعة «إم بي دي إيه» إلى القضاء الفرنسي لقطع مستخدمة لدى الجيش الإسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344852-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%85-%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
إحالة مجموعة «إم بي دي إيه» إلى القضاء الفرنسي لقطع مستخدمة لدى الجيش الإسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
أحيلت شركة «إم بي دي إيه» المصنّعة للصواريخ إلى القضاء لتقصيرها في واجب توخّي الحيطة، إثر اتّهامها بتزويد قطع استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، بحسب ما أعلنت جمعيات ادّعت على المجموعة الدفاعية الفرنسية.
وأُرسل أمر الإحالة الذي كشفت عنه صحيفة «لا ليتر» الاستقصائية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، تمهيداً لمحاكمة أمام المحكمة القضائية في باريس.
وبالإضافة إلى جميعة التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، وجمعية الأمن الأخلاقي الجمهوري (Aser)، وجمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (Jurdi)، تقدّم بهذه الدعوى مجلس المشورة والقدرة على الصمود (Cogeres)، الذي يملك أسهماً في «إيرباص»، التي تملك بدورها حصصاً في «إم بي دي إيه» بنسبة 37.5 في المائة.
ويتّهم المدّعون الشركة بأنها زوّدت مجموعة «بوينغ» الأميركية التي تصنّع قنابل «GBU-39» المستخدمة «على نطاق واسع من جانب سلاح الجوّ الإسرائيلي»، أجنحة قابلة للبسط تسوّق تجارياً تحت اسم «DiamondBlack».
وندّد هؤلاء بتجاهل الفرع الأميركي للمجموعة «MBDA Inc» خطر «الضلوع في انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، من خلال بيع «بوينغ» هذا المنتج.
وفي يوليو (تموز) 2025، أظهر تحقيق إعلامي مشترك بين «ديسكلوز» و«ذي غارديين» و«فولوو ذي موني»، أن «مكوّنات تصنّعها مجموعة (إم بي دي إيه) تزوّد قنابل ألقيت على مدنيين في قطاع غزة».
واستعرض التحقيق «24 غارة على الأقلّ» بين نوفمبر 2023 ومايو (أيار) 2025، «تسبّبت في مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم أكثر من مائة طفل» مع استهداف مدارس ومخيّمات ومسجد.
وتعذّر التواصل مع ممثّل عن «إم بي دي إيه»، الاثنين.
وكشف أمر الإحالة أن «إم بي دي إيه» ردّت على تحذير قضائي في أبريل (نيسان)، بالقول إن واجب الحيطة التي تتوخّاها، يقتصر على «سلاسل القيمة المسبقة» ولا يشمل استخدام العملاء للمنتجات.
وفي يونيو (حزيران)، دانت الغرفة المدنية الرابعة والثلاثون المعنيّة بتنظيم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمتخصّصة في قضايا واجب الحيطة (العناية الواجبة تجاه العملاء)، «توتال إنرجيز»، في قضية بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وألزمتها بأن تدمج في خططها الانبعاثات المولّدة على نحو غير مباشر.
أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لـ«كتائب القسام» أعدموا ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل».
«الشرق الأوسط» (غزة)
إحالة مجموعة «إم بي دي إيه» إلى القضاء الفرنسي لقطع مستخدمة لدى الجيش الإسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344852-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%85-%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
إحالة مجموعة «إم بي دي إيه» إلى القضاء الفرنسي لقطع مستخدمة لدى الجيش الإسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
أحيلت شركة «إم بي دي إيه» المصنّعة للصواريخ إلى القضاء لتقصيرها في واجب توخّي الحيطة، إثر اتّهامها بتزويد قطع استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، بحسب ما أعلنت جمعيات ادّعت على المجموعة الدفاعية الفرنسية.
وأُرسل أمر الإحالة الذي كشفت عنه صحيفة «لا ليتر» الاستقصائية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، تمهيداً لمحاكمة أمام المحكمة القضائية في باريس.
وبالإضافة إلى جميعة التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، وجمعية الأمن الأخلاقي الجمهوري (Aser)، وجمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (Jurdi)، تقدّم بهذه الدعوى مجلس المشورة والقدرة على الصمود (Cogeres)، الذي يملك أسهماً في «إيرباص»، التي تملك بدورها حصصاً في «إم بي دي إيه» بنسبة 37.5 في المائة.
ويتّهم المدّعون الشركة بأنها زوّدت مجموعة «بوينغ» الأميركية التي تصنّع قنابل «GBU-39» المستخدمة «على نطاق واسع من جانب سلاح الجوّ الإسرائيلي»، أجنحة قابلة للبسط تسوّق تجارياً تحت اسم «DiamondBlack».
وندّد هؤلاء بتجاهل الفرع الأميركي للمجموعة «MBDA Inc» خطر «الضلوع في انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، من خلال بيع «بوينغ» هذا المنتج.
وفي يوليو (تموز) 2025، أظهر تحقيق إعلامي مشترك بين «ديسكلوز» و«ذي غارديين» و«فولوو ذي موني»، أن «مكوّنات تصنّعها مجموعة (إم بي دي إيه) تزوّد قنابل ألقيت على مدنيين في قطاع غزة».
واستعرض التحقيق «24 غارة على الأقلّ» بين نوفمبر 2023 ومايو (أيار) 2025، «تسبّبت في مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم أكثر من مائة طفل» مع استهداف مدارس ومخيّمات ومسجد.
وتعذّر التواصل مع ممثّل عن «إم بي دي إيه»، الاثنين.
وكشف أمر الإحالة أن «إم بي دي إيه» ردّت على تحذير قضائي في أبريل (نيسان)، بالقول إن واجب الحيطة التي تتوخّاها، يقتصر على «سلاسل القيمة المسبقة» ولا يشمل استخدام العملاء للمنتجات.
وفي يونيو (حزيران)، دانت الغرفة المدنية الرابعة والثلاثون المعنيّة بتنظيم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمتخصّصة في قضايا واجب الحيطة (العناية الواجبة تجاه العملاء)، «توتال إنرجيز»، في قضية بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وألزمتها بأن تدمج في خططها الانبعاثات المولّدة على نحو غير مباشر.
إيران تترقب حسابات واشنطن وتل أبيب بشأن الحربhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344812-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
تضغط إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشن هجوم جديد على إيران، في وقت تتباين فيه التقديرات داخل إسرائيل بشأن توقيت المواجهة العسكرية، وتتزايد فيه التهديدات الإيرانية باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها الموجودة في أوروبا. وبينما يدفع بنيامين نتنياهو باتجاه التعامل بحزم مع ما يصفه بالتهديدات الإيرانية، يرى غادي آيزنكوت أن الظروف الحالية لا تستدعي تحركاً عسكرياً عاجلاً، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب واتساع المخاوف من تصعيد إقليمي جديد.
إسرائيل... هجوم مشترك أو منفرد
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، أن إسرائيل لا تزال تحث إدارة ترمب على شن هجوم ضد إيران، وتقترح تنفيذ عملية عسكرية مكثفة تستمر عدة أيام، بهدف إضعاف قدرات النظام الإيراني ودفعه نحو الانهيار، من دون ضمان إسقاطه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ هجوم منفرد، لكن الخيار المفضل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس «الموساد» رومان غوفمان هو شن عملية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وحسب المسؤولين، فإن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لن تتحرك بمفردها، وأن أي عملية عسكرية محتملة ستكون أكثر فاعلية إذا نُفّذت بمشاركة أميركية، في ظل سعي تل أبيب إلى ضمان دعم عسكري وسياسي من الإدارة الأميركية لأي مواجهة جديدة مع طهران.
آيزنكوت يستبعد تهديداً وشيكاً
وفي مقابل الضغوط باتجاه الخيار العسكري، قال غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إنه لا يرى في الوقت الراهن تهديداً إيرانياً مباشراً ووشيكاً يستدعي شن عملية عسكرية سريعة، في موقف يعكس تبايناً داخل إسرائيل بشأن توقيت المواجهة، وإن لم يكن بالضرورة بشأن طبيعة التهديد الإيراني.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، خلال إحاطة صحافية في الكنيست (البرلمان)، يوم الاثنين، إن التهديد الإيراني هو الأخطر على إسرائيل، لكنه لا يرى أن هناك خطراً مباشراً يستوجب التحرك قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء موقف آيزنكوت في وقت يواصل فيه مفاوضات صعبة مع مختلف القوى السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، ما يضع الملف الأمني والعسكري في قلب التجاذبات السياسية الداخلية.
ورد نتنياهو على هذه التصريحات محذراً من التقليل من شأن التهديدات التي تواجه إسرائيل، وقال خلال كلمة في الكنيست إن من يستخف بالتهديدات المباشرة والخطيرة المحيطة بالدولة العبرية أو يقلّل أهميتها يفعل ذلك لأسباب سياسية، في إشارة إلى موقف آيزنكوت.
ترمب يلوّح بضربات في العام الجديد
وفي واشنطن، تصاعدت لهجة ترمب تجاه إيران، إذ قال إنه يميل إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات عسكرية بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، إذا لم تنجح الدولتان في التوصل إلى اتفاق.
ورفض الرئيس الأميركي وصف المفاوضات مع طهران بأنها بلا جدوى، لكنه اتهم الجانب الإيراني بالمماطلة في المحادثات، بالتزامن مع استمرار ما وصفه بتصعيد الأعمال العدائية.
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب إن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة يفوق ما أطلقته في أي فترة أخرى خلال أكثر من عام، مضيفاً أن القوات الأميركية أسقطتها جميعاً، ولم تتسبب في أي أضرار.
وتأتي تصريحات ترمب وسط تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، مع الاشتباه بوقوف إيران وراء بعضها، في وقت تحول فيه الممر الملاحي الحيوي إلى إحدى أبرز نقاط المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.
طهران توسّع التهديدات إلى أوروبا
وفي تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة المحتملة، حذّر نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي من أن القواعد الأميركية في أوروبا، بما فيها القواعد الموجودة بريطانيا وألمانيا وبلغاريا، قد تصبح أهدافاً لإيران إذا استخدمت أراضي تلك الدول في شن هجمات ضدها.
وقال مقتدائي، في مقابلة مع «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية»، إن طهران لا تميز بين قاعدة أميركية في أوروبا وأخرى في البحرين، إذا جرى استخدام أي منها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكداً أن الدولة التي تتيح أراضيها أو قواعدها لمثل هذه الهجمات قد تصبح هدفاً للرد الإيراني.
وأضاف أن دولاً أوروبية أكدت عدم دعمها للولايات المتحدة، لكن واشنطن بدأت مفاوضات مع عدد منها بشأن استخدام أراضيها وقواعدها، مشيراً إلى أن إيران سبق أن حذرت من أن ردها لن يكون مقيداً جغرافياً إذا استخدمت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في أي مكان بالعالم لمهاجمتها.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد حذّر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من استهداف قواعد أميركية في الدول الأوروبية إذا انطلقت منها طائرات لمهاجمة الأراضي الإيرانية، قائلاً إن الرد قد يشمل قواعد بعيدة، وليس فقط المواقع القريبة من إيران.
«هرمز» وتعثر المفاوضات
ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي-إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط)، ردت إيران باستهداف مصالح أميركية ومواقع في دول حليفة لواشنطن بالمنطقة، إلى جانب تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثّل أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية في الفترة الأخيرة اندلاع حرائق في سفن قالت إنها حاولت عبور المضيق من مسارات غير تلك التي حددتها طهران، فيما تعمل الولايات المتحدة على مواكبة بعض ناقلات النفط العابرة لحمايتها، في مؤشر على استمرار التوتر البحري واحتمالات الاحتكاك المباشر.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان وقطر اختراقاً ملموساً باتجاه إنهاء الحرب، في حين قالت إيران إنها قدمت عبر الوسطاء مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق.
وتربط طهران هذه الخطوة بتلبية مطالب تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن أصولها المجمدة، ووقف الحرب على مختلف الجبهات في المنطقة، وهي شروط لا تزال تعكس اتساع الفجوة بين الطرفين، وتبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة، في ظل الضغوط الإسرائيلية باتجاه واشنطن والتحذيرات الإيرانية من توسيع نطاق الرد.
التوقيت والأسباب
وكانت شبكة «سي بي إس نيوز» نقلت، يوم الأحد، عن مصادر مطلعة على المناقشات، قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.
ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.
كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.
وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقّدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.
إيران تبحث عن ثغرة في الحصار البحري الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344800-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
مروحية تقلع من على سطح المدمّرة «رافائيل بيرالتا» في مياه الشرق الأوسط (سنتكوم)
تلوّح إيران بتحدي الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها، وسط تقارير عن محاولات لاستئناف التصدير نحو الأسواق الآسيوية وكسر الحصار البحري الأميركي، في وقت يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإغراق أي سفن تحاول اختراق القيود. وبينما تتصاعد الدعوات في طهران لكسر الحصار، تتزايد معها احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى اشتباك بحري، وإن لم يكن قرار التصعيد العسكري قد اتخذ بصورة نهائية حتى الآن.
وبين التهديدات الأميركية بإغراق الناقلات، والإشارات الإيرانية إلى الاستعداد لكسر الحصار، تبدو حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز مرشحة لأن تصبح ساحة اختبار جديدة بين الطرفين، خصوصاً إذا انتقلت طهران من التلويح باستئناف التصدير إلى تحريك ناقلات فعلياً عبر خطوط الحصار، وردت واشنطن على ذلك باستخدام القوة العسكرية.
طهران تتوعد باستخدام جميع الوسائل
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن بلاده ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتصدي للحصار البحري الأميركي، معتبراً أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تمثل عدواناً عسكرياً وليست مجرد عقوبات اقتصادية.
وأضاف بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن إيران لن تتهاون مع هذه الإجراءات، وأن من حقها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، استخدام الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.
ووصف الحصار البحري بأنه شكل من أشكال العدوان، في محاولة لتبرير أي تحرك إيراني محتمل لمواجهته. وقال إن استعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة يمكن أن تتم سريعاً إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، مضيفاً أن طهران مستعدة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمضيق في حال التزام الجانب الأميركي بالشروط ذات الصلة.
وتتمسك إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتقول إنها لن تعيد فتحه إلا في حال تلبية مطالبها، التي تشمل وقف العمليات القتالية، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات الأميركية.
ترمب يهدد بإغراق ناقلات النفط
جاءت تصريحات بقائي رداً على تهديد أطلقه ترمب مساء الأحد، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، بشأن تقارير تتحدث عن استعداد إيران لإرسال قافلة تضم 14 ناقلة نفط من جزيرة خرج باتجاه بحر عُمان، تمهيداً لنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.
وقال ترمب إنه إذا صحت هذه التقارير، فإن الولايات المتحدة ستغرق الناقلات جميعها، مضيفاً أنها ستلحق بالسفن الإيرانية التي قال إن البحرية الأميركية أغرقتها خلال الحرب.
وتكتسب التحركات المحتملة أهمية بالنظر إلى موقع جزيرة خرج، التي تمثل مركزاً رئيسياً لنحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، ومن شأن نجاح طهران في تحريك ناقلات محملة بالنفط عبر مناطق الحصار أن يشكل تحدياً مباشراً للإجراءات الأميركية، واختباراً لمدى استعداد واشنطن لاستخدام القوة لمنع استئناف الصادرات.
محاولات استئناف صادرات النفط
تأتي تهديدات ترمب في ظل تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، من خلال نقل شحنات الخام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تستهدف الالتفاف على القيود الأميركية.
وذكر موقع «تانكر تراكرز» الأسبوع الماضي، أن ناقلة جرى تحميلها بالنفط الإيراني في الخليج عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى، وقد تصبح أول سفينة تنجح في تصدير الخام الإيراني منذ إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار في يوليو (تموز).
وأشارت بيانات متداولة إلى أن بعض ناقلات النفط توقف أنظمة التعرف الآلي (AIS)، التي تتيح تتبع مواقع السفن ومساراتها، في محاولة لإخفاء تحركاتها ومصدر شحناتها، بما يصعّب على الجهات التي تراقب حركة الملاحة تحديد وجهتها بدقة.
وتحدثت تقارير إعلامية، بينها «يورونيوز»، عن محاولات إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط باتجاه الأسواق الآسيوية، فيما أشارت «القناة 14» الإسرائيلية إلى استعداد عشرات الناقلات للتحرك نحو الصين واقترابها من خطوط الحصار.
لكن هذه التحركات لا تعني بالضرورة أن طهران حسمت قرارها بخوض مواجهة بحرية مع الولايات المتحدة؛ إذ قد تكون عمليات الحشد وإظهار الاستعداد لتحريك الناقلات جزءاً من اختبار رد الفعل الأميركي، أو محاولة لزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل الإقدام على خطوات أكثر خطورة.
واشنطن تشدد الحصار
كانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل (نيسان)، قبل أن ترفعه في يونيو (حزيران)، إثر التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران، ثم تعيد فرضه في 14 يوليو بعد انهيار ذلك التفاهم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تشكيل فريق عمل يستهدف عرقلة مسارات التجارة الإيرانية عبر البر وبحر قزوين، في خطوة تعكس توسيع نطاق الحصار ليشمل طرقاً بديلة يمكن أن تستخدمها طهران لتجاوز القيود البحرية.
كما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، خصوصاً قرب جزيرة خرج، محذرة من استهداف أي شحنات تستخدم هذه العمليات للالتفاف على الحصار.
وتراجعت صادرات النفط الإيرانية التي يمكن تتبعها إلى مستويات تقارب الصفر خلال الأشهر الماضية، وفق التقارير المتداولة.
ووصف ترمب الحصار بأنه «جدار فولاذي لا يمكن اختراقه»، في تأكيد على تشدد الإدارة الأميركية في منع أي حركة شحن من وإلى الموانئ الإيرانية، وعلى أن واشنطن لن تسمح لطهران باستعادة عائداتها النفطية عبر مسارات بديلة.
دعوات إيرانية لتحدي الحصار
في موازاة التحركات المرتبطة بناقلات النفط، تتصاعد داخل إيران الدعوات إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، أو تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تسعى إلى مواصلة تصدير النفط واستمرار المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.
ونشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 19 نوفمبر، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، محذراً من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس الثوري»، خلال تجمع في طهران، إن إيران لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.
وامتدت هذه التحذيرات إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر صحافي مرتبط بـ«الحرس الثوري» على منصة «إكس»، تحذيراً من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ما أورده يمثل تحليلاً شخصياً. وأرفق المنشور تقريراً لوكالة «فارس» وصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن السفن، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية المحتملة.
طهران أمام اختبار صعب
في خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع «مارين ترافيك»، مؤخراً، إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم «خات شيكان» (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الاصطناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.
وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.
وفي ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، والمجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.