​انتحر 23 جندياً وضابطاً في الخدمة بالجيش الإسرائيلي منذ بداية العام، وفقاً لتقرير نشره موقع «هآرتس». وهذا هو أعلى عدد سنوي للمنتحرين في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الـ16 الماضية.

ووفقاً للتقرير، أقدم ما لا يقل عن 17 جندياً آخرين خدموا في الخدمة النظامية أو في الاحتياط خلال الحرب، على إنهاء حياتهم هذا العام، وقت عدم وجودهم في الخدمة الفعلية.

وقد انتحر 5 شرطيين أيضاً هذا العام، وفي أوساط المرضى في قسم التأهيل سُجِّلت 6 حالات انتحار، بعضها لمعوقين قدامى في جيش الدفاع الإسرائيلي شاركوا في حروب سابقة.

وتشير البيانات إلى زيادة إضافية في عدد حالات الانتحار في المنظومة الأمنية، وهو اتجاه بدأ مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي العقد الذي سبقها كان متوسط عدد المنتحرين في الجيش 12 جندي سنوياً.

في المقابل، تُظهر بيانات الجيش أنه من 7 أكتوبر حتى نهاية عام 2023 انتحر 7 جنود في الخدمة الفعلية، وفي 2024 أنهى 21 جندياً حياتهم، وفي 2025 كان عدد المنتحرين 22.

جانب من مراسم جنازة جندي إسرائيلي قُتل في غزة شهر ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

ومنذ بداية الحرب، رأى العاملون في مجال الصحة النفسية في الجيش أن هذه البيانات لا تدل على أزمة، وعزوا الارتفاع في عدد حالات الانتحار إلى الزيادة الملحوظة في حجم المجنَّدين، ولا سيما في منظومة الاحتياط.

البروفسور يوسي ليفي بلز، رئيس مركز بحوث الانتحار والألم النفسي في جامعة حيفا، غير متفاجئ. ويشدِّد قائلاً: «أوضاع الأزمة تخفِّض معدلات الانتحار. وهذا حدث في حروب إسرائيل، وفي الكوارث الطبيعية، وفي 11 سبتمبر (أيلول)، وأثناء أزمة (كورونا)».

ويوضح أن الأزمة الخارجية تُخفي الصعوبات الداخلية للإنسان، وتسهم في الشعور بالانتماء إلى المجتمع، وتعمِّق الإحساس بالمعنى الداخلي؛ لكن عندما تتوقف المدافع عن الهدير، يُسجَّل ارتفاع في معدل الانتحار. ويقول: «هذه الحرب حدث غير مسبوق من حيث مستوى الاستنزاف لدى الجنود الذين شاركوا فيها. أن تكون جندياً، وبالتأكيد جندي احتياط، في 2026 وما بعدها، هذه فئة معرَّضة للخطر. السنوات المقبلة حرجة، وربما حتى درامية، فيما يتعلق بمعدلات الانتحار».

وقالت مصادر في قسم الصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي، لـ«هآرتس»، إنه تبيَّن في بعض حالات انتحار جنود في الخدمة الإلزامية هذا العام، أنهم لم يكونوا حاضرين بأنفسهم في حوادث قتالية صعبة؛ لكنهم عانوا من حالة نفسية صعبة؛ إثر وفاة أقارب أو أصدقاء في الحرب.

جانب من جنازة جندي إسرائيلي قُتل في معارك غزة (رويترز)

ويوضح ضابط في الاحتياط: «تداعيات حرب طويلة كهذه على الصحة النفسية للإسرائيليين عموماً، وللجنود على وجه الخصوص، أوسع بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. الشباب الصغار مطالبون بالتعامل مع حزن عميق وأسى وفقدان على نطاقات واسعة. هذا يستنزف جدار الحماية النفسية».

إلى جانب هذه الحالات، وجد الجيش أن بعض المنتحرين هذا العام شاركوا في حوادث قتالية صعبة. على سبيل المثال، كان أحد المنتحرين مقاتلاً في الاحتياط في وحدة الاقتحام التابعة لوحدة «شلداغ» النخبوية، وشارك في عمليات كثيرة طوال الحرب، وكذلك في المعارك في منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر، وفقاً للتقرير.

ويتبيَّن من فحص حالات الجنود الذين انتحروا في الخدمة الفعلية هذا العام، أن معظمهم لم يتوجهوا إلى علاج نفسي قبل أن يفعلوا ذلك. وآخرهم كان ضابطاً برتبة نقيب كان يخدم في الخدمة النظامية في وظيفة قائد سرية المساندة الإدارية في اللواء الإقليمي «يوآف». وقد أنهى حياته الأسبوع الماضي بمنزله في إيلات.