أنهى الإسباني كارلوس ألكاراس موسم 2026 للتنس بقوة، بعدما تُوّج بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى في مسيرته، ليقلّص الفارق مع الإيطالي يانيك سينر، صاحب المركز الثاني في التصنيف العالمي، بينما حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على الصدارة، رغم خسارته أمام ألكاراس في «النهائي». وحصل ألكاراس، المتوّج بـ7 ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، على 1500 نقطة بعد فوزه بجميع مبارياته في البطولة الختامية التي أقيمت في تورينو، ليصل رصيده إلى 7600 نقطة، بفارق 350 نقطة فقط خلف سينر، الذي غاب عن المنافسات بسبب الإصابة، في حين يتصدر زفيريف التصنيف برصيد 10350 نقطة، متقدماً بفارق 2400 نقطة على اللاعب الإيطالي.
وجاء تتويج ألكاراس بالبطولة الختامية ليكمل سلسلة من 3 ألقاب متتالية، بعدما سبق له الفوز ببطولتيْ فيينا فئة 500 نقطة وباريس للأساتذة، كما تغلّب في «النهائي» على زفيريف، الذي كان بإمكانه تعزيز موقعه في الصدارة بصورة أكبر حال إحراز اللقب.
ولن يتمكن ألكاراس من استعادة صدارة التصنيف، عقب بطولة أستراليا المفتوحة، مطلع الموسم المقبل، حتى في حال احتفاظه باللقب، إذ يتعيّن عليه الدفاع عن 2000 نقطة، مقابل 800 نقطة فقط سيخسرها زفيريف من رصيده.
واحتفظ الأميركي بن شيلتون بالمركز الرابع برصيد 5570 نقطة، متقدماً بفارق 1350 نقطة على الروسي دانييل ميدفيديف، صاحب المركز الخامس برصيد 4220 نقطة.
وتقدَّم الفرنسي أرتور فيس إلى المركز السادس برصيد 3825 نقطة، بعدما صعد مركزاً واحداً، في حين تراجع الإيطالي فلافيو كوبولي إلى المركز السابع برصيد 3680 نقطة، وجاء الأميركي فرنسيس تيافوي في المركز الثامن برصيد 3590 نقطة، ومُواطنه تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3300 نقطة.
واحتل الإسباني رافاييل جودار المركز العاشر برصيد 3234 نقطة، يليه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز الحادي عشر برصيد 3170 نقطة.
وجاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أحد أبرز نجوم اللعبة، في المركز الثاني عشر برصيد 2940 نقطة، في نهاية موسم يُعد الأسوأ له على صعيد التصنيف السنوي منذ عام 2006، بعدما اكتفى بإحراز لقب بطولة الصين المفتوحة، إلى جانب بلوغه نهائي أستراليا المفتوحة قبل خسارته أمام ألكاراس.