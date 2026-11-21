تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس إلى نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في تورينو للعام الثاني على التوالي، بعدما تغلب على الأميركي بن شيلتون 3/ 6 و6/ 3 و7/ 6، السبت، في الدور قبل النهائي.

واحتاج ألكاراس المصنف الثالث عالميا، إلى ساعتين لحسم المواجهة، بعدما خسر المجموعة الأولى، قبل أن يعود ويفوز بالمجموعة الثانية، ثم حسم المجموعة الفاصلة عبر شوط كسر التعادل الذي تفوق فيه بنتيجة 7/ 1.

ويلتقي اللاعب الإسباني في النهائي الأحد مع الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف.

وحقق ألكاراس انتصاره الثالث عشر على التوالي، كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولات المقامة داخل الصالات هذا الموسم، رافعاً عدد انتصاراته إلى 14.

كما عزز ألكاراس تفوقه في المواجهات المباشرة أمام شيلتون إلى خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ليعوض خسارته أمام اللاعب الأمريكي في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة.

وبلغ ألكاراس النهائي السابع له هذا الموسم، ليصبح على بعد فوز واحد من إحراز لقبه الأول في البطولة الختامية، والانضمام إلى مواطنيه مانويل أورانتيس وأليكس كوريتخا اللذين سبق لهما التتويج باللقب عامي 1976 و1998 على الترتيب.