أسدل الثنائي الألماني؛ كيفن كرافيتز، وتيم بوتس، الستار على شراكتهما في منافسات رابطة محترفي التنس، بعد خروجهما من الدور نصف النهائي للبطولة الختامية للموسم في مدينة تورينو الإيطالية، في وقت يستعد فيه بوتس لإنهاء مسيرته الاحترافية العام المقبل.

وجاء خروج الثنائي الألماني، المتوج بلقب البطولة عام 2024، بعد خسارة مثيرة أمام الفرنسيين تيو أريباج وألبانو أوليفيتي بنتيجة 6-7 (4-7) و7-6 (8-6) و10-12، في مواجهة أهدر خلالها كرافيتز وبوتس 3 فرص لحسم المباراة والتأهل إلى النهائي.

وشكّلت الهزيمة نهاية مخيبة لمشاركتهما الأخيرة معاً في البطولة الختامية، بعدما كانا يأملان في المنافسة مجدداً على اللقب، قبل أن تتحول لحظات الوداع إلى خيبة أمل بسبب الفرص الضائعة.

وكان كرافيتز قد توقف عن محاولة إقناع شريكه بالعدول عن قرار الاعتزال، إلا أن أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، الذي يعمل معلقاً لشبكة «سكاي»، حاول بدوره تشجيع بوتس على الاستمرار.

وعندما أُبلغ بوتس، البالغ 39 عاماً، برغبة بيكر في بقائه بالملاعب، ردّ مازحاً: «إذا عاد بوريس إلى اللعب، فسأعود أنا أيضاً».

ويُذكر أن بيكر، المتوج بـ3 ألقاب في بطولة ويمبلدون، اعتزل التنس عام 1999، فيما يستعد بوتس لإنهاء مشواره الاحترافي خلال عام 2027.

من جانبه، أقرّ كرافيتز، البالغ 34 عاماً، بصعوبة استيعاب نهاية الشراكة التي جمعته بمواطنه، قائلاً: «ربما لم نستوعب الأمر تماماً بعد».

ورغم انتهاء مشوارهما في البطولة الختامية، فإن الثنائي لن يفترق مباشرة، إذ يستعد لتمثيل ألمانيا الأسبوع المقبل في نهائيات كأس ديفيز بمدينة بولونيا الإيطالية، ضمن الفريق الذي يضم ألكسندر زفيريف.

الفرنسيان ألبانو أوليفيتي وتيو أريباج خلال مواجهتهما الألمانيين كيفن كرافيتز وتيم بوتس (إ.ب.أ)

ويأمل اللاعبان في إنهاء شراكتهما بالتتويج بلقب كأس ديفيز، بعدما سبق لهما بلوغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين.

ووصف كرافيتز المشاركة المرتقبة بأنها ستكون بمثابة «نهائي كبير آخر»، خصوصاً أن نظام كأس ديفيز، القائم على الأفضل من 3 مباريات، يمنح مواجهة الزوجي أهمية حاسمة في حال تعادل المنتخبين بنتيجة 1-1 بعد مباراتي الفردي.

وبعد انتهاء كأس ديفيز، سيسلك اللاعبان طريقين مختلفين، إذ سيبدأ كرافيتز شراكة جديدة مع الكرواتي ماتي بافيتش، بينما سيخوض بوتس بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى جانب مواطنه يانيك هانفمان، في آخر مشاركة له بإحدى البطولات الأربع الكبرى.

ويمتلك كرافيتز سجلاً حافلاً في منافسات الزوجي، بعدما سبق له التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» مرتين، عامي 2019 و2020، إلى جانب شريكه السابق أندرياس ميس.

وبينما يواصل كرافيتز مسيرته بحثاً عن مزيد من الألقاب، يستعد بوتس لوداع الملاعب بعد سنوات من المنافسة، على أمل أن تكون كأس ديفيز المحطة الأخيرة لشراكتهما الناجحة، وأن تنتهي برفع الكأس مع المنتخب الألماني.