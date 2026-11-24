دافع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكداً أن اللجوء إلى الدبلوماسية ليس استسلاماً أو انكساراً، بل وسيلة لتحقيق الأهداف اللبنانية واستعادة الحقوق. وقال إن «الدبلوماسية ليست استسلاماً بل تعد بنداً من بنود وخيارات السياسة، والتفاوض ليس انكساراً، والسلام ليس مسّاً بالكرامة».

وأتى موقف عون فيما تتواصل الاتصالات بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، وسط تمسك لبنان وفرنسا باستمرار الحضور الأممي وتفادي أي فراغ أمني، وهو ما بحثه عون ورئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء، بالتزامن مع استقبال كل منهما وفداً برلمانياً فرنسياً.

عون: التفاوض لتحقيق الأهداف اللبنانية

وفي لقائه وفداً من الناشطين وممثلي المجتمع المدني، تحدث عون عن المفاوضات مؤكداً أن لبنان كان أمام خيارين: «إما التفرج عاجزين على استمرار الوضع على ما هو عليه، وإما الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي لتحقيق أهدافنا: تحرير الجنوب من الاحتلال، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين، ووقف إطلاق النار».

وفي إشارة واضحة إلى «حزب الله» سأل: «هل أنتم قادرون على تحقيق هذه الأهداف بمواصلة الحرب؟ إذا كنتم عاجزين عن ذلك، فدعونا نعمل لتحقيقها». وأكد أن المشكلة ليست في المفاوضات بل في المفاوض، رافضاً التشكيك بقدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها، وقال: «فهل نحن قاصرون، لا نعرف كيف نتكلم وندافع عن أنفسنا؟ من هنا تبدأ السيادة: من سيادة القرار».

الرئيس جوزاف عون أمام وفد برلماني فرنسي:– هناك تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا بشأن التمديد لـ«اليونيفيل» أو تمكينها من مواصلة مهامها خلال سنة 2027، مع التأكيد على عدم حصول فراغ.– على القوات البديلة أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة، وأن يكون القرار 1701 إطارها القانوني،... pic.twitter.com/EHyp7NQtDo — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 24, 2026

وشدد عون على أنه «لا تراجع في الموقف المعلن»، مؤكداً أن الهدف هو حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة، بحيث «لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية». وأضاف: «نحن نضحي بأنفسنا من أجل بلدنا، لكن لا نضحي ببلدنا من أجل الآخرين»، داعياً إلى وحدة الصف وعدم الاستقواء بالخارج على الداخل، ومؤكداً أن الدولة ماضية في الإصلاحات وتفعيل القضاء وتطوير الإدارة.

ما بعد «يونيفيل»: لا فراغ في الحضور الأممي

وفي ملف «يونيفيل»، أكد عون، خلال استقباله الوفد البرلماني الفرنسي بحضور السفير باتريك دوريل، وجود «تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا لجهة التمديد لقوات (يونيفيل)، أو تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027، مع التأكيد على عدم حصول فراغ».

وشدد على أن «أي قوات بديلة يجب أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة، وأن يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه عند الحاجة». وحدد مهامها المحتملة بدعم الجيش وتفكيك القذائف غير المنفجرة ومعالجة الأنفاق ومخازن السلاح، إلى جانب المساعدة الإنسانية وفتح الطرقات ومراقبة الوضع.

كما أكد أن إسرائيل لا تزال تقوم بأعمال عدائية في الجنوب، وأن المفاوضات الثلاثية علّقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية، معرباً عن أمله في استئنافها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ومشدداً على أن عودة الجنوبيين إلى قراهم من الأهداف الأساسية للمفاوضات.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. وتناول البحث ايضا متابعة الاتصالات والمشاورات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل" وزيارة... pic.twitter.com/hlZqkMqJyq — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 24, 2026

من جهته، أكد سلام، خلال استقباله الوفد الفرنسي، ضرورة «استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل)»، وبحث معه تطورات الأوضاع والإصلاحات الحكومية.

وكان عون وسلام قد بحثا الاتصالات الجارية بشأن المرحلة المقبلة، في ضوء زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والترز إلى بيروت والمداولات في نيويورك، بهدف وضع ترتيبات تحول دون حصول أي فراغ. كما تناولا التدابير الأمنية المرتقبة خلال الأعياد وسلامة الحركة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي والأمن الغذائي.