تلقى لبنان رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إذ عبّرت سفارات ودول عن تمنياتها بالأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدةً دعمها لسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات معه، بينما أتت تهنئة «الخارجية» الإيرانية التي تمنّت استمرار روابط الأخوّة والصداقة بين البلدين، بعد ساعات من توجيه الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة مباشرة إلى طهران، مؤكداً أن لبنان لا يقبل التدخل في قراره الداخلي.

السعودية: الأمن والاستقرار للبنان

وفي أول تعليق دولي على كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون التي ألقاها خلال احتفال الاستقلال مساء السبت، أعاد السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري نشر الخطاب الذي أدرجته رئاسة الجمهورية على حسابها عبر منصة «إكس».

كما نشر الدوسري، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة السعودية، أصدق التهاني للبنان الشقيق بمناسبة ذكرى الاستقلال، سائلاً الله أن يمنّ على لبنان وأهله بالأمن والاستقرار والازدهار.

باسمي ونيابة عن منسوبي @KSAembassyLB أتقدّم بأصدق التهاني والتبريكات للبنان الشقيق قيادة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 83 لاستقلاله .سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على لبنان واهله الكرام بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. https://t.co/sZ0J6lRx8H pic.twitter.com/LON814KGmb — Fahad A. ALDOSARI فهد بن عبدالرحمن الدوسري (@FahadAALDOSARI) November 22, 2026

واشنطن تجدد دعمها

من جهته، هنّأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشعب اللبناني بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، مشيراً إلى أن اللبنانيين في وطنهم وفي بلدان الاغتراب أظهروا «مواهب استثنائية وقدرة لافتة على الصمود».

وأكد روبيو، في بيان له، أن الولايات المتحدة «تجدّد دعمها للبنان كامل السيادة، يعيش بسلام مع جيرانه، ولا يخضع للمساءلة إلا أمام مواطنيه»، مشدداً على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ومعبّراً عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.

دوريل يوجه رسالة من غابة الأرز

أما السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل فاختار غابة الأرز اللبنانية لتوجيه رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أكد فيها تمسّك فرنسا بدعم لبنان والوقوف إلى جانبه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها، مشدداً على أهمية استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

Mon message aux Libanaises et aux Libanais à l’occasion de la fête de l’Indépendance رسالتي إلى اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة #عيد_الاستقلال . pic.twitter.com/DX4p8BkuAY — Patrick Durel (@Patrick_Durel) November 22, 2026

قطر تؤكد دعم لبنان

بدوره، هنّأ السفير القطري في بيروت لبنان بذكرى استقلاله، متمنياً له دوام الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الراهنة نحو مستقبل يسوده الازدهار والأمان، ومؤكداً حرص قطر على دعم لبنان ومساندة شعبه وتعزيز العلاقات بين البلدين.

تهنئة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية بمناسبة الذكرى ال ٨٣ للإستقلال pic.twitter.com/mZd6ex21TD — سفارة دولة قطر في لبنان (@QatarEmb_Beirut) November 22, 2026

إيران تتمنى استمرار «روابط الأخوة»

وفي السياق نفسه، تقدمت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلالها وعيدها الوطني، متمنيةً للبنان دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وأن «تبقى روابط الأخوّة والصداقة بين البلدين راسخة ومتينة».

وتأتي التهنئة الإيرانية عقب الموقف الذي أعلنه عون في خطاب الاستقلال، حين حدّد عقبتين رئيسيتين تحولان دون اكتمال السيادة اللبنانية، هما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وتدخل جهات نافذة في النظام الإيراني عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة. ووجّه عون رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني، مؤكداً احترام لبنان للشعب الإيراني ورغبته في إقامة علاقات صداقة واحترام متبادل مع طهران، لكنه شدد على أن «الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى»، مضيفاً: «ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده». وختم موقفه بالتأكيد على أن لبنان يريد «أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه».