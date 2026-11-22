أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن «الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز، ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وباستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف»، معلناً اعتذاره عن عدم تقبّل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال، تضامناً مع أهالي زوطر الشرقية والمنصوري وحداثا وسائر القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية المحتلة، الذين حُرموا من الاحتفال بالمناسبة بفعل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة.

وفيما تعرضت قرى الجنوب لإعتداءات متواصلة خلال إحياء الأهالي ذكرى الاستقلال في بلداتهم المدمرة وبعيداً عن قراهم المحتلة، أشار بري إلى أن «العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تدمر كل مناحي الحياة تجلّيا اليوم بأقسى صورهما على تخوم زوطر الشرقية وحداثا والمنصوري والنبطية الفوقا، حيث تحرك الأهالي رفضاً للاحتلال وتمسكاً بحقهم في العودة إلى قراهم».

مواطنون يحملون العلم اللبناني وهم يسيرون باتجاه قرية النبطية الفوقا بجنوب لبنان (د.ب.أ)

وبمناسبة ذكرى الاستقلال، تجمع أهالي زوطر الشرقية المحتلة في ساحة زوطر الغربية المقابلة لبلدتهم، بدعوة من البلدية، ونفذوا وقفة شعبية رفعوا خلالها الأعلام اللبنانية، احتجاجاً على استمرار الاحتلال ومنعهم من الوصول إلى منازلهم. وكان الأهالي يشاهدون من موقع تجمعهم عمليات تجريف المنازل وتفجيرها، فيما كانت المسيرات تحلق في سماء المنطقة وأصوات الانفجارات تعم المكان.

وفي النبطية الفوقا، نظم الأهالي مسيرة شعبية شارك فيها رجال ونساء وأطفال، وساروا باتجاه ساحة البلدة حاملين الأعلام اللبنانية كبادرة رمزية تعكس الصمود والتمسك بالأرض، في محاولة منهم للوصول إلى بلدتهم رغم استمرار القصف على البلدة التي تعرضت لقصف وغارات جوية إسرائيلية متكررة، في حين أعلنت القوات الإسرائيلية أجزاءً منها مناطق محظورة.

يتجمع السكان حول القبور وسط الأنقاض في مقبرة متضررة في «النبطية الفوقا» وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في قضاء النبطية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

ورغم ذلك تمكن عدد منهم من الدخول إلى بعض الأحياء وتفقدوا منازلهم وزيارة مقابر ذويهم التي لم تسلم بدورها من القصف والتدمير، والاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة، وجاءت هذه الجولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة التي بات جزء كبير منها مدمراً.

أما في زوطر الغربية، فأقيم احتفال رمزي للأطفال بمناسبة عيد الاستقلال، بمشاركة عناصر من الجيش اللبناني، في نشاط حمل طابعاً وطنياً واجتماعياً، وأتاح للأطفال المشاركة في إحياء المناسبة رغم الظروف التي تحيط بالمنطقة.

ورافقت هذه التحركات مطالبات للدولة اللبنانية بالتحرك لاستعادة الأراضي المحتلة، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم، وضمان حقوقهم في إعادة الإعمار، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تحول دون عودة الحياة إلى عدد من البلدات الجنوبية. كما تمسك المشاركون برفع العلم اللبناني والتعبير عن ارتباطهم بأرضهم، مؤكدين أن حق العودة إلى المنازل والقرى لا يمكن التنازل عنه.

يحمل سكان بلدة «النبطية الفوقا» الأعلام اللبنانية أثناء مسيرهم نحو بلدتهم وذلك في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان (إ.ب.أ)

وتأتي هذه التحركات في ظل واقع تعيشه عشرات البلدات الجنوبية التي لا يزال سكانها محرومين من العودة، فيما تتواصل أعمال التجريف والتدمير وتبقى المنازل والأحياء شاهدة على حجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة.