حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، داعياً إلى إحداث «تغيير جذري» في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جيفريز، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية لم تعد قابلة للاستمرار، مؤكداً تمسكه بحل الدولتين.

وأضاف: «علينا أن نجد طريقاً نحو سلام عادل ودائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن واشنطن أخفقت على مدى عقود في إظهار التزام كافٍ بتحقيق هذا الهدف.

وتابع: «لكن هناك إدارات - معظمها من الحزب الديمقراطي - بذلت جهوداً حثيثة لمحاولة تحقيق هذا الهدف، فقد حدث ذلك بوضوح في عهد إدارة بيل كلينتون، كما حدث أيضاً وبشكل قاطع تحت قيادة الوزير جون كيري في ظل إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما. أعتقد أنه يتحتم علينا ضمان إحياء هذا الالتزام وتجديده بكل ما أوتينا من قوة».

تشريع لمواجهة عنف المستوطنين

وبشأن التحركات التشريعية، أشار جيفريز إلى أن أولويته تتمثل في الدفع بـ«مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه»، معرباً عن اعتقاده أن المشروع سيحظى بدعم واسع بين الديمقراطيين في مجلس النواب، وأنه يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع على الأرض.

وقال: «خلال أول 100 يوم، أعتقد أن الخطوة الأكبر حسماً التي يمكننا اتخاذها بشأن الوضع في الضفة الغربية هي المضي قدماً في قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه».

غزة... «دمار غير مقبول ولا يمكن استمراره»

وفي حديثه عن الحرب في غزة، وجّه جيفريز انتقادات حادة للتداعيات الإنسانية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، قائلاً: «الموت والدمار والخراب الذي تعرض له المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول، ولا يمكن استمراره، كما أنه يتنافى مع القيم الأميركية».

ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، «بما يشمل الرعاية الطبية، والدعم السكني، وتوفير المياه النظيفة، والهواء النقي».

ورغم انتقاداته الأوضاع الإنسانية، فإن جيفريز لم يؤيد فرض قيود على صادرات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، موضحاً أن الكتلة الديمقراطية بحاجة إلى مناقشة موقفها من هذه المسألة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الترتيبات الحالية لا يمكن أن تستمر دون تغيير.

انتقادات للحرب الأميركية مع إيران

وتطرقت المقابلة أيضاً إلى الحرب الأميركية على إيران؛ إذ وصفها جيفريز مراراً بأنها «حرب متهورة ومكلفة»، مؤكداً أنه لم يكن ينبغي أن تبدأ من الأساس.

وقال إن إنهاء الحرب سيكون من بين أولويات مجلس النواب الذي سيخضع لسيطرة الديمقراطيين، و«ربما خلال الأسبوع الأول من انعقاد الكونغرس الجديد»، عادّاً أن وقفها يمكن أن يوفر ارتياحاً اقتصادياً فورياً للأميركيين.

كما حذر بأن إيران خرجت من المواجهات في وضع أقوى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.