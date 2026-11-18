الرئيس الصيني شي جينبينغ بين نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال مصافحتهما قبل مأدبة استقبال قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تشير تقييمات استخباراتية غربية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستعد لخوض مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، في الصين، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن بوتين يريد مواصلة القتال حتى نهاية الشتاء على الأقل، أملاً في تحقيق تقدم بشرق أوكرانيا، أو إضعاف مقاومتها عبر هجمات المسيّرات والصواريخ على كييف.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان مع نظيرهما الصيني شي جينبينغ على هامش قمة اقتصادية في شنتشن، في أول لقاء ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث. وقال ترمب إنه سيبحث قضايا الأسلحة النووية وأوكرانيا.

وتأتي القمة بعدما استثنى ترمب روسيا من عقوبات أقرّها الكونغرس، وأعلن شراء الديزل الروسي لخفض أسعار الوقود؛ وهي خطوات عدّتها كييف وعواصم أوروبية تراجعاً عن الضغط على موسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى مأدبة استقبال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

شروط روسية بعيدة المنال

وبحسب التقييمات، يواجه بوتين ضغوطاً متزايدة من جراء الخسائر البشرية في الحرب وصعوبات التجنيد والاضطرابات الاقتصادية. وتقدّر أجهزة استخبارات غربية مقتل أو إصابة ما بين 40 ألفاً و50 ألف روسي بجروح خطيرة شهرياً في أوكرانيا.

ويرى أحد الأجهزة أن استمرار الحرب يمنح بوتين غاية سياسية، وأنه يحتاج إلى إعلان انتصار للحفاظ على سلطته. ومع ذلك، قد يقبل اتفاقاً يتضمن تنازل أوكرانيا عن كامل دونباس وتعهّدها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ وهي شروط يستبعد المسؤولون قبول كييف بها.

كما تتمسك موسكو بمطالبة الحلف بسحب قواته إلى مواقع انتشارها عام 1997، قبل توسعه شرقاً، وهو مطلب رفضه الأوروبيون.

ويشكك مسؤولون أوروبيون في قرب التوصل إلى سلام، ويرجّح بعضهم أن الكرملين يراهن على انتخابات أوروبية عام 2027 لإضعاف دعم أوكرانيا.

وفي المقابل، تقود فرنسا وبريطانيا تدريبات تشمل 2800 جندي أوروبي في بولندا وتركيا، استعداداً للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا إذا أُبرمت تسوية.