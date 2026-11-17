أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت تركيب أجهزة التوجيه المرتبطة بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد، التي سببت فوضى للمسافرين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويأتي هذا الإجراء وسط تزايد التدقيق في نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، وفي وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 50 مليار دولار لتحسين قطاع النقل الجوي. وفي المقابل، يطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الإدارة بتقديم إجابات واضحة بشأن أسباب الخلل.

وكان ترمب قد ألقى باللوم على التكنولوجيا القديمة والديمقراطيين في قرار إيقاف جميع الطائرات عن التحليق في أنحاء البلاد، وما ترتب عليه من اضطرابات في المطارات الأميركية. غير أن إدارة الطيران الاتحادية تواجه صعوبات في تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية منذ عقود، أي قبل فترة طويلة من تولي ترمب ولايته الرئاسية الأولى.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية، إيان غريغور، إن الوكالة علّقت يوم الجمعة الماضي تركيب أجهزة توجيه جديدة من شركة «جونيبر» وعطّلت وظائف جميع الأجهزة الموجودة بالفعل، بعدما ربط الفنيون المشكلات بجهاز توجيه جديد تم تركيبه في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس.

وأضافت الإدارة أن جهاز توجيه آخر، كان قد تم تركيبه قبل ثلاثة أسابيع في مدينة أماريلو بولاية تكساس، حدث فيه أيضاً خلل في التشغيل.

وقد تعرّض النظام لضغط تجاوز قدرته، بينما كانت الشركة المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية والمسؤولة عن صيانة شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الاتحادية تستبدل بالأسلاك النحاسية القديمة كابلات الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير النقل شون دافي إن إغلاق المجال الجوي الأميركي كان ضرورياً، بعدما تسبب جهاز التوجيه الجديد الذي قامت شركة «إل 3 هاريس» بتركيبه في أركنساس في سلسلة من الانقطاعات المتقطعة في إشارات الاتصالات والرادار داخل 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً إقليمياً لمراقبة الحركة الجوية. وتتولى هذه المراكز توجيه الطائرات التي تحلّق على ارتفاعات عالية.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أن «كمية مفرطة من البيانات» انهالت على النظام «بمعدل 1000 محاولة اتصال كل 4 إلى 5 ثوانٍ». وأضافت الوكالة أن هذا التدفق الهائل تسبب في عدم استقرار «اتصالات الطائرات وإشارات الرادار».

وفي الوقت الراهن، تعتمد إدارة الطيران الاتحادية على أجهزة توجيه قديمة من شركة (سيسكو)، ظلت قيد التشغيل منذ 25 عاماً، لمواصلة تشغيل الشبكة، بينما تحقق في أسباب العطل الذي وقع يوم الجمعة.