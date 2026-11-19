أعلنت «شركة الخطوط العراقية» التابعة لوزارة النقل عرض طائرتين رابضتين بمطار توزر-نفطة الدولي جنوب تونس منذ هبوطهما لأول مرة على المدرج خلال الأحداث المرتبطة بحرب الخليج الثانية عام 1991، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

ونشرت الشركة طلب عروض دولية عبر موقعها الرسمي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، على أن تتولى لجنة متخصصة استلام طلبات الشراء بمقر السفارة العراقية بتونس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتأمل الحكومة العراقية أن يمثل طلب العروض نهاية مسار سياسي وقانوني طويل لأزمة الطائرتين اللتين وصلتا مطار توزر-نفطة على أطراف الصحراء التونسية، إبان اندلاع أزمة الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

والطائرتان من طراز «بوينغ 747»، دخلتا الخدمة عام 1982. وكانت إحداهما مخصصة لنقل شخصيات حكومية كما استخدمت طائرةً رئاسيةً.

وأبعد النظام العراقي في تلك الفترة عدداً من طائراته إلى خارج البلاد خشية أن تقصفها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في عملية «عاصفة الصحراء» التي استمرت أياماً في فبراير (شباط) عام 1991.

وحددت الشركة سعر 900 ألف دولار أميركي للطائرة الواحدة زائد نسبة 2 في المائة من القيمة الكلية مقابل أجور خدمة، بجانب مصاريف أخرى ترتبط بتحويل الملكية ونقل الطائرة أو الطائرتين، وأي رسوم جمركية أو ضرائب مترتبة عن عملية البيع.

ووفق الشركة، سيتم البيع على أساس الحالة الراهنة للطائرتين في المطار دون أي ضمانات فنية.