العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343244-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانية
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)
أعلنت «شركة الخطوط العراقية» التابعة لوزارة النقل عرض طائرتين رابضتين بمطار توزر-نفطة الدولي جنوب تونس منذ هبوطهما لأول مرة على المدرج خلال الأحداث المرتبطة بحرب الخليج الثانية عام 1991، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
ونشرت الشركة طلب عروض دولية عبر موقعها الرسمي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، على أن تتولى لجنة متخصصة استلام طلبات الشراء بمقر السفارة العراقية بتونس في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتأمل الحكومة العراقية أن يمثل طلب العروض نهاية مسار سياسي وقانوني طويل لأزمة الطائرتين اللتين وصلتا مطار توزر-نفطة على أطراف الصحراء التونسية، إبان اندلاع أزمة الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
والطائرتان من طراز «بوينغ 747»، دخلتا الخدمة عام 1982. وكانت إحداهما مخصصة لنقل شخصيات حكومية كما استخدمت طائرةً رئاسيةً.
وأبعد النظام العراقي في تلك الفترة عدداً من طائراته إلى خارج البلاد خشية أن تقصفها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في عملية «عاصفة الصحراء» التي استمرت أياماً في فبراير (شباط) عام 1991.
وحددت الشركة سعر 900 ألف دولار أميركي للطائرة الواحدة زائد نسبة 2 في المائة من القيمة الكلية مقابل أجور خدمة، بجانب مصاريف أخرى ترتبط بتحويل الملكية ونقل الطائرة أو الطائرتين، وأي رسوم جمركية أو ضرائب مترتبة عن عملية البيع.
ووفق الشركة، سيتم البيع على أساس الحالة الراهنة للطائرتين في المطار دون أي ضمانات فنية.
توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.
«الشرق الأوسط» (البصرة)
سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343250-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A
عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
شهدت سوريا، في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، بإطلاق نار، على أثر خلاف عائلي في بلدة«التوامية» بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت «مديرية إعلام دير الزور» أن 8 أشخاص؛ بينهم امرأة قُتلوا، في حين أصيب 3 نساء وأطفال بجروح، حالةُ إحداهن خطيرة.
وأوضحت، في بيان على معرّفاتها الرسمية، أن شخصاً أطلق النار باتجاه والده واثنين من إخوته غير الأشقاء، وامرأتين وطفلتين، وأن إطلاق النار أسفر عن وفاة 8 أشخاص؛ بينهم مُطلِق النار ووالده وأخواه غير الشقيقين وامرأة.
وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون بجروح، مساء الأربعاء أيضاً، جراء اشتباكات مع مطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.
وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان على معرّفاتها، إن عنصرين من عناصرها قُتلا، وأُصيب 4 آخرون، خلال اشتباك مسلّح اندلع في أثناء مداهمة موقع يتحصّن فيه أحد المطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.
ولفت البيان إلى أن العملية انتهت بتحييد المطلوب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وشهدت مدينة جرمانا، في وقت سابق، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة متهمة أيضاً بترويج المخدرات، خلال مداهمة منزل قرب منطقة الفرن الآلي.
وأسفرت الاشتباكات حينها عن مقتل أحد المطلوبين وعنصر من الأمن الداخلي، وإصابة أربعة عناصر آخرين.
وسبق أن أُفيدَ بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، وإصابة عنصرين آخرين على أثر تعرض دورية أمنية لهجومٍ نفّذه مسلّحون مجهولون في قرية «خربة المعزة» بريف محافظة طرطوس.
العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343244-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانية
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)
أعلنت «شركة الخطوط العراقية» التابعة لوزارة النقل عرض طائرتين رابضتين بمطار توزر-نفطة الدولي جنوب تونس منذ هبوطهما لأول مرة على المدرج خلال الأحداث المرتبطة بحرب الخليج الثانية عام 1991، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
ونشرت الشركة طلب عروض دولية عبر موقعها الرسمي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، على أن تتولى لجنة متخصصة استلام طلبات الشراء بمقر السفارة العراقية بتونس في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتأمل الحكومة العراقية أن يمثل طلب العروض نهاية مسار سياسي وقانوني طويل لأزمة الطائرتين اللتين وصلتا مطار توزر-نفطة على أطراف الصحراء التونسية، إبان اندلاع أزمة الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
والطائرتان من طراز «بوينغ 747»، دخلتا الخدمة عام 1982. وكانت إحداهما مخصصة لنقل شخصيات حكومية كما استخدمت طائرةً رئاسيةً.
وأبعد النظام العراقي في تلك الفترة عدداً من طائراته إلى خارج البلاد خشية أن تقصفها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في عملية «عاصفة الصحراء» التي استمرت أياماً في فبراير (شباط) عام 1991.
وحددت الشركة سعر 900 ألف دولار أميركي للطائرة الواحدة زائد نسبة 2 في المائة من القيمة الكلية مقابل أجور خدمة، بجانب مصاريف أخرى ترتبط بتحويل الملكية ونقل الطائرة أو الطائرتين، وأي رسوم جمركية أو ضرائب مترتبة عن عملية البيع.
ووفق الشركة، سيتم البيع على أساس الحالة الراهنة للطائرتين في المطار دون أي ضمانات فنية.
بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343243-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9
مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
تصدّرت عناوين «السيادة وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية» مواقف المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. وفيما برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده أن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً»، فيما كان لافتاً كلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد فيه أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، والذي أتى بعد انتقادات تعرض لها على خلفية كلام سابق تحدث فيه عن «سياسة الجيش الوطنية» والتي فسرت على أنها تمايز عن السلطة السياسية.
وأجمعت المواقف الصادرة لمناسبة الاستقلال على ضرورة استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والالتزام بقرارات السلطة السياسية، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار الداخلي.
بري: الجنوب لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستقلال اللبناني يبقى منقوصاً ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً في الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى «واجب وطني»، وأن الجنوب «لن يكون أبداً منطقة عازلة لأي كيان، ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانياً».
ودعا بري، في رسالة وجهها عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، إلى أن تكون المناسبة محطة لتجديد الالتزام بالأولويات الوطنية بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، مؤكداً أن «الاحتلال من أي جهة كان هو نقيض الاستقلال»، وأن التحرر من الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا يكون موضع خلاف بين اللبنانيين.
وشدد على ضرورة تحرير الأرض «بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية»، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى، معتبراً أن التخلي عن هذه الواجبات أو التنازل عن أي من عناصر القوة اللبنانية، وفي مقدمها الوحدة الوطنية، يشكل تفريطاً بالسيادة والاستقلال.
وفي موقف لافت، وضع بري الجيش اللبناني في صلب معادلة حماية الاستقلال والسيادة، مؤكداً أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويصان»، داعياً إلى توفير كل الإمكانات التي تمكّنه من القيام بواجباته الوطنية، ومحذراً من حملات التشكيك والتشويه بدوره وتضحياته.
هيكل: ملتزمون بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة
من جهته، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية «ملتزمة إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة»، مشدداً على مواصلة استكمال انتشار الجيش في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يوجب «حصر السلاح بيد الدولة». وأشار إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والأخطار، في وقت «يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره».
ولفت إلى أن استمرار الاحتلال والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يجعل «استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، مشدداً على ضرورة رفع جهوزية الجيش، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهام «اليونيفيل» والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وفي الشق الأمني، أكد استمرار مراقبة الحدود الشمالية والشرقية (مع سوريا) وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب. كما شدد على أن صون الاستقلال يستلزم «تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي»، محذراً من محاولات التحريض التي تهدد وحدة اللبنانيين، ومؤكداً أن «المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء».
بدوره، شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس على أن المرحلة الراهنة تتطلب «مزيداً من الحزم في تطبيق القانون»، والاستعداد للمهام المطلوبة والالتزام بقرارات السلطة السياسية «خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، بلا تردد». وأشاد بدور العسكريين في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وحماية مؤسسات الدولة ومرافقها من الفساد، مؤكداً أن «حماية الاستقلال تبدأ من حماية وحدة مؤسساتنا الوطنية».