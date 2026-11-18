أثارت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إشادات واسعة بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين خبر سفرها إلى شنغن لحضور قمة إقليمية بتذكرة في الدرجة الاقتصادية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوافد قادة العالم هذا الأسبوع إلى المدينة الواقعة جنوب الصين لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). ووصل العديد منهم على متن طائرات مستأجرة خصيصاً أو طائرات حكومية رسمية.

لكن شينباوم سافرت من مكسيكو إلى شنغن على متن رحلة تجارية تابعة لخطوط «تشاينا ساثرن إيرلاينز» في الدرجة الاقتصادية، ووصلت إلى الصين، الاثنين.

وظهرت في منشورات على منصة «ويبو» الصينية وهي تتحدث مع ركاب آخرين. ولم يتسنّ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» التحقق من صحة هذه الصور.

وحظي وسم (هاشتاغ) على «ويبو» يتعلق بوصولها إلى الصين بنحو 10.2 مليون مشاهدة حتى مساء الأربعاء.

كذلك، أظهر مقطع فيديو نشرته شينباوم، مسؤولين صينيين وطلاب مدارس في استقبالها بعد نزولها من حافلة في المطار.

Recibimiento en la Cumbre de la APEC China 2026 en la ciudad de Shenzhen. pic.twitter.com/2DBUTofx0z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

وأشادت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار شينباوم السفر على متن رحلة تجارية بالدرجة الاقتصادية.

وكتب أحد المستخدمين: «من الجدير بالثناء الحرص على إنفاق أموال دافعي الضرائب وتوجيهها إلى الاحتياجات الأكثر أهمية، بدلاً من تبديدها على طائرات خاصة فاخرة أو نفقات باهظة للسفر الرسمي».

وتتبنى شينباوم سياسة تقشف بدأت في عهد سلفها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي عرض الطائرة الرئاسية المكسيكية للبيع في 2023.