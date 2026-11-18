عندما نطرح سؤالاً على تطبيق محادثة ذكي، أو نطلب من جوالنا ترجمة نص فوري أو تعديل صورة بلمسة واحدة، يبدو الأمر وكأنه سحر رقمي يحدث في جزء من الثانية. لكن خلف هذه السلاسة تقف آلة صناعية بالغة التعقيد، ومحرك خفي بات اليوم أغلى من النفط وأكثر حساسية من الذهب، ألا وهو «رقائق الذكاء الاصطناعي».

ومع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين على هذا الكنز التكنولوجي، لا سيما بعد القرار الأميركي الجديد بحظر استئجار الشركات الصينية لقدرات الحوسبة المتطورة في مراكز البيانات الخارجية، لم تعد هذه الحرب مجرد صراع سياسي بعيد عن حياتنا، بل تحولت إلى عامل مباشر يهدد ميزانية المستهلك العادي وتكلفة أدواته الرقمية.

ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ ولماذا تختلف عن شرائح الجوالات العادية؟

لفهم جوهر الصراع، يجب أولاً تفكيك ماهية هذه الرقائق بلغة مبسطة. المعالج التقليدي في حاسوبك أو جوالك (المعروف بوحدة المعالجة المركزية CPU) يشبه موظفاً عبقرياً للغاية، لكنه ينجز المهام المعقدة واحدة تلو الأخرى بتسلسل منظم.

أما رقاقة الذكاء الاصطناعي (مثل معالجات الرسوميات المتطورة GPU أو مسرّعات الذكاء الاصطناعي)، فهي أشبه بجيش من مئات الآلاف من العقول الصغيرة التي تعمل في اللحظة ذاتها بالتوازي.

هذا التصميم الهندسي الفريد يمكّن رقاقة الذكاء الاصطناعي من ابتلاع مليارات البيانات والنصوص والصور في وقت واحد، واكتشاف الأنماط بينها لتدريب الأنظمة الذكية على الفهم والاستنتاج والتوليد.

ويكفي أن نعلم أن الرقاقة الواحدة من الجيل الحديث تضم عشرات المليارات من الترانزستورات المتناهية الصغر، وتُصنع بتقنيات ليزر بالغة الدقة لا تملكها سوى حفنة قليلة من الشركات في العالم، مما يجعل إنتاجها مكلفاً ونادراً، ويجعل امتلاكها مرادفاً للقوة الاقتصادية والعسكرية.

علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات في صورة توضيحية (رويترز)

لماذا تحاصر واشنطن هذه الرقائق في «السحابة»؟

أدركت الولايات المتحدة أن احتكار تصميم هذه الرقائق يمنحها تفوقاً استراتيجياً حاسماً، ففرضت منذ سنوات حظراً على تصديرها إلى الصين.

غير أن الشركات الصينية العملاقة وجدت مخرجاً ذكياً، فبدلاً من شراء الرقائق وإدخالها إلى أراضيها، اتجهت إلى استئجار قوتها عن بُعد عبر الإنترنت من مراكز بيانات ضخمة أُنشئت في دول آسيوية مجاورة مثل سنغافورة وماليزيا.

القرار الأميركي الأخير جاء ليغلق هذه النافذة تماماً، مانعاً الشركات الصينية من حتى مجرد «استئجار» وقت المعالجة على هذه الرقائق خارج حدودها.

وهنا انتقلت الحرب من منع بيع السلعة إلى منع استئجار الخدمة، وهو تحول يربك سلاسل الإمداد الرقمية عالمياً، ويدفع بكين نحو الرد بأوراق ضغط اقتصادية، أبرزها التلويح بتقييد تصدير المعادن النادرة التي تدخل في صناعة الإلكترونيات العالمية.

صورة توضيحية لشخص يحمل جوالاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)

الأثر المادي المباشر: كيف تصل الفاتورة إلى جيبك؟

بعيداً عن حسابات السياسة، فإن الفاتورة النهائية لأي حرب تجارية أو تكنولوجية يسددها المستهلك في نهاية المطاف. وتظهر انعكاسات هذا الصراع على ميزانية الفرد عبر ثلاثة مسارات ملموسة.

أولاً: ارتفاع أسعار الجوالات الذكية والحواسيب:

الجيل الجديد من الجوالات لم يعد يعتمد على السحابة فقط، بل بات يضم «رقائق ذكاء اصطناعي مصغرة» مدمجة داخل الجهاز نفسه لتشغيل ميزات التصوير الذكي والمساعد الشخصي.

ومع تشديد القيود، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكلفة المعادن النادرة، ترتفع تكلفة تصنيع هذه الشرائح على شركات مثل «أبل» و«سامسونغ» و«شاومي»، وهو ما يُترجم تلقائياً إلى زيادة في سعر الجوال الذي يشتريه المستهلك من المتجر.

مراكز بيانات تضم خوادم حاسوبية تُستخدم لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة كميات ضخمة من البيانات (شاترستوك)

ثانياً: نهاية عصر التطبيقات المجانية ورخيصة الثمن

طوال العامين الماضيين، لعبت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل «ديب سيك» و«كوين»، دوراً حاسماً في كسر الأسعار العالمية، إذ قدمت قدرات تضاهي النماذج الأميركية بتكلفة زهيدة للغاية، مما أجبر الشركات الغربية على إتاحة خدماتها مجاناً أو بأسعار مخفضة.

ومع تضييق الخناق الحوسبي على المطورين الصينيين وتباطؤ قدرتهم على المنافسة، ستجد الشركات الأميركية الكبرى نفسها في وضع شبه احتكاري، ما يمهد الطريق لرفع رسوم الاشتراكات الشهرية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج التصميم، وأدوات الإنتاجية المكتبية التي باتت ضرورية للعمل والدراسة.

ثالثاً: تكلفة خفية في خدماتنا اليومية

لا تقتصر رقائق الذكاء الاصطناعي على تطبيقات الدردشة، بل هي التي تدير أنظمة التوصية في منصات التجارة الإلكترونية، وخوارزميات التسعير في تطبيقات النقل الذكي وحجز الطيران، وأنظمة الأمن المصرفي.

وحين ترتفع تكلفة استئجار الخوادم ومراكز البيانات عالمياً نتيجة القيود واشتراطات التراخيص والرقابة الصارمة، ستعمد الشركات الرقمية إلى تعويض هذه النفقات التشغيلية الإضافية عبر زيادة طفيفة في رسوم التوصيل، أو العمولات، أو أسعار الإعلانات التي تنعكس بدورها على أسعار السلع الاستهلاكية.