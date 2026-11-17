قال غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق إن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم يصب في صالح فريقه، مشيراً إلى أنه سيخوض مواجهة إيران الثلاثاء في بطولة البصرة الرباعية الودية بشعار الفوز وتصحيح الأخطاء.

وتعادل منتخب العراق دون أهداف مع لبنان في افتتاح البطولة في مباراة شهدت الظهور رقم 100 لقائد العراق أيمن حسين بقميص المنتخب الوطني.

وقال الأسترالي أرنولد في المؤتمر الصحافي الاثنين إن قرار تأجيل كأس آسيا منحه مساحة زمنية أوسع لتطبيق استراتيجية بناء جيل جديد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة بدأت بإشراك لاعبين تحت 23 عاماً أمام لبنان.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري تأجيل كأس آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في السعودية أوائل العام المقبل، إلى ديسمبر (كانون الأول) 2027.

وقال أرنولد في تصريحات نقلها الاتحاد العراقي للعبة عبر «فيسبوك»: «كان الهدف الأساسي من وجودي مع العراق، بعد التأهل إلى كأس العالم ونهاية كأس الخليج، هو بناء جيل جديد، وما حدث مؤخراً (تأجيل كأس آسيا) يمنحني وقتاً أطول لتحقيق ذلك، وهو ما بدأناه فعلياً بإشراك لاعبين تحت 23 عاماً أمام لبنان للتحضير لمستقبل الكرة العراقية».

وبسؤاله عن مواجهة إيران، قال أرنولد (63 عاماً): «إن اللعب أمام المنتخب الإيراني يمثل لحظة مميزة للعراق، خصوصاً أن المنافس يمتلك منتخباً كبيراً وقوياً على المستويين البدني والفني».

وعبر أمير قالينوي مدرب إيران عن حماسه لمواجهة العراق، معتبراً إياها «قمة مرتقبة» ولا يخشى اللعب تحت أنظار جماهير العراق.

ونقلت صفحة الاتحاد العراقي على «فيسبوك» عن قالينوي قوله: «لا نخشى اللعب أمام الجماهير العراقية الكبيرة، فقد خضنا مباريات بالقيمة ذاتها والضغط نفسه، ونمتلك في قائمتنا الحالية ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط من أصحاب الخبرة يقودهم سردار آزمون، بينما يمثل الشباب بقية الصفوف».

وفازت إيران 2 - صفر على فلسطين في الجولة الأولى.