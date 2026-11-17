تعادل منتخب البحرين بنتيجة 2 - 2 مع نظيره الصيني ضمن دورة وديّة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وسجل محمد عبد القيوم الهدف الأول للبحرين في الدقيقة الثانية، وأضاف أحمد بوغمار الهدف الثاني في الدقيقة 20.
وقلص الفارق للمنتخب الصيني بايهيلامو أبودوويلي بهدف أول في الدقيقة 37، وأدرك تشانغ يونينغ التعادل في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.
وكان منتخب البحرين قد شارك في بطولة كأس الخليج العربي الشهر الماضي، حيث احتل المركز الرابع والأخير في مجموعته التي ضمت الإمارات وقطر واليمن، بعدما خسر مبارياته الثلاثة.
ويلعب المنتخب البحريني في المجموعة الثانية لكأس آسيا التي تقام نهاية العام المُقبل في المملكة العربية السعودية، رفقة كل من الأردن وكوريا الشمالية وأوزبكستان.
أما منتخب الصين فيقع في المجموعة الثالثة التي تضم إيران وقرغيزستان وسوريا.