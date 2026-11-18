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«الشرق الأوسط» (لندن)
مصر: اكتشاف جبانة أثرية من العصور القديمة في المنوفيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342877-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
مصر: اكتشاف جبانة أثرية من العصور القديمة في المنوفية
الموقع تضمن قرابين جنائزية ولقى متعددة (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة تل آثار أبو بللو بمحافظة المنوفية، عن اكتشاف جبانة أثرية تضم عدداً كبيراً من المقابر والدفنات التي يرجع تاريخها إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني.
ووفق بيان لوزارة السياحة والآثار تضم الجبانة عدداً كبيراً من التوابيت الحجرية والفخارية، إلى جانب بقايا عدد من التوابيت الخشبية، فضلاً عن عدد من المقابر المقببة المشيدة بالطوب اللبن، ومقبرة أخرى شُيدت من الداخل باستخدام الحجر الجيري.
ويأتي هذا الكشف في إطار أعمال الحفائر والتنقيب التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وما تسهم به هذه الأعمال من إلقاء الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارة المصرية وتطور الممارسات الجنائزية عبر العصور التاريخية المختلفة، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي. مشيراً في البيان إلى «أهمية الكشف لما يضمه من تنوع كبير في أنماط الدفن والتوابيت واللقى الأثرية، ما يعكس ثراء الموقع وأهميته التاريخية والأثرية».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن هذا الكشف يُعدّ الأول من نوعه في الموقع من حيث هذا الكم من الدفنات والتوابيت التي ظهرت في فناء دفن مفتوح، إلى جانب ما يضمه من عناصر معمارية مميزة ما زالت تمتد أسفل الرمال وكومات الرديم في اتجاهات مختلفة.
وأضاف في البيان أن «الدراسات الأولية للقى الأثرية والأثاث الجنائزي المصاحب للدفنات تشير إلى أن الجبانة كانت مخصصة، على الأرجح، لدفن أفراد من الطبقة المتوسطة من المجتمع». وبيّن رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، أن الدراسات الأثرية المبدئية التي أُجريت على اللقى الأثرية والتوابيت الحجرية والفخارية والدفنات المكتشفة بالموقع ترجح أن الجبانة ترجع إلى العصر البطلمي المبكر، خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، مع وجود دفنات تعود إلى نهاية العصر المتأخر.
وتعكس الدفنات، بحسب عبد البديع، مجموعة من العادات والممارسات الجنائزية التي ارتبطت بالعقيدة المصرية القديمة، وارتباطها بعدد من الآلهة والمعبودات المصرية، ومن بينها رننوت وأوزير وإيزيس وحتحور، والتي ارتبطت عبادتها في فترات مختلفة بمنطقة الطرانة وكوم أبو بللو.
وأكد مدير عام منطقة آثار المنوفية، مصطفى رزق، أن أعمال الحفائر كشفت عن طبقة سطحية تضم مئات التوابيت الحجرية، بعضها دون أغطية، والبعض الآخر مهشم بالكامل، نتيجة أعمال التخريب التي تعرض لها الموقع في فترات سابقة، وكذلك أعمال المحاجر التي شهدتها المنطقة.
وأضاف أن «أعمال الحفائر أسفرت كذلك عن العثور على عدد كبير من بقايا التوابيت الفخارية بمختلف أنواعها، يحمل بعضها ملامح آدمية ذات طابع كاريكاتيري، بينما اتخذ بعضها الآخر الشكل الآدمي الصريح».
وخلال أعمال الحفائر، عُثر على عدد من الألسنة الذهبية، وقرط للأذن، ودلاية لقلادة ذهبية، بالإضافة إلى عدد من الشرائح الذهبية والجعارين، فضلاً عن عدد كبير من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس بمختلف الأشكال والأحجام، يحمل بعضها نقوشاً هيروغليفية، فضلاً عن عدد من موائد القرابين ورؤوس تماثيل صغيرة من الحجر الجيري، وقطعاً من تماثيل التراكوتا على هيئة إيزيس أفروديت، بالإضافة إلى جزء من غطاء إناء من الطين المحروق مشكل على هيئة إيزيس أفروديت جالسة فوق زهرة اللوتس وترضع طفلها حربوقراط.
بالإضافة إلى ذلك عُثر على تماثيل صغيرة على هيئة أبي الهول، وأجزاء من تماثيل حجرية للصقر حورس، وبقايا عناصر طينية مغطاة بطبقة من الجبس صُورت عليها واجهة القصر الملكي والصرحان يعلوهما أسدان رابضان متواجهان برأسي صقر يرتديان التاج المزدوج.
قياس محيط الخصر مؤشر على اقتراب خطر الوفاةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342874-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
تشير النتائج إلى أن تقليص محيط الخصر قد يكون أكثر فاعلية في خفض خطر الوفاة مقارنةً بفقدان الوزن وحده (بيكسباي)
توصلت دراسة واسعة النطاق، شملت أكثر من 17 مليون بالغ، إلى أن محيط الخصر - سواء كان كبيراً جداً أو صغيراً جداً - يرتبط بزيادة خطر الوفاة، وذلك عبر مجموعة متنوعة من أوزان الجسم.
وتشير النتائج المنشورة في دورية «علم الأوبئة وصحة المجتمع» إلى أن تقليص محيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يكون أكثر فاعلية في خفض هذا الخطر مقارنةً بفقدان الوزن وحده.
ويشير الباحثون إلى أنه على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو المقياس الأكثر شيوعاً لتحديد السمنة، فإنه يُنصح بالاستعانة بمقاييس إضافية، مثل قياس محيط الخصر، أو نسبة محيط الخصر إلى الورك، أو نسبة محيط الخصر إلى الطول.
وانطلاقاً من فكرة أن الوفاة لأي سبب قد تعكس بشكل أدق النطاق الكامل للمخاطر الصحية المرتبطة بوجود دهون زائدة في الجسم، سعى الباحثون إلى تقييم الارتباط المشترك بين مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر من جهة، وخطر الوفاة لأي سبب من جهة أخرى، مع تصنيف النتائج حسب الجنس والعمر.
وقد استند الباحثون إلى بيانات أكثر من 17مليون بالغ من «الهيئة الوطنية للتأمين الصحي» في كوريا الجنوبية. وكان متوسط محيط الخصر 76.4 سم للنساء و83.8 سم للرجال، بينما بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم 23 للنساء و24 للرجال.
ووفق نتائج الدراسة ظهرت علاقة ذات نمط «على شكل حرف (يو) بالإنجليزية» بين محيط الخصر وخطر الوفاة؛ حيث سُجّلت أدنى مستويات الخطر لدى الرجال الذين تراوح محيط خصرهم بين 80 و94 سم، ولدى النساء اللواتي تراوح محيط خصرهن بين 75 و89 سم. واتبع مؤشر كتلة الجسم (BMI) نمطاً مشابهاً؛ إذ ارتبط أدنى خطر للوفاة بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 24 و28 لدى الرجال، وبين 23 و27 لدى النساء.
ومع ذلك، ارتبط كل من محيط الخصر الكبير جداً ومحيط الخصر الصغير جداً بزيادة خطر الوفاة عبر جميع فئات مؤشر كتلة الجسم ومختلف الأعمار، وإن كانت هذه العلاقة أكثر وضوحاً في الأعمار المتقدمة، لا سيما بين النساء من سن 75 عاماً فما فوق.
وبالنسبة للأشخاص الذين بلغ محيط خصرهم متوسط القياسات - أو تجاوزوه - مقارنةً بأقرانهم من الجنس نفسه والعمر ومؤشر كتلة الجسم، فقد ارتبطت كل زيادة قدرها 5 سم في محيط الخصر بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 16 في المائة لدى الرجال، وبنسبة 14 في المائة لدى النساء.
ويشير الباحثون في بيان، الثلاثاء، إلى أنه في حال تأكد وجود هذه العلاقة السببية، فإن «تحليلاتنا المشتركة والمفصلة توضح كيف تختلف الإدارة المثلى للدهون - بهدف تعزيز طول العمر - باختلاف مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، مما يوفر أساساً تجريبياً لإدارة السمنة بشكل فردي ومخصص».
وفي معرض تفسيرهم لهذه النتائج، يوضح الباحثون أن صغر محيط الخصر - حتى دون فقدان الوزن - يشير إلى تراجع في الدهون الحشوية (الدهون المحيطة بالأعضاء) بالتزامن مع زيادة في الكتلة الخالية من الدهون، لا سيما الكتلة العضلية. ونظراً إلى أن زيادة الكتلة العضلية ترتبط بتحسن اللياقة القلبية التنفسية، فإن كلاً منهما يسهم بشكل مستقل في تقليل خطر الوفاة.
«لا تحولوا الشوارع إلى لعبة»... الشرطة تحذر عشاق «جي تي إيه 6» من تقليد أحداثهاhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342872-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-6-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%87%D8%A7
«لا تحولوا الشوارع إلى لعبة»... الشرطة تحذر عشاق «جي تي إيه 6» من تقليد أحداثها
سيارات تمر بجانب لوحات إعلانية ضخمة تروج للإصدار المقبل من لعبة الفيديو «غراند ثفت أوتو 6» في ملبورن (أ.ف.ب)
مع اقتراب موعد إطلاق لعبة «غراند ثفت أوتو 6» (Grand Theft Auto VI)، التي تُعدُّ من أضخم إصدارات ألعاب الفيديو خلال العقد الحالي، تتصاعد حماسة الملايين من عشاقها حول العالم، وسط توقعات بأن تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الألعاب. لكن هذا الترقب الاستثنائي لم يقتصر على اللاعبين، إذ دفع عدداً من أجهزة الشرطة إلى إصدار تحذيرات من محاكاة السلوكيات الخطرة التي تشتهر بها اللعبة، لا سيما سرقة السيارات والقيادة المتهورة، وفقاً لمجلة «نيوزويك».
شرطة أتلانتا: لا تنقلوا أحداث اللعبة إلى الشوارع
نشرت إدارة شرطة أتلانتا الأميركية تحذيراً عبر منصة «إكس»، دعت فيه الجمهور إلى عدم نقل تجربة اللعب إلى العالم الحقيقي.
وجاء في التحذير: «لا تخلطوا بين الترفيه الافتراضي والقرارات التي تتخذونها في الحياة الواقعية».
وأضافت شرطة أتلانتا في منشورها: «القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المتهورة، وسرقة السيارات، والعنف، كلها أفعال لها عواقب حقيقية»، مشددة على ضرورة «إبقاء هذه التصرفات داخل اللعبة فقط، وعدم نقلها إلى شوارعنا».
GTA is not a real place, but Atlanta is!Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions.Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences.Keep it in the game. Don't bring it to our streets. pic.twitter.com/Y7PdJFHLsZ
ولم تكن شرطة أتلانتا الجهة الأمنية الوحيدة التي علّقت على هذه الظاهرة.
حادث مروري خطير... وتحذير من تقليد اللعبة
ففي ولاية تكساس، أشار مكتب مأمور «مقاطعة هيز (Hays County)» إلى اللعبة في منشور على «فيسبوك» خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وشارك المكتب مقطع فيديو سجلته كاميرا مثبتة داخل إحدى دوريات الشرطة، خلال عملية توقيف مروري في وقت متأخر من ليلة 20 أكتوبر.
وأظهر المقطع دورية الشرطة وسيارة أخرى متوقفتين على جانب الطريق، قبل أن تظهر سيارة ثالثة تسير بسرعة عالية وتصطدم بجانب الدورية.
وكتب مكتب المأمور عبر «فيسبوك»: «الطريق السريع I-35 طريق عام، وليس ساحة لعب في (GTA)».
وأضاف: «في الليلة الماضية، تمكَّن أحد المهووسين بالسرعة من الاصطدام بدوريتنا في أثناء عملية توقيف مروري، وكاد يصطدم بالمركبة المتوقفة وبنائب المأمور أيضاً. ثم... فرّ من موقع الحادث».
وأُلقي القبض على السائق بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
الشرطة البريطانية تمازح عشاق «جي تي إيه 6»
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، اختارت شرطة ديربيشاير البريطانية التعليق على إطلاق اللعبة بأسلوب ساخر، عبر منشور على منصة «تيك توك»، بعد توقيف شخص بسبب قيادته مركبته بطريقة خطرة.
وجاء في التعليق على تصرفات السائق المتهور: «كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع أخرى حتى صدور لعبة (GTA 6)... أما الآن، فقد انتهى المطاف بجاك في السجن بالتزامن مع يوم إطلاق اللعبة».
وأضاف التعليق: «صحيح أن انتظار اللعبة استغرق 13 عاماً، لكن لا شيء يبرر القيادة بهذه الطريقة في الواقع».
وحصد مقطع الفيديو على «تيك توك» أكثر من 350 ألف مشاهدة، وأظهر شاحنة صغيرة سوداء تسير بتهور داخل منطقة سكنية، قبل أن تتمكَّن الشرطة من إيقافها.
شرطة أميركية تتمنى إطلاق اللعبة... طلباً للراحة
لكن إدارة شرطة «غرينزبورو» في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية تبنّت وجهة نظر مختلفة.
فبدلاً من التعبير عن مخاوفها من احتمال أن تدفع لعبة «جي تي إيه 6» بعض الأشخاص إلى ارتكاب سلوكيات إجرامية، نشرت الإدارة رسالة عبر منصة «إكس» ألمحت فيها إلى أن انشغال اللاعبين بالإصدار الجديد قد يمنح عناصر الشرطة بعض الراحة.
وجاء في المنشور: «يجب أن تصدر لعبة (GTA 6) في أقرب وقت، حتى تبقوا في منازلكم وتتركونا نحظى ببعض الراحة».
وحظي المنشور بمليون مشاهدة.
GTA 6 needs to hurry up and get here so y'all can stay at home and let us catch a break.