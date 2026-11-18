أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة تل آثار أبو بللو بمحافظة المنوفية، عن اكتشاف جبانة أثرية تضم عدداً كبيراً من المقابر والدفنات التي يرجع تاريخها إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني.

ووفق بيان لوزارة السياحة والآثار تضم الجبانة عدداً كبيراً من التوابيت الحجرية والفخارية، إلى جانب بقايا عدد من التوابيت الخشبية، فضلاً عن عدد من المقابر المقببة المشيدة بالطوب اللبن، ومقبرة أخرى شُيدت من الداخل باستخدام الحجر الجيري.

ويأتي هذا الكشف في إطار أعمال الحفائر والتنقيب التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وما تسهم به هذه الأعمال من إلقاء الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارة المصرية وتطور الممارسات الجنائزية عبر العصور التاريخية المختلفة، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي. مشيراً في البيان إلى «أهمية الكشف لما يضمه من تنوع كبير في أنماط الدفن والتوابيت واللقى الأثرية، ما يعكس ثراء الموقع وأهميته التاريخية والأثرية».

الموقع تضمن قرابين جنائزية ولقى متعددة (وزارة السياحة والآثار)

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن هذا الكشف يُعدّ الأول من نوعه في الموقع من حيث هذا الكم من الدفنات والتوابيت التي ظهرت في فناء دفن مفتوح، إلى جانب ما يضمه من عناصر معمارية مميزة ما زالت تمتد أسفل الرمال وكومات الرديم في اتجاهات مختلفة.

وأضاف في البيان أن «الدراسات الأولية للقى الأثرية والأثاث الجنائزي المصاحب للدفنات تشير إلى أن الجبانة كانت مخصصة، على الأرجح، لدفن أفراد من الطبقة المتوسطة من المجتمع». وبيّن رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، أن الدراسات الأثرية المبدئية التي أُجريت على اللقى الأثرية والتوابيت الحجرية والفخارية والدفنات المكتشفة بالموقع ترجح أن الجبانة ترجع إلى العصر البطلمي المبكر، خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، مع وجود دفنات تعود إلى نهاية العصر المتأخر.

لقى أثرية في الموقع (وزارة السياحة والآثار)

وتعكس الدفنات، بحسب عبد البديع، مجموعة من العادات والممارسات الجنائزية التي ارتبطت بالعقيدة المصرية القديمة، وارتباطها بعدد من الآلهة والمعبودات المصرية، ومن بينها رننوت وأوزير وإيزيس وحتحور، والتي ارتبطت عبادتها في فترات مختلفة بمنطقة الطرانة وكوم أبو بللو.

وأكد مدير عام منطقة آثار المنوفية، مصطفى رزق، أن أعمال الحفائر كشفت عن طبقة سطحية تضم مئات التوابيت الحجرية، بعضها دون أغطية، والبعض الآخر مهشم بالكامل، نتيجة أعمال التخريب التي تعرض لها الموقع في فترات سابقة، وكذلك أعمال المحاجر التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن «أعمال الحفائر أسفرت كذلك عن العثور على عدد كبير من بقايا التوابيت الفخارية بمختلف أنواعها، يحمل بعضها ملامح آدمية ذات طابع كاريكاتيري، بينما اتخذ بعضها الآخر الشكل الآدمي الصريح».

وخلال أعمال الحفائر، عُثر على عدد من الألسنة الذهبية، وقرط للأذن، ودلاية لقلادة ذهبية، بالإضافة إلى عدد من الشرائح الذهبية والجعارين، فضلاً عن عدد كبير من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس بمختلف الأشكال والأحجام، يحمل بعضها نقوشاً هيروغليفية، فضلاً عن عدد من موائد القرابين ورؤوس تماثيل صغيرة من الحجر الجيري، وقطعاً من تماثيل التراكوتا على هيئة إيزيس أفروديت، بالإضافة إلى جزء من غطاء إناء من الطين المحروق مشكل على هيئة إيزيس أفروديت جالسة فوق زهرة اللوتس وترضع طفلها حربوقراط.

بالإضافة إلى ذلك عُثر على تماثيل صغيرة على هيئة أبي الهول، وأجزاء من تماثيل حجرية للصقر حورس، وبقايا عناصر طينية مغطاة بطبقة من الجبس صُورت عليها واجهة القصر الملكي والصرحان يعلوهما أسدان رابضان متواجهان برأسي صقر يرتديان التاج المزدوج.