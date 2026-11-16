نقل معهد شكسبير من «ستراتفورد» يثير موجة من الغضب

نقل معهد شكسبير من «ستراتفورد» يثير موجة من الغضبhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341996-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8
تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)
أثار قرار نقل معهد شكسبير من مدينة ستراتفورد أبون آفون البريطانية موجة استياء واسعة في أوساط الباحثين والأكاديميين المتخصصين في العلوم الإنسانية، بعدما أعلنت جامعة برمنغهام عزمها نقل المعهد، الذي يُعد مركزاً بارزاً للبحث والدراسات العليا، إلى حرمها الجامعي في إدغباستون، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2027-2028.
ويعمل المعهد، الذي تأسس عام 1951 في مسقط رأس الكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير بمقاطعة وارويكشاير، مركزاً أكاديمياً متخصصاً في دراسة أعماله وأدبه، مستفيداً من ارتباطه التاريخي والجغرافي بالمدينة التي شهدت ولادة أحد أبرز رموز الأدب العالمي.
وأعلن البروفسور مايكل دوبسون، مدير المعهد، أنه لم يكن طرفاً في اتخاذ قرار النقل، مؤكداً أنه سيقدم استقالته بدلاً من أن يكون، على حد تعبيره، «شريكاً في تسهيل هذا الانتقال أو التواطؤ معه». وأثار القرار دعوات لتنظيم حملة احتجاجية رفضاً لنقل المعهد من مقره التاريخي.
وفي رسالة إلكترونية وجهها إلى زملائه، أعرب دوبسون عن اعتقاده بأن برنامج الماجستير في دراسات شكسبير، الذي يقدمه المعهد، قد لا يتمكن من الاستمرار بعد الانتقال، موضحاً أن الطلاب يقصدون المعهد في المقام الأول لرغبتهم في الدراسة في المدينة التي وُلد فيها شكسبير، وعلى مقربة من مقر شركة شكسبير المَلكية (RSC)، وليس بدافع اهتمام خاص بمدينة برمنغهام.
كما أثار دوبسون مخاوف بشأن مصير مكتبة المعهد، التي تضم نحو 60 ألف مجلد، وتُعد أكبر مجموعة متخصصة في أعمال شكسبير في بريطانيا.
وحذّر من أن سياسة جامعة برمنغهام التي تعطي الأولوية للمقتنيات الرقمية على حساب الكتب والمراجع الورقية قد تشكل تهديداً لمستقبل هذه المجموعة، معرباً عن خشيته من أن يفضل المسؤولون عن إدارتها الاستغناء عن جزء كبير منها، أو حتى إتلافه، بدلاً من تحمل أعباء نقلها إلى المقر الجديد.
تُطرح سيارة «أستون مارتن» نادرة، كانت مملوكة لضابط استخبارات بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، للبيع في مزاد علني، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 400 ألف جنيه.
«الشرق الأوسط» (لندن)
«صدى» لألين أبي فاضل... من وجع الذاكرة إلى قدرة الصمودhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342000-%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF
«صدى» لألين أبي فاضل... من وجع الذاكرة إلى قدرة الصمود
تُعبِّر أبي فاضل في لوحاتها عن صدى الحرب بعد انكفائها (أتيلييه ماهر عطار)
تنتمي الفنانة التشكيلية ألين أبي فاضل إلى جيل عايش حروب لبنان من كثب، وحفرت في ذاكرته جروحاً لم تندمل. فلبنان، الذي لم يكد يلتقط أنفاسه من حرب حتى يجد نفسه وسط أخرى، ظلّ أسير الصراعات، التي أنهكت اللبنانيين وتركت آثارها النفسية والجسدية.
وفي أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان، لجأت الرسامة ألين إلى ريشتها للتعبير عن المشاعر والأوجاع التي خلّفتها الحرب. ورغم أن الحرب لم تكن قد وضعت أوزارها نهائياً، فإن الفنانة اللبنانية اختارت أن ترسم ما تبقّى بعد الدمار. وفي معرضها «صدى»، المقام في غاليري «لا أتيلييه لماهر عطار»، تستعيد بريشتها جراح الحرب وذكرياتها.
وبتقنية الأكريليك وطبقات الـ«ميكسد ميديا»، أنجزت ألين نحو 20 لوحة بمقاسات مختلفة، بينها مجموعات تحمل عنواناً واحداً، وتضم سلسلة من المشاهد المستوحاة من الحرب. ولم تتوانَ عن إطلاق الرصاص على بعضها، محدثةً ثقوباً تحاكي آثار الانفجارات وتضفي على اللوحات طابعاً واقعياً. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «استغرق مني هذا المعرض نحو سنتين من العمل. وولدت فكرته خلال حرب عام 2024 في جنوب لبنان. فأنا من جيل الحرب اللبنانية، وما شهدناه في السنتين الأخيرتين كان قاسياً جداً. وحتى لو كانت القذائف والصواريخ تطول مناطق دون أخرى، فإن أصواتها كانت تخترق آذاننا».
وعن سبب لجوئها إلى الرصاص في بناء موضوعات لوحاتها، تقول: «في أيام الحروب السابقة، كان الهروب من أزيز الرصاص يشكّل هاجساً لنا. ولم تستطع ذاكرتنا نسيان تلك التجربة. لكنني لجأت إلى الضوء لأخفف من العتمة التي عشناها ولا نزال. وبحثت كثيراً عن رصاص من عيار 500 مليمتر لأقطعه إلى جزأين وأستخدمه بطريقة تتيح خروج الدماء منه، لكنني لم أوفّق في العثور عليه. وقبل يومين فقط من موعد المعرض، أحضر لي أحد الأصدقاء الرصاص المطلوب. فأزلت صاعقه واستخدمته».
ومن خلال الرسم والوسائط المتعددة والضوء والصوت والأعمال التركيبية، يتتبع المعرض الآثار النفسية والعاطفية التي خلّفتها النزاعات، مجسّداً أصداء الانفجارات والفوضى التي يخلّفها الدمار، والجروح التي يحملها الأفراد والمجتمعات. وتركّز ألين على نزوح البشر الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم، داعيةً زوار المعرض إلى الإنصات لما يظل غير مسموع، وإدراك استمرار حضور الحرب حتى بعد تلاشي أصواتها.
وفي لوحة ضخمة تتألف من 16 جزءاً مستطيلاً، تعرض ألين واحداً من أكبر أعمالها تعبيراً عمّا تختزنه ذاكرتنا، وتحمل عنوان «صوت انفجار».
وتوضح: «إنها تقنية جديدة لجأت إليها، ترتكز على مساحة مسطّحة وناعمة وشفافة في آن. رسمت عليها الموجات الصوتية للانفجارات بمستويات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض».
أما في تجهيز فني يحمل عنوان «النزوح»، خصّصت له مساحة واسعة في المعرض، فتروي ألين حكاية انسلاخ الإنسان عن أرضه. وضعت في وسط الصالة قطعة قماش معلّقة في الهواء بواسطة ملاقط حديدية. وتوضح: «اخترت قماشاً من نوع الخيش، وأخضعته لمراحل كثيرة. ففي البداية، مرّت عليه مركبة ثقيلة لتترك آثاراً تشبه تلك التي يخلّفها النازحون. ومن ثم سارت عليه جرّافة، وضربته بعدها بملزمة حديدية. كذلك حوَّلت مسامير مصدّأة إلى أشكال توحي بأشخاص في حالة نزوح». وتتابع: «أرى أن اللافت في معرضي هو جمعي أحاسيس مختلفة؛ من التشتت، إلى الألم والوجع، وصولاً إلى الأمل».
وضمن مجموعة من اللوحات قدّمتها تحت عنوان «الحياة هي كرنفال»، يلتقط زائر المعرض أنفاسه في مساحة من الفرح. ففي لوحات متوسطة الحجم، يطغى اللون الأخضر، قبل أن تنتقل الفنانة إلى ترجمة الأمل في أعمال كبيرة الحجم، تحت العنوان نفسه، تستقبل الزائر بطبقات لونية كثيفة عند مدخل المعرض.
وتقول: «أصررت على تناول موضوع الأمل؛ لأننا شعب صلب ويحب الحياة».
وعن تفاوت أحجام اللوحات، تجيب: «ربما يعود ذلك إلى إمكانية استخدامها بصورة فردية في المنازل أو في مساحات الفنادق. كما أنها تشير، من ناحية أخرى، إلى أحلامنا الكبيرة والصغيرة التي ترافقنا رغم الحرب».
وفي لوحة «أنا حامل»، تكرّم ألين النساء الحوامل اللاتي وقعن ضحايا للحرب. وتغمر اللوحةَ دوائرُ ملوّنة بالزهري والأزرق، تحمل دلالات إنسانية مرتبطة بالأمومة والأطفال الذين طالتهم تداعيات الحروب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أردت ترجمة معاناة النساء خلال هذه الحرب. فبينهن من فقدن أجنّتهن، وأخريات خسرن أطفالهن. وتشير هذه الدوائر إلى شكل المرأة الحامل. وتكرارها يدلّ على حلقات حروب لا تنتهي، وما تخلّفه من ضحايا. كما تنعكس آثارها علينا سلباً، إلى حد نشعر معه بأننا بلغنا أقصى حدود قدرتنا على الاحتمال».
وعن الألوان التي تستخدمها، وتمزج فيها بين التدرجات القاتمة والزاهية، تقول: «تتسم جميع لوحاتي بفوضى منظمة، تماماً كما الحروب التي نشهدها. فهي لم تنشأ من العبث، بل نُظِّمت لإحداث الفوضى. وبوصفي مهندسة تصميم داخلي، ترجمت هذه الصورة من خلال ألوان تتداخل وتتمازج لتولّد نوعاً من التوازن. أما الأحمر الطاغي في بعض اللوحات، فأردت من خلاله الإشارة إلى لون الدماء. فقد درست علم النفس إلى جانب الرسم، ولذلك تحمل أعمالي أبعاداً سيكولوجية».
نقل معهد شكسبير من «ستراتفورد» يثير موجة من الغضبhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341996-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8
تمثال برونزي لويليام شكسبير في مدينة ستراتفورد أبون آفون (أ.ف.ب)
أثار قرار نقل معهد شكسبير من مدينة ستراتفورد أبون آفون البريطانية موجة استياء واسعة في أوساط الباحثين والأكاديميين المتخصصين في العلوم الإنسانية، بعدما أعلنت جامعة برمنغهام عزمها نقل المعهد، الذي يُعد مركزاً بارزاً للبحث والدراسات العليا، إلى حرمها الجامعي في إدغباستون، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2027-2028.
ويعمل المعهد، الذي تأسس عام 1951 في مسقط رأس الكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير بمقاطعة وارويكشاير، مركزاً أكاديمياً متخصصاً في دراسة أعماله وأدبه، مستفيداً من ارتباطه التاريخي والجغرافي بالمدينة التي شهدت ولادة أحد أبرز رموز الأدب العالمي.
وأعلن البروفسور مايكل دوبسون، مدير المعهد، أنه لم يكن طرفاً في اتخاذ قرار النقل، مؤكداً أنه سيقدم استقالته بدلاً من أن يكون، على حد تعبيره، «شريكاً في تسهيل هذا الانتقال أو التواطؤ معه». وأثار القرار دعوات لتنظيم حملة احتجاجية رفضاً لنقل المعهد من مقره التاريخي.
وفي رسالة إلكترونية وجهها إلى زملائه، أعرب دوبسون عن اعتقاده بأن برنامج الماجستير في دراسات شكسبير، الذي يقدمه المعهد، قد لا يتمكن من الاستمرار بعد الانتقال، موضحاً أن الطلاب يقصدون المعهد في المقام الأول لرغبتهم في الدراسة في المدينة التي وُلد فيها شكسبير، وعلى مقربة من مقر شركة شكسبير المَلكية (RSC)، وليس بدافع اهتمام خاص بمدينة برمنغهام.
كما أثار دوبسون مخاوف بشأن مصير مكتبة المعهد، التي تضم نحو 60 ألف مجلد، وتُعد أكبر مجموعة متخصصة في أعمال شكسبير في بريطانيا.
وحذّر من أن سياسة جامعة برمنغهام التي تعطي الأولوية للمقتنيات الرقمية على حساب الكتب والمراجع الورقية قد تشكل تهديداً لمستقبل هذه المجموعة، معرباً عن خشيته من أن يفضل المسؤولون عن إدارتها الاستغناء عن جزء كبير منها، أو حتى إتلافه، بدلاً من تحمل أعباء نقلها إلى المقر الجديد.
مصر لإقامة معارض أثرية بعدة مدن صينيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341992-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
جانب من المعرض الأثري السابق في هونغ كونغ (وزارة السياحة والآثار)
تسعى مصر لإقامة عدة معارض أثرية مؤقتة في مدن صينية مختلفة، ضمن اتفاقيات للشراكة والتعاون بينها وبين الصين في مجال حمية الآثار وحفظ التراث، تضمنت أيضاً بحث مذكرة توأمة بين منطقتين أثريتين من عجائب الدنيا السبع القديمة وهما أهرمات الجيزة وسور الصين العظيم.
وجاء ذلك خلال معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، الذي شاركت فيه مصر وحضره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والتراثية الصينية، شملت الدكتور لويس نغ، مدير متحف قصر هونغ كونغ، وممثلي إدارة سور الصين العظيم بمنطقة يانكينغ، ومتحف العاصمة في بكين، ومدير مكتب التراث الثقافي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الأثري والمتحفي، وتنظيم المعارض المؤقتة، وتبادل الخبرات في إدارة المواقع التراثية وتطوير أساليب العرض المتحفي؛ وفق بيان للوزارة، الاثنين.
وتناولت اللقاءات بحث توسيع التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمتاحف والمؤسسات الثقافية الصينية، من خلال تنظيم معارض مؤقتة للآثار المصرية في عدد من المدن الصينية، والبناء على النجاح الذي حققه معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، الذي استضافه متحف قصر هونغ كونغ خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 حتى أغسطس (آب) 2026، وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وأسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.
إلى ذلك، أكد السيد شريف فتحي أهمية تنظيم هذه المعارض، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للترويج السياحي والثقافي لمصر، لا سيما في السوق الصينية التي تُعد من الأسواق السياحية الواعدة، في ظل اهتمام السائحين الصينيين، وخصوصاً الشباب، بالسياحة الثقافية. وأوضح أن المعارض الأثرية تتيح للجمهور فرصة التعرف على جوانب من عراقة الحضارة المصرية وثرائها، وتقدم لمحة عن الكنوز الأثرية التي يمكن اكتشافها عند زيارة مصر، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليها.
وفي مجال حماية التراث الثقافي، ناقشت اللقاءات مقترح توقيع مذكرة توأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم، باعتبارهما من أبرز المواقع التراثية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حماية هذه المواقع وإدارتها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية للأجيال المقبلة.
كما أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه، حيث استعرض الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة في هذا المجال، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني خلال العام الماضي، وما تتيحه من فرص للتعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واجتذب معرض «مصر القديمة تكشف أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية» بمتحف قصر هونغ كونغ، أكثر من 600 ألف زائر خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026.
وضم المعرض 250 قطعة أثرية متميزة من عدد من المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، اصطحبت الجمهور في رحلة عبر تاريخ الحضارة المصرية القديمة.
و«يمثل التوجه نحو إقامة معارض أثرية مصرية في عدد من المدن الصينية خطوة مهمة في تعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمصر على الساحة الدولية، ولا سيما في دولة تمتلك اهتماماً متزايداً بالتاريخ والحضارات الإنسانية. فالمعارض الأثرية لم تعد مجرد وسيلة لعرض القطع الأثرية خارج موطنها الأصلي، وإنما أصبحت إحدى أدوات الدبلوماسية الثقافية التي تتيح بناء جسور التواصل بين الشعوب»، وفق تصريحات المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتورة دينا سليمان. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ضوء النجاح الذي حققه معرض الآثار المصرية في هونغ كونغ، والذي يعكس حجم الاهتمام الصيني بالحضارة المصرية، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مدناً صينية أخرى، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جماهيرية جديدة».
ولفتت سليمان إلى أن عرض القطع الأثرية المصرية في سياقات متحفية مختلفة يمنح الجمهور فرصة للتعرف على جوانب متنوعة من الحياة الدينية والاجتماعية والفنية والسياسية في مصر القديمة، ويعزز من إدراك القيمة التاريخية والحضارية لهذه الآثار.
وتابعت دينا سليمان: «من المهم النظر إلى هذا التعاون باعتباره مشروعاً ثقافياً وعلمياً متكاملاً، يمتد إلى تبادل الخبرات في مجالات الترميم والتوثيق وإدارة المتاحف وتطوير أساليب العرض المتحفي، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم التراث بصورة أكثر تفاعلية وجاذبية. فالمتاحف اليوم لم تعد مجرد مؤسسات لحفظ المقتنيات، بل أصبحت فضاءات معرفية وتعليمية تسهم في إعادة تقديم التاريخ للأجيال الجديدة بلغة العصر».
وأكدت دينا سليمان أن «مقترح التوأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم يحمل دلالة خاصة، إذ يجمع بين موقعين من أبرز الشواهد الحضارية في تاريخ الإنسانية، وكلاهما مدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة في إمكانية تحويلها إلى إطار عملي لتبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المواقع الأثرية الكبرى».