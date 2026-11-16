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يوميات الشرق

«كتاب المعجزات»… يوثق مشاهد نهاية العالم وقد يباع بمليون جنيه إسترليني

ظل مجهولاً لدى الأوساط الأكاديمية والباحثين على مدى نحو 5 قرون

مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
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«كتاب المعجزات»… يوثق مشاهد نهاية العالم وقد يباع بمليون جنيه إسترليني

مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)

في مزاد علني بلندن الشهر المقبل... المؤسسات العامة تحصل على فرصة أولى لاقتناء أحد أندر المخطوطات التي توثق رؤى كارثية وظواهر جوية استثنائية، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

في إحدى لوحاته، تظهر خمس شموس وهي تشع في سماء مدينة لايبزيغ الألمانية عام 1551. وفي لوحة أخرى، يتساقط مطر من الدماء على العاصمة الإيطالية روما عام 1456. أما في مشهد ثالث يعود إلى عام 1552، فتنهال حبات برد عملاقة، أشبه بالصخور، على مدينة دوردريخت الهولندية، وسط عاصفة بلغت من الشدة حداً دفع سكانها إلى الاعتقاد بأن يوم الحساب قد حلّ.

إنه «كتاب المعجزات» (Book of Miracles)، المخطوط الذي أُنجز في منتصف القرن السادس عشر، في حقبة كانت فيها الزلازل والعواصف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة تُفسَّر في كثير من الأحيان باعتبارها نذر شؤم وتحذيرات إلهية.

ويضم المخطوط 167 لوحة تجسد مشاهد من نهاية العالم، وظواهر سماوية خارقة، وأحداثاً مناخية استثنائية، في محاولة لتوثيق ما كان يُنظر إليه آنذاك بوصفه علامات تنذر بأحداث كبرى أو غضب إلهي.

والمثير أن هذه النسخة هي الوحيدة المعروفة من نوعها حتى اليوم، فيما لا يزال الباحثون يجهلون على وجه الدقة الأسباب التي دفعت إلى إعدادها.

وللمرة الأولى منذ اكتشاف وجود المخطوط، ستتاح أمام المؤسسات العامة فرصة التقدم للمزايدة عليه واقتنائه. ومن المتوقع أن يتراوح سعر بيعه بين 700 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه، عندما يُطرح في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن في 10 ديسمبر (كانون الأول)، بوصفه القطعة الأبرز ضمن مزاد كريستيز للكتب والمخطوطات النادرة والثمينة.

كما ستتاح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على المخطوط عن قرب؛ إذ سيكون معروضاً للزيارة على مدى ستة أيام قبل طرحه للبيع في المزاد.

وعلى مدى نحو خمسة قرون، ظل هذا المخطوط مجهولاً لدى الأوساط الأكاديمية والباحثين. ولم يُعثر عليه إلا قبل نحو 20 عاماً، داخل مكتبة قلعة باروكية صغيرة في جنوب ألمانيا.

ويعود المخطوط، الذي أُعد في مدينة أوغسبورغ الألمانية خلال خمسينات القرن السادس عشر، إلى الظهور العلني عام 2008، حين عُرض للبيع في مزاد إلى جانب أثاث القلعة وسجادها وأكواب الشراب الموجودة فيها، ولم يتجاوز سعر بيعه آنذاك 100 ألف جنيه إسترليني.

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يوميات الشرق

تقنية جديدة تمهد الطريق لعلاج التوحد

الباحثون ركزوا على تعديل جينين يرتبطان بقوة بمرض التوحد (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس)
الباحثون ركزوا على تعديل جينين يرتبطان بقوة بمرض التوحد (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس)
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تقنية جديدة تمهد الطريق لعلاج التوحد

الباحثون ركزوا على تعديل جينين يرتبطان بقوة بمرض التوحد (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس)
الباحثون ركزوا على تعديل جينين يرتبطان بقوة بمرض التوحد (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس)

توصّل باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس الأميركية إلى نهج جيني تجريبي جديد قد يفتح آفاقاً لعلاج التوحد وبعض اضطرابات النمو العصبي، من خلال تعزيز نشاط النسخة السليمة من الجين، بدلاً من إصلاح النسخة المصابة أو استبدالها.

وأظهرت الدراسة أن زيادة نشاط النسخة السليمة من جينات مرتبطة بالتوحد ساعدت على الحد من تأثير الطفرات الجينية واستعادة بعض الخصائص الطبيعية لخلايا الدماغ. ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية «Nature Neuroscience».

ويُعد التوحد من الاضطرابات ذات المكون الوراثي القوي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 15 في المائة من مخاطره الجينية يرتبط بطفرات جديدة تظهر لدى الطفل للمرة الأولى، ولا تكون موروثة من أحد الوالدين. وتؤدي طفرات كثيرة إلى تعطيل إحدى نسختَي الجين، ما يجعل النسخة السليمة المتبقية غير قادرة أحياناً على إنتاج كمية كافية من البروتين اللازم لأداء وظيفته، وهو ما قد يؤثر في نمو الدماغ وتطوره.

وركز الفريق البحثي على جينين يرتبطان بقوة بالتوحد، هما «CHD8» و«SCN2A». ويسهم الأول في تنظيم جينات أخرى تشارك في نمو الدماغ، بينما يؤدي الثاني دوراً أساسياً في إطلاق الإشارات الكهربائية بين الخلايا العصبية.

واستخدم الباحثون شكلاً معدلاً من تقنية «كريسبر» (CRISPR) لتعديل الجينات، استهدفوا به مناطق في الحمض النووي تُعرَف باسم «المعززات الجينية»، وهي مقاطع تتحكم في توقيت نشاط الجينات ومستوى التعبير عنها، بهدف تعزيز نشاط النسخة السليمة مع تجنب الإفراط في تنشيطها.

واختُبرت التقنية في نماذج مستمدة من الخلايا الجذعية البشرية شملت خلايا عصبية استثارية وعضيات قشرية دماغية، وهي تجمعات صغيرة من الأنسجة تحاكي بعض خصائص الدماغ البشري ومراحل نموه المبكرة.

وأظهرت النتائج أن تعزيز نشاط النسخة السليمة من جين «CHD8» قلّل النمو المفرط للعضيات الدماغية، وساعد الخلايا على النضج، وأعاد نشاط عدد من الجينات إلى مستويات أقرب إلى الطبيعية. أما في النماذج المرتبطة بجين «SCN2A»، فساعد التدخلُ على استعادة جزء كبير من النشاط الكهربائي الطبيعي للخلايا العصبية، رغم أن بعض الخصائص الكهربائية لم تتحسن إلا في سلالات خلوية معينة.

ولاحظ الباحثون أن التأثير اقتصر على الخلايا الحاملة للطفرات، دون زيادة نشاط الجينات في الخلايا السليمة أو التأثير في الجينات المجاورة، كما تبيَّن أن توقيت التدخل يؤثر في فاعليته، ما يشير إلى احتمال ارتباط نجاح النهج بمراحل محددة من نمو الدماغ.

ورغم هذه النتائج التي وصفوها بالواعدة، أكد الباحثون أن الدراسة لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، إذ أُجريت بالكامل على نماذج مخبرية ولم تُختبر على البشر. ويتطلب تطوير النهج علاجياً تحسين وسائل إيصال التقنية بأمان وفاعلية إلى خلايا الدماغ، فضلاً عن اختبار إمكانية استخدامها بعد تجاوز المراحل المبكرة من النمو.

ويرى الباحثون أن هذه الاستراتيجية قد تمتد مستقبلاً إلى اضطرابات أخرى في النمو العصبي ناجمة عن تعطّل نسخة واحدة من أحد الجينات، شريطة وجود نسخة سليمة يمكن تعزيز نشاطها.

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دراسة أميركا
يوميات الشرق

«كتاب المعجزات»… يوثق مشاهد نهاية العالم وقد يباع بمليون جنيه إسترليني

مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
TT
TT

«كتاب المعجزات»… يوثق مشاهد نهاية العالم وقد يباع بمليون جنيه إسترليني

مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)
مشهد من «كتاب المعجزات»: فيضانات في فريزيا بين هولندا وألمانيا عام 1230 (دار كريستيز)

في مزاد علني بلندن الشهر المقبل... المؤسسات العامة تحصل على فرصة أولى لاقتناء أحد أندر المخطوطات التي توثق رؤى كارثية وظواهر جوية استثنائية، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

في إحدى لوحاته، تظهر خمس شموس وهي تشع في سماء مدينة لايبزيغ الألمانية عام 1551. وفي لوحة أخرى، يتساقط مطر من الدماء على العاصمة الإيطالية روما عام 1456. أما في مشهد ثالث يعود إلى عام 1552، فتنهال حبات برد عملاقة، أشبه بالصخور، على مدينة دوردريخت الهولندية، وسط عاصفة بلغت من الشدة حداً دفع سكانها إلى الاعتقاد بأن يوم الحساب قد حلّ.

إنه «كتاب المعجزات» (Book of Miracles)، المخطوط الذي أُنجز في منتصف القرن السادس عشر، في حقبة كانت فيها الزلازل والعواصف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة تُفسَّر في كثير من الأحيان باعتبارها نذر شؤم وتحذيرات إلهية.

ويضم المخطوط 167 لوحة تجسد مشاهد من نهاية العالم، وظواهر سماوية خارقة، وأحداثاً مناخية استثنائية، في محاولة لتوثيق ما كان يُنظر إليه آنذاك بوصفه علامات تنذر بأحداث كبرى أو غضب إلهي.

والمثير أن هذه النسخة هي الوحيدة المعروفة من نوعها حتى اليوم، فيما لا يزال الباحثون يجهلون على وجه الدقة الأسباب التي دفعت إلى إعدادها.

وللمرة الأولى منذ اكتشاف وجود المخطوط، ستتاح أمام المؤسسات العامة فرصة التقدم للمزايدة عليه واقتنائه. ومن المتوقع أن يتراوح سعر بيعه بين 700 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه، عندما يُطرح في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن في 10 ديسمبر (كانون الأول)، بوصفه القطعة الأبرز ضمن مزاد كريستيز للكتب والمخطوطات النادرة والثمينة.

كما ستتاح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على المخطوط عن قرب؛ إذ سيكون معروضاً للزيارة على مدى ستة أيام قبل طرحه للبيع في المزاد.

وعلى مدى نحو خمسة قرون، ظل هذا المخطوط مجهولاً لدى الأوساط الأكاديمية والباحثين. ولم يُعثر عليه إلا قبل نحو 20 عاماً، داخل مكتبة قلعة باروكية صغيرة في جنوب ألمانيا.

ويعود المخطوط، الذي أُعد في مدينة أوغسبورغ الألمانية خلال خمسينات القرن السادس عشر، إلى الظهور العلني عام 2008، حين عُرض للبيع في مزاد إلى جانب أثاث القلعة وسجادها وأكواب الشراب الموجودة فيها، ولم يتجاوز سعر بيعه آنذاك 100 ألف جنيه إسترليني.

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مزادات منوعات بريطانيا
يوميات الشرق

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
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في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... الأمير هاري لجرحى الحرب: «ستنتصرون على روسيا»

الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)
الأمير هاري مع أحد مصابي الحرب في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز» (أ.ب)

في زيارة مفاجئة لأوكرانيا استغرقت يومين، التقى الأمير البريطاني هاري بجرحى الحرب، وعبر لهم عن ثقته في قدرة كييف على الانتصار على روسيا، وعن استعداده لدعمها في تنظيم دورة من ألعاب إنفيكتوس بعد انتهاء الحرب.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد زار هاري مدينة لفيف في ‌غرب أوكرانيا، وهي ‌زيارته الرابعة للبلد ​منذ ‌اندلاع الحرب مع روسيا ​عام 2022، ⁠وتحدث في مؤتمر طبي نظمه مركز «سوبرهيومنز»، المتخصص في علاج مصابي الحرب.

وقال في المؤتمر: «ستنتصرون في الحرب، وبعد ذلك ستكونون مهيئين للنجاح»، وذلك في ⁠تصريحات لم يتسن نشرها ‌إلا بعد مغادرته ‌أوكرانيا لدواعٍ أمنية.

وأعرب هاري أيضاً عن شعوره بالترحيب والدفء في كل مرة يزور فيها البلاد، قائلاً: «في كل مرة أعود فيها إلى أوكرانيا، أشعر بالترحيب والدفء»، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الأمير هاري يحمل طفلاً خلال زيارته لأوكرانيا (رويترز)

وشهد ​الأمير هاري ‌فعالية أخرى للاعبي الرغبي على ‌الكراسي المتحركة يتدربون استعداداً لدورة ألعاب إنفيكتوس للعام المقبل، وهي بطولة لأفراد الجيش والمحاربين القدامى أسسها الأمير عندما ‌كان لا يزال في الجيش عام 2014.

وتعتزم أوكرانيا إرسال 60 ⁠متنافساً ⁠إلى دورة الألعاب التي ستقام العام المقبل في مدينة برمنغهام الإنجليزية. وقال هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، للمحاربين القدامى الجرحى إنه يأمل أن تتمكن أوكرانيا أيضاً من استضافة ألعاب إنفيكتوس في وقت ما.

وقال: «عندما تنتهي الحرب وتنتصر أوكرانيا، فسنكون مستعدين لدعمكم في تنظيم ألعاب إنفيكتوس».

لقاء مؤثر مع جندي أوكراني مبتور الساق

ومن أبرز المواقف التي شهدتها الزيارة، لقاء الأمير هاري باللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك، الذي سبقت له المشاركة في ألعاب إنفيكتوس بكندا عام 2025، رغم تعرضه لبتر إحدى ساقيه.

احتضن هاري اللاعب الأوكراني فاليري أوداينيك بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي (رويترز)

وبحسب «الإندبندنت»، فقد احتضن هاري اللاعب بعدما تعرف عليه خلال منافسات الرغبي، قبل أن يفاجأ باستمراره في الخدمة العسكرية رغم إصابته، حيث أشار أوداينيك إلى أن مشاركته في الرياضة «بدأت واستمرت بفضل ألعاب إنفيكتوس».

وظهر الأمير هاري خلال الزيارة بملابس رياضية غير رسمية، مرتدياً سترة داكنة مزودة بغطاء للرأس، وبنطالاً أزرق داكناً، وحذاءً بنياً.

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