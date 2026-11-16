«كتاب المعجزات»… يوثق مشاهد نهاية العالم وقد يباع بمليون جنيه إسترليني

في مزاد علني بلندن الشهر المقبل... المؤسسات العامة تحصل على فرصة أولى لاقتناء أحد أندر المخطوطات التي توثق رؤى كارثية وظواهر جوية استثنائية، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

في إحدى لوحاته، تظهر خمس شموس وهي تشع في سماء مدينة لايبزيغ الألمانية عام 1551. وفي لوحة أخرى، يتساقط مطر من الدماء على العاصمة الإيطالية روما عام 1456. أما في مشهد ثالث يعود إلى عام 1552، فتنهال حبات برد عملاقة، أشبه بالصخور، على مدينة دوردريخت الهولندية، وسط عاصفة بلغت من الشدة حداً دفع سكانها إلى الاعتقاد بأن يوم الحساب قد حلّ.

إنه «كتاب المعجزات» (Book of Miracles)، المخطوط الذي أُنجز في منتصف القرن السادس عشر، في حقبة كانت فيها الزلازل والعواصف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة تُفسَّر في كثير من الأحيان باعتبارها نذر شؤم وتحذيرات إلهية.

ويضم المخطوط 167 لوحة تجسد مشاهد من نهاية العالم، وظواهر سماوية خارقة، وأحداثاً مناخية استثنائية، في محاولة لتوثيق ما كان يُنظر إليه آنذاك بوصفه علامات تنذر بأحداث كبرى أو غضب إلهي.

والمثير أن هذه النسخة هي الوحيدة المعروفة من نوعها حتى اليوم، فيما لا يزال الباحثون يجهلون على وجه الدقة الأسباب التي دفعت إلى إعدادها.

وللمرة الأولى منذ اكتشاف وجود المخطوط، ستتاح أمام المؤسسات العامة فرصة التقدم للمزايدة عليه واقتنائه. ومن المتوقع أن يتراوح سعر بيعه بين 700 ألف جنيه إسترليني ومليون جنيه، عندما يُطرح في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن في 10 ديسمبر (كانون الأول)، بوصفه القطعة الأبرز ضمن مزاد كريستيز للكتب والمخطوطات النادرة والثمينة.

كما ستتاح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على المخطوط عن قرب؛ إذ سيكون معروضاً للزيارة على مدى ستة أيام قبل طرحه للبيع في المزاد.

وعلى مدى نحو خمسة قرون، ظل هذا المخطوط مجهولاً لدى الأوساط الأكاديمية والباحثين. ولم يُعثر عليه إلا قبل نحو 20 عاماً، داخل مكتبة قلعة باروكية صغيرة في جنوب ألمانيا.

ويعود المخطوط، الذي أُعد في مدينة أوغسبورغ الألمانية خلال خمسينات القرن السادس عشر، إلى الظهور العلني عام 2008، حين عُرض للبيع في مزاد إلى جانب أثاث القلعة وسجادها وأكواب الشراب الموجودة فيها، ولم يتجاوز سعر بيعه آنذاك 100 ألف جنيه إسترليني.