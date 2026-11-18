أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، توجيه لائحة اتهام إلى مواطن آيرلندي باقتحام طائرة عسكرية أميركية من طراز «سي-130 هيركوليز» (C-130 Hercules)، تابعة للحرس الوطني الجوي الأميركي، وتخريبها. وكانت الطائرة، التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، متوقفة على أرض مطار شانون في مقاطعة كلير بآيرلندا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في بيان، أن دايثي أوكورين (Daithi O’Corrain)، المعروف أيضاً باسم ديفيد كوران (David Curran)، «متهم بتنفيذ هجوم مخطط له ضد طائرة عسكرية أميركية، ما تسبب في أضرار تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، وعرّض عمليات عسكرية حيوية للخطر».

ووفقاً للائحة الاتهام، اقتحم أوكورين، في 11 أبريل (نيسان)، «المحيط الأمني» للمطار، وتمكن من دخول الطائرة بعدما كسر قفل أحد الأبواب المخصصة للطاقم، ثم تحصّن داخلها وألحق «أضراراً جسيمة بمقصورتها الداخلية».

ووُجّهت إلى الرجل، البالغ من العمر 48 عاماً، تهمة تخريب ممتلكات حكومية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ويُتهم أوكورين بقطع حزم من الأسلاك والخراطيم الهيدروليكية، وتدمير جميع أجهزة القياس في قمرة قيادة الطائرة، وإحداث ثقوب في قنوات الهواء الخاصة بها.

وتزعم الحكومة الأميركية أيضاً أن أوكورين أحضر معه عدة كبسولات تحتوي على الغاليوم، وهو معدن شديد التآكل يكون سائلاً في درجة حرارة الغرفة، ويمكنه اختراق الألمنيوم خلال دقائق، فضلاً عن التسبب في تآكل الفولاذ على المدى الطويل.

“These charges send a clear and powerful message that attacks on U.S. military assets—and thus our national security—will not be tolerated,” said U.S. Attorney Jamie McDonald of @SDNYnews. “As alleged in the indictment, the defendant destroyed a valuable U.S. military aircraft... https://t.co/aNvW2yegw7 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 17, 2026

وبعد ساعات من اقتحامه المطار، عاد طاقم الطائرة إليها استعداداً للإقلاع، ولاحظ أفراد الطاقم وجود أوكورين عبر نافذة قمرة القيادة، فأبلغوا أمن مطار شانون.

وشاهد أفراد الطاقم بعد ذلك أوكورين وهو يفرّ عبر فتحة في سقف الطائرة، يُزعم أنه أحدثها باستخدام فأس.

وعقب ذلك، ألقت سلطات إنفاذ القانون الآيرلندية القبض عليه.

وتؤكد وزارة العدل الأميركية، في اتهاماتها، أن الهجوم المنسوب إلى أوكورين أدى فعلياً إلى تدمير الطائرة.

وجاء في لائحة الاتهام: «لقد جعلت الأضرار التي لحقت بالطائرة تشغيلها أمراً مستحيلاً، ولن تعود الطائرة، التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار، إلى الخدمة الجوية مجدداً».

وأضاف البيان: «لم يكن هذا عملاً تخريبياً عفوياً؛ إذ يُزعم أن المتهم أمضى أشهراً في دراسة الطائرة، والحصول على الأدوات والمواد اللازمة، والتخطيط لإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار».