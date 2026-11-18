في اللحظة التي أغلق فيها جو بايدن باب المكتب البيضاوي مغادراً السلطة، لم يكن يودع مجرد منصب، بل كان يضع اللمسات الأخيرة على فصل تاريخي مليء بالمنعطفات التي غيرت وجه الولايات المتحدة والعالم.

في مذكراته الرئاسية الجديدة، والتي اختار لها عنوان «عِديني يا أميركا» (Promise Me, America

) الصادرة عن دار «ليتل براون»، يقرر بايدن أن يروي الحكاية من الداخل، متجاوزاً لغة البيانات الرسمية الجافة، ليأخذ القارئ في رحلة سردية مشوقة خلف الكواليس المعتمة للقرار الأميركي.

يمزج الكتاب بين الإنساني والسياسي، ويسرد بأسلوب حميمي دافئ، وفي الوقت نفسه حاد وصارم، كيف أديرت القوة العظمى في العالم وسط حقول ألغام داخلية وخارجية لم تهدأ طوال 4 سنوات، بدءاً من جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) وتبعاتها الاقتصادية، وصولاً إلى استعادة التحالفات الدولية التي أصابها التصدع.

المذكرات لا تقف عند حدود توثيق الأحداث، بل تكشف عن البنية النفسية لرئيس كان عليه أن يوازن بين طموحاته السياسية الكبرى، وضغوط موقعه، وتحديات جسده، ليجد نفسه في مواجهة أسئلة وجودية حول القيادة والمسؤولية.

يتدفق السرد الصحافي ليعيد رسم ملامح واشنطن في واحدة من أكثر فتراتها استقطاباً، حيث تحول البيت الأبيض إلى غرفة عمليات مفتوحة على مدار الساعة لإدارة أزمات متلاحقة، ليقدم بايدن هذا الكتاب بوصفه الشهادة الأوضح والأعمق لشرح فترة رئاسته والتحديات والقرارات والعلل التي أحاطت بها وبخياراته الاستراتيجية.

غلاف كتاب «عِديني يا أميركا» (Promise Me, America) الصادر عن دار «ليتل براون» لرئيس أميركا السابق جو بايدن

خلف الأبواب المغلقة... أسرار اللقاء السري بين بايدن وترمب في المكتب البيضاوي

يفرد بايدن في مذكراته فصلاً مثيراً يحبس الأنفاس يستعيد فيه تفاصيل اللقاء السري وغير المألوف الذي جمعه بخصمه اللدود دونالد ترمب في المكتب البيضاوي عقب انتخابات عام 2020 العاصفة.

يصف بايدن الأجواء داخل الغرفة بالقول إنها كانت مشحونة بتوتر غير مرئي، حيث كان يطغى على المكان إرث الخلافات العميقة وصدمة التداول السلمي للسلطة التي كانت على المحك.

وفي تلك اللحظات الحرجة وبعيداً عن فلاشات الكاميرات، تكشف المذكرات عن حوار شخصي لافت دار بين الرجلين، حيث التفت ترمب فجأة نحو بايدن وبنبرة غير متوقعة قال له إنه لولا السياسة وصراعاتها الشرسة لربما كانا صديقين جيدين في الحياة العادية.

هذا البوح الإنساني العابر لم يمر بسلام في ذهن بايدن، بل وظفه في فصول كتابه ليفكك من خلاله العقلية المعقدة لخصمه اللدود، محللاً كيف يفكر ترمب في إدارة شؤون الدولة والسياسة الخارجية.

ويرى بايدن أن هذه الجملة لخصت فلسفة ترمب بأكملها، حيث كان الأخير يرتكز دائماً في قراراته الكبرى والدبلوماسية على «كيمياء الشخصيات» والعلاقات الإنسانية المباشرة مع قادة العالم، بدلاً من الاعتماد على جوهر التقارير الاستخباراتية، أو الالتزام بمؤسسات الدولة والاستراتيجيات بعيدة المدى.

ويستطرد بايدن في السرد ليكشف كيف حاول خلال ذلك اللقاء تحذير ترمب من مغبة الاستمرار في إضعاف ثقة الشارع بالمنظومة الانتخابية، مشيراً إلى أن نقاشهما امتد ليشمل ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي، وتسليم الملفات الحيوية، في مواجهة بدت عارية تماماً من أي بروتوكول تقليدي ومثلت قمة جبل الجليد في صراع الرؤى حول من يقود أميركا.

رئيس أميركا السابق جو بايدن بمعية الرئيس الحالي دونالد ترمب (أ.ب)

ظلال السادس من يناير... اتهامات التمرد وأوزار الديمقراطية الجريحة

لا يتوقف الهجوم السياسي عند كواليس اللقاءات، بل يمتد في المذكرات ليتحول إلى إدانة تاريخية حادة، إذ يوجه بايدن في مذكراته اتهاماً مباشراً وصادماً لترمب، مؤكداً أنه قاد تمرداً علنياً صريحاً ضد الدولة في أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) الشهيرة، واقتحام مبنى الكابيتول.

ويكتب بايدن بمرارة سياسية واضحة أن الأكاذيب والاتهامات التي روج لها ترمب بشأن تزوير الانتخابات لم تكن مجرد مناورة سياسية لربح الوقت، بل كانت طعنة في خاصرة الديمقراطية الأميركية وأوزاراً تاريخية ثقيلة يجب أن تلاحق ترمب طوال حياته وحتى وفاته، وأن يحملها معه إلى قبره بوصفه الرئيس الذي تجرأ على تهديد الدستور.

وينتقد بايدن بشدة وبنبرة غاضبة القرارات اللاحقة التي اتخذها ترمب بإصدار العفو الرئاسي عن المئات من المتورطين والمحكومين في اقتحام الكونغرس، معتبراً أن هذا السلوك يرسخ لثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد السلم الأهلي.

كما يعرج الكتاب بنظرة نقدية على الخطوات المبكرة للولاية الثانية لترمب، مسلطاً الضوء على قرارات التعيين العشوائية وما عُرف بوزارة كفاءة الحكومة، والتي يرى بايدن أنها تسببت في تسريح مئات الآلاف من موظفي الدولة الأكفاء، وهددت استقرار الإدارة العامة دون أن تحقق الوفورات الاقتصادية الموعودة؛ ما جعل من إرث ترمب، في نظر بايدن، التحدي الأكبر الذي يواجه الهوية الأميركية الحديثة.

رئيس أميركا السابق جو بايدن (أ.ب)

دبلوماسية حافة الهاوية... كواليس القرارات الصعبة من كابل إلى كييف وغزة

ينتقل الكتاب بسلاسة وتشويق إلى الشق الدبلوماسي والسياسة الخارجية، حيث يعيد بايدن صياغة اللحظات الدراماتيكية التي سبقت وتلت الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.

يقر الرئيس السابق بصعوبة ذلك القرار وتكلفته السياسية والإنسانية الباهظة، لكنه يدافع عنه بشراسة بوصفه خطوة شجاعة لإنهاء الحرب الأبدية التي استنزفت الموارد الأميركية دون طائل.

السرد هنا يتجاوز الأرقام ليصف التوتر الذي ساد قاعة الأزمات في البيت الأبيض، والاتصالات الهاتفية المشحونة مع القادة الدوليين، والعبء النفسي الذي تحمله كرئيس وهو يرى صور الفوضى في مطار كابل، مرجعاً جذور التعقيد إلى الاتفاقية الهشة التي أبرمها ترمب سابقاً مع حركة «طالبان» في الدوحة.

ولم تكن الجبهة الأوروبية أقل سخونة؛ إذ يفرد بايدن صفحات مطولة للحديث عن الحرب في أوكرانيا، مستعرضاً الساعات الحرجة التي سبقت الهجوم الروسي عام 2022، وكيف وظف ثقله الدبلوماسي وعلاقاته الشخصية العميقة لإحياء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتوحيد صفوف الحلفاء لفرض طوق من العزلة على موسكو ودعم كييف، متصدياً لمخاطر انزلاق العالم نحو مواجهة نووية مدمرة. وفي السياق الدبلوماسي الشائك نفسه، يعرج الكتاب على التعقيدات البالغة التي واجهتها إدارته في الشرق الأوسط، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كاشفاً عن الضغوط المضنية والجهود التي بذلت خلف الستار لإيجاد توازن صعب، ومحاولة كبح جماح التصعيد الإقليمي الشامل، وحماية المدنيين وسط استقطاب دولي حاد.

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في 27 فبراير 2026 (أ.ب)

الانسحاب الكبير ومعركة الجسد... أسرار السرطان الصامت وتنحي الرئاسة

لعل الجزء الأكثر إثارة وعاطفية في المذكرات هو ذلك الذي يكشف فيه بايدن الكواليس النفسية والسياسية غير المعلنة لقراره التاريخي بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 عقب مناظرته الشهيرة مع ترمب.

يصف بايدن الضغوط الهائلة التي تعرض لها من داخل حزبه الديمقراطي، واللقاءات العاصفة خلف الأبواب المغلقة مع أقطاب الحزب، واللحظات العصيبة التي عاشها مع عائلته في منتجع كامب ديفيد وهو يزن خياراته بين الاستمرار في المواجهة أو التنحي، مؤكداً أنه اتخذ القرار بدافع تقديم مصلحة الأمة، وحماية التجربة الديمقراطية من الانهيار، على الرغم من مرارة خسارة نائبته كامالا هاريس لاحقاً أمام ترمب.

رئيس أميركا السابق جو بايدن (أ.ب)

هذا القرار السياسي المعقد توازى مع معركة شخصية وصامتة خاضها بايدن ضد المرض، حيث يفجر الكتاب مفاجأة يكشف فيها تفاصيل إصابته بسرطان البروستاتا العدواني من الدرجة الرابعة والذي شُخص به بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض، وتحديداً في مايو (أيار) 2025 بعدما امتد إلى العظام.

ويرد بايدن في كتابه بصرامة على اتهامات خصومه بأنه أخفى مرضه في أثناء وجوده في السلطة، موضحاً ببيانات طبية أن البروتوكول الطبي الأميركي المعتاد يوقف فحوصات سرطان البروستاتا للرجال بعد سن السبعين، وأنه عومل كأي مواطن عادي، معرباً عن أمنياته لو أن الفحص جرى مبكراً قبل تفشي المرض.

غلاف كتاب جو بايدن السابق «عدني يا أبي»

المذكرات التي تتقاطع في شجنها مع كتابه السابق «عدني يا أبي» عن رحيل ابنه بو، تنتهي بإعلان بايدن اضطراره لتقليص جولاته الترويجية للكتاب بسبب جلسات العلاج الهرموني والإشعاعي، تاركاً الكلمات المطبوعة على هذه الصفحات البالغة نحو 480 صفحة لتلخص قصة حياته وحكمه.