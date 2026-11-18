أثار تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في الكونغرس الأميركي بمنحه «الميدالية الذهبية»؛ تقديراً لدوره التاريخي في ترسيخ دعائم السلام بالشرق الأوسط، موجةً واسعةً من التفاعل الرسمي والشعبي في مصر، حيث تصدر الحدث تعليقات الأوساط السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفه «اعترافاً دولياً بقيمة السادات ورؤيته للسلام».

وكانت أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث الرئيس الأسبق ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، وذلك في مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة مبنى الكابيتول.

وقوبلت الخطوة بترحيب على المستوى الرسمي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية تقديرها لقرار الكونغرس الأميركي، عادةً أن التكريم، الذي يمثل سابقة تاريخية، «يأتي اعترافاً بالإسهامات التاريخية للرئيس الراحل في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة».

وعدت «الخارجية» أيضاً، أن هذا التكريم «يعكس تقديراً لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه» منذ التوصل لـ«اتفاقية كامب ديفيد» في 1978، وكذا اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمشاركة في الاحتفالية، «بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا التكريم، وتقديراً للدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة». وأضاف أن منح الجائزة لشخصية غير أميركية وغير موجودة على قيد الحياة «يحمل دلالات مهمة»، ويؤكد «استمرار الاعتراف الدولي بالأثر الذي تركه الرئيس الراحل السادات في تاريخ المنطقة والعالم».

تكريم الرئيس الأسبق السادات تصدر تعليقات الأوساط السياسية والشعبية في مصر (ذاكرة مصر المعاصرة)

من جانبها، احتفت السفارة الأميركية في القاهرة بالرئيس الراحل، ونشرت مقطع فيديو يجمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، مع جمال نجل السادات بمناسبة تكريم والده، واصفة الرئيس الراحل بأنه «مؤسس العلاقات المصرية - الأميركية التي نستفيد منها اليوم»، لافتة إلى «سفر نجل الرئيس الراحل إلى واشنطن لتسلم الميدالية عن والده».

بدوره، قال جمال السادات إنه ممتن بهذا التكريم الكبير لوالده، موجهاً الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس لأنهم جعلوا التكريم حقيقة.

وكانت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، خصَّت «الشرق الأوسط» بالقول: «إن التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم، أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع ترمب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

بالتوازي مع التفاعل الرسمي، أجمع سياسيون وشخصيات عامة، على أن «تكريم الكونغرس للسادات يحمل دلالات سياسية مهمة في التوقيت الراهن».

صدى واسع في مصر لتكريم السادات بميدالية «الكونغرس الذهبية» (ذاكرة مصر المعاصرة)

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تغريدة له: «الحدث يدعو للفخر والاعتزاز لكل مصري»، مؤكداً أن «التكريم يعد تخليداً لمسيرة قائدٍ استرد الأرض بشجاعة المقاتل، وصنع السلام بذكاء وحكمة، وقائدٍ أثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء».

ورأى المفكر السياسي والدبلوماسي مصطفى الفقي، أن توقيت منح الجائزة «جاء منصفاً لمصر وللسادات»، مبيناً في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن «التكريم يحمل دلالة على افتقار العالم لقائد مثل السادات، الذي كان رجل دولة وشخصية غير تقليدية».

وعدَّ محمد أنور السادات نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، وابن شقيق الرئيس الأسبق، أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم «تكمن في استلهام تجربة السادات، والتأكيد أن السلام ليس ضعفاً أو تنازلاً عن الحقوق، بل رؤية وشجاعة وإرادة سياسية قادرة على صناعة المستقبل».

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية موجةً واسعةً من التعليقات، وعدَّ قطاع من المتفاعلين، أن التكريم «يمثل اعترافاً دولياً متجدداً بزعيم جمع بين عبقرية قرار الحرب وشجاعة قرار السلام».

كما تداول آخرون مقاطع مصورة لخطاب السادات التاريخي أمام الكنيست، وخطاباته السياسية، لافتين إلى أن مرور عقود على الأحداث «أثبت أهمية الخيارات التي اتخذها السادات في حماية مصر من الصراعات الإقليمية المتكررة». وفي المقابل، أعاد آخرون طرح الجدل التقليدي المرتبط بـ«اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.