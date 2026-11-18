تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة وبناء السلام، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية منقسمة بين سلطات ومراكز نفوذ متنافسة.

وتستمر الدورة، التي انطلقت الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 ضابطة من القوات المسلحة والشرطة، وتستضيفها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بإشراف البعثة الأممية، تحت شعار «قيادة واعية، وساطة فاعلة، أمن مستدام».

وتركز الدورة التدريبية على تطوير المهارات القيادية للمشاركات وتعزيز قدراتهن في التعامل مع النزاعات، بحسب بيانين من الجيش الوطني الليبي والبعثة الأممية.

ويعكس تنوع المناطق التي تنتمي إليها المشاركات اتساع نطاق البرنامج ليشمل كوادر نسائية من مؤسسات أمنية وعسكرية تعمل في مناطق مختلفة من البلاد، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات الوساطة والحوار، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.

وشارك الأمين العام للقيادة العامة للجيش الوطني، الفريق أول خيري التميمي، في افتتاح الدورة، مشدداً على أهمية دور المرأة في المجتمع والمؤسسات، خصوصاً العسكرية والأمنية، وقدرتها على الإسهام في معالجة النزاعات وصنع السلام، وتعزيز الشراكة الوطنية.

وتتوزع السيطرة العسكرية والأمنية في ليبيا بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، وقوى وتشكيلات مسلحة في الغرب ترتبط بحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تعثر جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

النمروش خلال ترؤسه اجتماع رؤساء أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» غرب ليبيا الأربعاء (رئاسة أركان «الوحدة»)

وتركز الدورة على تأهيل الضابطات للمشاركة في جهود الوساطة وتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز مهارات الحوار والتفاوض، وهي مجالات تسعى البعثة الأممية إلى توسيع مشاركة النساء فيها، ضمن برامجها المتعلقة بالأمن والسلام.

وسبق للبعثة تنظيم برامج تدريبية استهدفت نساء ليبيات في مجالات الوساطة وحل النزاعات. ففي أغسطس (آب) الماضي، نظمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريباً لإعداد المدربات، بمشاركة 18 امرأة من مناطق مختلفة، تناول تحليل النزاعات والتفاوض والحوار وترتيبات وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحويل هذه الدورات والبرامج التدريبية إلى مشاركة مؤثرة يظل مرتبطاً بمدى إتاحة الفرصة للضابطات لتولي أدوار في مواقع صنع القرار، والاستفادة من المهارات المكتسبة في المؤسسات التي يعملن بها، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام بين الهياكل الأمنية والعسكرية في البلاد.

وتأتي الدورة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لدفع المسار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومن المقرر أن تختتم أعمال التدريب بعد ثلاثة أيام، عقب استكمال الجلسات المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتعزيز قدرات المشاركات في الوساطة وبناء السلام.

عسكرياً أيضاً، بحث رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول صلاح النمروش، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأركان النوعية في غرب البلاد، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المهام.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الأركان، الأربعاء، الحلول المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأركان النوعية.

حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية، والبحرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الحدود.