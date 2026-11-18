تحضر البطاطس اليابانية في أطباق كثيرة من المطبخ المحلي، وتمثّل أحد المحاصيل الأساسية التي تحرص البلاد على حمايتها.

ومع الأرز، تحظى البطاطس بحماية خاصة، باعتبارهما من بين المحاصيل الغذائية المحلية القليلة في بلد يستورد أكثر من 60 في المائة من احتياجاته الغذائية. لكن هذا الوضع قد يتغير قريباً، إذ تتجه اليابان، تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى رفع حظر مفروض منذ 76 عاماً على استيراد البطاطس الأميركية الطازجة.

ويثير التوجه مخاوف المزارعين اليابانيين من تهديد سبل عيشهم، وإغراق الأسواق بمنتج يرونه أقل جودة، فضلاً عن احتمال انتقال حشرات وآفات وأمراض إلى الحقول اليابانية مع الشحنات المستوردة.

في العام الماضي، صدّرت الولايات المتحدة بطاطس ومنتجاتها إلى اليابان بقيمة تجاوزت 565 مليون دولار، مما جعل اليابان ثاني أهم سوق خارجية للولايات المتحدة في هذه الفئة التصديرية، وفق تقرير سابق لصحيفة «جابان تايمز».

وتشعر اليابان بالقلق من أن زيادة واردات البطاطس الأميركية -التي قد تكون أرخص سعراً- قد تؤثر سلباً على قطاع البطاطس لديها، وتزيد من خطر دخول آفات أو أمراض جديدة.

حظر يمتد منذ عام 1950

خفّفت اليابان القيود جزئياً عام 2006، وسمحت باستيراد البطاطس الأميركية لاستخدامها حصراً في صناعة رقائق البطاطس. وتُنقل هذه الشحنات في حاويات محكمة الإغلاق، ثم تُطهى في درجات حرارة مرتفعة لمنع انتشار الآفات والأمراض.

لكن رفع الحظر بالكامل سيسمح للمرة الأولى منذ عام 1950 بطرح البطاطس الأميركية الطازجة في المطاعم وعلى أرفف المتاجر اليابانية.

حبات من البطاطس (أرشيفية - رويترز)

وقال توشيهيدي نوماسـاوا، الموظف في مجموعة زراعية يابانية بمحافظة هوكايدو، التي تنتج نحو 80 في المائة من محصول البطاطس في البلاد، لصحيفة «الغارديان» إن المزارعين أعلنوا مراراً وبوضوح رفضهم للاستيراد، وأوضح أن اعتراضهم يستند إلى أسباب عدة، أبرزها خطر دخول الآفات والأمراض إلى البلاد، وما قد يترتب على ذلك من أضرار بمناطق إنتاج البطاطس في هوكايدو.

محصول له مكانة خاصة في المطبخ الياباني

دخلت البطاطس إلى اليابان عام 1598 على أيدي تجار هولنديين، وكانت في البداية من النباتات التي اقتناها المهتمون بالزراعة والنباتات النادرة. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت مصدراً غذائياً بديلاً للأرز، خصوصاً في هوكايدو، حيث لا تلائم درجات الحرارة المنخفضة زراعة الأرز.

ومنذ ذلك الحين، ترسخت مكانة البطاطس في المطبخ الياباني، ومن أشهر أطباقها «جاجا باتا»، وهي بطاطس مخبوزة تُقدم مع الزبدة، إلى جانب سلطة البطاطس اليابانية التي أصبحت من الأطباق الشائعة في البلاد.

وتشتهر هوكايدو بصنف «دانشـاكو» المعروف أيضاً باسم «آيرش كوبلر»، وهو غني بالنشا، ويمتاز بقوامه الهش وقدرته على امتصاص الزبدة والإضافات المختلفة، فضلاً عن امتصاص عصارة اللحوم في أطباق اليخنة.

وقال نوماسـاوا إن المستهلكين اعتادوا التمييز بين أصناف البطاطس واختيار الأنسب لكل طبق، مشيراً إلى أن المزارعين في هوكايدو يواجهون بالفعل تحديات ناجمة عن انتشار الآفات محلياً، وارتفاع حرارة الأرض، وتراجع عدد سكان المناطق الريفية.

وتزرع اليابان حالياً أكثر من 90 صنفاً من البطاطس، وبلغ استهلاكها نحو 3.5 مليون طن عام 2024، وفقاً لوزارة الزراعة، بينها 1.2 مليون طن من الواردات الطازجة المستخدمة في صناعة رقائق البطاطس.

مخاوف من الآفات والأمراض

تخشى الأوساط الزراعية اليابانية أن يؤدي السماح باستيراد البطاطس الطازجة إلى انتقال حشرات وكائنات دقيقة ضارة إلى البلاد. وحدّدت الحكومة اليابانية 21 نوعاً من الآفات والأمراض التي قد تشكل خطراً في حال دخولها.

ويأتي «نيماتودا تقرحات جذور البطاطس»، المعروف باسم «نيماتودا كيس البطاطس»، والنوع الشاحب منه، في مقدمة مصادر القلق. ورغم أن هذه الآفات لا تشكل خطراً على صحة الإنسان، فإنها قد تلحق أضراراً بجذور النباتات، وتعوق نموها، كما يمكن أن تبقى في التربة لأكثر من 15 عاماً.

هوكايدو تضغط على الحكومة لرفض التنازلات

إلى ذلك، أصبحت البطاطس إحدى القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة، ما وضع وزير الزراعة الياباني الجديد، أراتا تاكيبي، أمام تحدٍّ مبكر، خصوصاً أن دائرته الانتخابية تقع في هوكايدو، إحدى أبرز مناطق إنتاج المحصول.

وقال تاكيبي لوكالة «جيجي برس» اليابانية إن المفاوضات بشأن رفع الحظر ينبغي أن تمضي بعد مناقشات علمية وفنية معمقة، مشيراً إلى أن التوصل إلى قرار قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف: «أدرك أن الجانب الأميركي لديه توقعات قوية، لكن الحظر على الواردات لن يُرفع من دون مناقشات كافية أو اتفاق مقبول من الطرفين».

وفي تحرك للضغط على الحكومة، دعا حاكم هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي، إلى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن المصالح اليابانية خلال المفاوضات مع واشنطن بشأن استيراد البطاطس.

وسلّم سوزوكي مقترح المحافظة إلى وزير الزراعة تاكيبي، يوم الاثنين، مؤكداً أن رفع الحظر سيكون غير مقبول ما لم تُفرض ضمانات صارمة للحماية من الآفات والأمراض.

وقال تاكيبي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب ألا تمضي إلا بعد إجراء مناقشات معمّقة تستند إلى أدلة علمية، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ موقفاً حازماً في التفاوض.

من جهته، أعرب سوزوكي عن ارتياحه لتصريحات الوزير، قائلاً إنه يأمل في أن تدير الحكومة المفاوضات بما يتفق مع مطالب المحافظة وما أعلنه تاكيبي.

كما يتضمن مقترح هوكايدو مطالبة الحكومة بتقديم توضيح شامل للرأي العام بشأن القضايا والمخاطر المرتبطة باستيراد البطاطس الأميركية.