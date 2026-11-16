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تكنولوجيا

الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

نظام دفع بـ10 مراوح كهربائية ومدى تصميمي يبلغ 400 كيلومتر

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
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TT

الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)

أكملت طائرة الركاب الكهربائية الصينية «CE-25A» أول رحلة اختبار مأهولة لها في 14 من الشهر الحالي بعدما حلَّقت لمسافة 60.4 كيلومتر فوق مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في تجربة استمرت 16 دقيقة و38 ثانية في الجو. وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» (COMAC)، أول طائرة تجارية كهربائية تنتجها الشركة، ضمن مشروع يستهدف استخدام الطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة بين المدن.

وشارك في الرحلة طياران ومهندس لاختبارات الطيران، بينما أعلنت الشركة أن أنظمة الطائرة عملت بصورة طبيعية، وأن مؤشرات الأداء جاءت متوافقة مع التوقعات. ولا تمثل الرحلة بداية التشغيل التجاري، إذ لا تزال الطائرة تخضع للاختبارات وإجراءات الاعتماد اللازمة لنقل الركاب.

طائرة كهربائية للرحلات القصيرة

صُممت «CE-25A» لاستيعاب 19 راكباً، ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 10 أطنان، مع سرعة طيران تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تشغيلي محدد بنحو 2400 متر، ومدى تصميمي يصل إلى 400 كيلومتر. وتستهدف هذه المواصفات الرحلات الإقليمية القصيرة، التي تتطلب طائرات أصغر حجماً من الطائرات التجارية المستخدمة على الخطوط المتوسطة والطويلة.

وتعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع، يضم عشر مراوح كهربائية داخل قنوات مثبتة أعلى الجناحين، بواقع خمس مراوح على كل جناح، بدلاً من المحركات النفاثة أو المحركات التوربينية التقليدية.

وتهدف هذه البنية إلى توزيع قوة الدفع على وحدات متعددة، مع إمكانية تقليل الضوضاء وتسهيل الإقلاع والهبوط على مدارج أقصر، وفقاً للأهداف المعلنة للتصميم. لكن اختبار نوفمبر (تشرين الثاني) لم يقدم نتائج مستقلة تقيس مقدار انخفاض الضوضاء أو المسافة المطلوبة للإقلاع مقارنة بالطائرات التقليدية.

من الرحلات الذاتية إلى وجود الطيارين

لم تكن رحلة 14 نوفمبر أول تحليق للطائرة، فقد أجرت «CE-25A» رحلتها الذاتية الأولى دون طاقم بشري في الثاني من فبراير (شباط) 2026، قبل أن تستكمل سلسلة من الاختبارات للتحقق من أداء الأنظمة وموثوقيتها.

وبحسب «كوماك»، نفذت الطائرة 19 رحلة تحقق غير مأهولة قبل الانتقال إلى الاختبار بوجود الطيارين، مما أتاح الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم أنظمة الطيران والتحكم. ويشارك في تطوير المشروع عدد من الجهات الصينية، بينها شركة «كاتل» (CATL)، المتخصصة في صناعة البطاريات، وجامعة شنغهاي جياو تونغ، إلى جانب شركاء آخرين. كما يجمع هذا التعاون بين صناعة الطائرات وتقنيات تخزين الطاقة والبحث الهندسي، في مشروع تتوقف قدراته التشغيلية على تحقيق توازن بين وزن البطاريات والطاقة المتاحة ومتطلبات السلامة والمدى. ولم تكشف المعلومات المنشورة عن الرحلة عن التفاصيل الكاملة للبطاريات المستخدمة في الطائرة، أو سعتها الفعلية أو الزمن اللازم لإعادة شحنها، وهي بيانات ضرورية لتقييم إمكانية تشغيلها على خطوط منتظمة.

تحديات الطاقة والاعتماد التجاري

يمثل تخزين الطاقة أحد التحديات الرئيسية أمام تطوير الطائرات الكهربائية، إذ تحتاج الطائرة إلى حمل كمية كافية من الطاقة دون زيادة الوزن بصورة تؤثر في قدرتها على نقل الركاب أو بلوغ المدى المطلوب.

وتختلف هذه المتطلبات عن تطبيقات البطاريات في السيارات الكهربائية، نظراً إلى أهمية الوزن في الطيران والحاجة إلى استيفاء معايير صارمة للسلامة والاعتمادية.

وعلى الرغم من إعلان مدى تصميمي يبلغ 400 كيلومتر، اقتصرت الرحلة المأهولة الأخيرة على نحو 60 كيلومتراً، ولم تشمل نقل ركاب تجاريين أو اختبار تشغيل الطائرة بكامل سعتها المعلنة. ولذلك تبقى قدراتها في ظروف الخدمة الاعتيادية بحاجة إلى مزيد من التحقق.

وفي خطوة تنظيمية، وافقت إدارة الطيران المدني الصينية على قبول طلب «كوماك» للحصول على شهادة اعتماد طراز الطائرة، مما يتيح المضي في إجراءات التقييم الفني اللازمة قبل السماح بالتشغيل التجاري.

ولا يعني قبول الطلب منح الموافقة النهائية، إذ تتطلب عملية الاعتماد مراجعة التصميم وإجراء اختبارات للتحقق من استيفاء متطلبات صلاحية الطيران والسلامة.

تتسع الطائرة لـ19 راكباً ويصل مداها التصميمي إلى 400 كيلومتر بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة

موقع الصين في سباق الطيران الكهربائي

تأتي تجربة «CE-25A» ضمن جهود دولية لتطوير طائرات كهربائية قادرة على خدمة الرحلات القصيرة، لكنها ليست أول طائرة ركاب كهربائية تحلّق في العالم. ففي سبتمبر (أيلول) 2022، نفذت طائرة «أليس» (Alice) التابعة لشركة «إيفيايشن» (Eviation) الأميركية، والمصممة لنقل تسعة ركاب، أول رحلة اختبار لها، في تجربة سبقت المشروع الصيني بعدة سنوات.

وتتمثل خصوصية الطائرة الصينية الجديدة في سعتها المعلنة البالغة 19 راكباً، واستخدامها نظام دفع موزعاً بعشر مراوح كهربائية، إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في صناعة الطائرات والبطاريات ضمن مشروع واحد.

وتخوض «كوماك» هذه التجربة بعد دخول طائرتها التقليدية «C919» الخدمة التجارية عام 2023، لكن تطوير طائرة كهربائية يفرض متطلبات مختلفة تتعلق بتخزين الطاقة وأنظمة الدفع والبنية التشغيلية.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعداً لبدء نقل الركاب على متن «CE-25A»، بينما ستحدد الاختبارات المقبلة وإجراءات الاعتماد مدى جاهزية الطائرة للانتقال من الرحلات التجريبية إلى تشغيل خطوط تجارية قصيرة.

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الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
TT
TT

الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)

أكملت طائرة الركاب الكهربائية الصينية «CE-25A» أول رحلة اختبار مأهولة لها في 14 من الشهر الحالي بعدما حلَّقت لمسافة 60.4 كيلومتر فوق مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في تجربة استمرت 16 دقيقة و38 ثانية في الجو. وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» (COMAC)، أول طائرة تجارية كهربائية تنتجها الشركة، ضمن مشروع يستهدف استخدام الطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة بين المدن.

وشارك في الرحلة طياران ومهندس لاختبارات الطيران، بينما أعلنت الشركة أن أنظمة الطائرة عملت بصورة طبيعية، وأن مؤشرات الأداء جاءت متوافقة مع التوقعات. ولا تمثل الرحلة بداية التشغيل التجاري، إذ لا تزال الطائرة تخضع للاختبارات وإجراءات الاعتماد اللازمة لنقل الركاب.

طائرة كهربائية للرحلات القصيرة

صُممت «CE-25A» لاستيعاب 19 راكباً، ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 10 أطنان، مع سرعة طيران تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تشغيلي محدد بنحو 2400 متر، ومدى تصميمي يصل إلى 400 كيلومتر. وتستهدف هذه المواصفات الرحلات الإقليمية القصيرة، التي تتطلب طائرات أصغر حجماً من الطائرات التجارية المستخدمة على الخطوط المتوسطة والطويلة.

وتعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع، يضم عشر مراوح كهربائية داخل قنوات مثبتة أعلى الجناحين، بواقع خمس مراوح على كل جناح، بدلاً من المحركات النفاثة أو المحركات التوربينية التقليدية.

وتهدف هذه البنية إلى توزيع قوة الدفع على وحدات متعددة، مع إمكانية تقليل الضوضاء وتسهيل الإقلاع والهبوط على مدارج أقصر، وفقاً للأهداف المعلنة للتصميم. لكن اختبار نوفمبر (تشرين الثاني) لم يقدم نتائج مستقلة تقيس مقدار انخفاض الضوضاء أو المسافة المطلوبة للإقلاع مقارنة بالطائرات التقليدية.

من الرحلات الذاتية إلى وجود الطيارين

لم تكن رحلة 14 نوفمبر أول تحليق للطائرة، فقد أجرت «CE-25A» رحلتها الذاتية الأولى دون طاقم بشري في الثاني من فبراير (شباط) 2026، قبل أن تستكمل سلسلة من الاختبارات للتحقق من أداء الأنظمة وموثوقيتها.

وبحسب «كوماك»، نفذت الطائرة 19 رحلة تحقق غير مأهولة قبل الانتقال إلى الاختبار بوجود الطيارين، مما أتاح الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم أنظمة الطيران والتحكم. ويشارك في تطوير المشروع عدد من الجهات الصينية، بينها شركة «كاتل» (CATL)، المتخصصة في صناعة البطاريات، وجامعة شنغهاي جياو تونغ، إلى جانب شركاء آخرين. كما يجمع هذا التعاون بين صناعة الطائرات وتقنيات تخزين الطاقة والبحث الهندسي، في مشروع تتوقف قدراته التشغيلية على تحقيق توازن بين وزن البطاريات والطاقة المتاحة ومتطلبات السلامة والمدى. ولم تكشف المعلومات المنشورة عن الرحلة عن التفاصيل الكاملة للبطاريات المستخدمة في الطائرة، أو سعتها الفعلية أو الزمن اللازم لإعادة شحنها، وهي بيانات ضرورية لتقييم إمكانية تشغيلها على خطوط منتظمة.

تحديات الطاقة والاعتماد التجاري

يمثل تخزين الطاقة أحد التحديات الرئيسية أمام تطوير الطائرات الكهربائية، إذ تحتاج الطائرة إلى حمل كمية كافية من الطاقة دون زيادة الوزن بصورة تؤثر في قدرتها على نقل الركاب أو بلوغ المدى المطلوب.

وتختلف هذه المتطلبات عن تطبيقات البطاريات في السيارات الكهربائية، نظراً إلى أهمية الوزن في الطيران والحاجة إلى استيفاء معايير صارمة للسلامة والاعتمادية.

وعلى الرغم من إعلان مدى تصميمي يبلغ 400 كيلومتر، اقتصرت الرحلة المأهولة الأخيرة على نحو 60 كيلومتراً، ولم تشمل نقل ركاب تجاريين أو اختبار تشغيل الطائرة بكامل سعتها المعلنة. ولذلك تبقى قدراتها في ظروف الخدمة الاعتيادية بحاجة إلى مزيد من التحقق.

وفي خطوة تنظيمية، وافقت إدارة الطيران المدني الصينية على قبول طلب «كوماك» للحصول على شهادة اعتماد طراز الطائرة، مما يتيح المضي في إجراءات التقييم الفني اللازمة قبل السماح بالتشغيل التجاري.

ولا يعني قبول الطلب منح الموافقة النهائية، إذ تتطلب عملية الاعتماد مراجعة التصميم وإجراء اختبارات للتحقق من استيفاء متطلبات صلاحية الطيران والسلامة.

تتسع الطائرة لـ19 راكباً ويصل مداها التصميمي إلى 400 كيلومتر بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة

موقع الصين في سباق الطيران الكهربائي

تأتي تجربة «CE-25A» ضمن جهود دولية لتطوير طائرات كهربائية قادرة على خدمة الرحلات القصيرة، لكنها ليست أول طائرة ركاب كهربائية تحلّق في العالم. ففي سبتمبر (أيلول) 2022، نفذت طائرة «أليس» (Alice) التابعة لشركة «إيفيايشن» (Eviation) الأميركية، والمصممة لنقل تسعة ركاب، أول رحلة اختبار لها، في تجربة سبقت المشروع الصيني بعدة سنوات.

وتتمثل خصوصية الطائرة الصينية الجديدة في سعتها المعلنة البالغة 19 راكباً، واستخدامها نظام دفع موزعاً بعشر مراوح كهربائية، إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في صناعة الطائرات والبطاريات ضمن مشروع واحد.

وتخوض «كوماك» هذه التجربة بعد دخول طائرتها التقليدية «C919» الخدمة التجارية عام 2023، لكن تطوير طائرة كهربائية يفرض متطلبات مختلفة تتعلق بتخزين الطاقة وأنظمة الدفع والبنية التشغيلية.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعداً لبدء نقل الركاب على متن «CE-25A»، بينما ستحدد الاختبارات المقبلة وإجراءات الاعتماد مدى جاهزية الطائرة للانتقال من الرحلات التجريبية إلى تشغيل خطوط تجارية قصيرة.

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تكنولوجيا

تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»

جنسن هوانغ (رويترز)
جنسن هوانغ (رويترز)
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تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»

جنسن هوانغ (رويترز)
جنسن هوانغ (رويترز)

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، عن مصادر مطلعة أن جنسن هوانغ يدرس العودة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأنه ناقش مع مقربين منه إمكان الرجوع إلى المنصب.

وقال أحد المقربين من هوانغ للصحيفة إنهم يعملون على تشكيل «غرفة عمليات» تضم مديرين تنفيذيين من وادي السيليكون للضغط من أجل عودة الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، وسيحاولون حشد الدعم من البيت الأبيض.

وأضاف: «كل من له شأن في مجال التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة يحب جنسن»، مضيفاً أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانغ، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان «فاينانشال تايمز» أن مجلس إدارة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية المتخصصة في تصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لهوانغ. ولم ترد «إنفيديا» بعدُ على طلب من «رويترز» للتعليق.

واستقال هوانغ، يوم الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في كونها جاسوسة صينية، مما أثار تساؤلات حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بالشركة إلى الصين.

وأغرقت هذه الفضيحة شركة تصنيع الرقائق في أزمة، وأحدثت صدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أسهم هوانغ في تمويله.

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الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا أميركا
تكنولوجيا

«سبايس إكس» تنجح للمرة الأولى في التقاط مركبتها «ستارشيب» عند منصة الإطلاق

مركبة «ستارشيب» بعد استعادتها عند منصة الإطلاق بعد الرحلة التجريبية الـ15 في ستاربيس بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مركبة «ستارشيب» بعد استعادتها عند منصة الإطلاق بعد الرحلة التجريبية الـ15 في ستاربيس بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
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«سبايس إكس» تنجح للمرة الأولى في التقاط مركبتها «ستارشيب» عند منصة الإطلاق

مركبة «ستارشيب» بعد استعادتها عند منصة الإطلاق بعد الرحلة التجريبية الـ15 في ستاربيس بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مركبة «ستارشيب» بعد استعادتها عند منصة الإطلاق بعد الرحلة التجريبية الـ15 في ستاربيس بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نجحت شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك السبت، في استعادة مركبة فضائية عند منصة إطلاقها للمرة الأولى، بعدما عادت مركبتها «ستارشيب» بسلام إثر يوم أمضته في المدار.

وظهرت المركبة من بين الغيوم بعد رحلة هبوط عبرت خلالها القارة، وانزلقت بسلاسة بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق رقم 2، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه الرحلة التجريبية الخامسة عشرة لأكبر وأقوى منظومة صاروخية في العالم. وكان مقرّرا أن تشهد عملية مزدوجة غير مسبوقة لالتقاط كلّ من المرحلة الصاروخية المعزّزة «سوبر هيفي» ومركبة «ستارشيب»، لكن محاولة استعادة المرحلة المعزّزة أُلغيت الجمعة.

ويشكّل نجاح استعادة «ستارشيب» محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، ما قد يخفض تكاليف المهمات بدرجة كبيرة ويتيح تنفيذ عمليات إطلاق بوتيرة أعلى.

مركبة «ستارشيب» لدى عودتها من المدار بعد الرحلة التجريبية الـ15 (رويترز)

وقالت جيسي أندرسون، وهي مسؤولة في برنامج «ستارشيب» قبل التقاط الصاروخ إنه «إذا نجحت المحاولة، فستثبت أن بالإمكان استعادة مركبة إطلاق مدارية بالكامل عند منصة إطلاقها».

وأكملت المركبة، التي تحمل المنظومة الصاروخية اسمها، 14 دورة حول الأرض وأطلقت خلال رحلتها التي استغرقت 22 ساعة 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة «ستارلينك» التابعة لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وتنطوي عملية التقاط «ستارشيب» على تعقيد بالغ، إذ هبطت المركبة من ارتفاع أعلى بكثير وبسرعة تفوق بكثير سرعة هبوط المرحلة المعزّزة التي نجحت «سبايس إكس» في استعادتها ثلاث مرات سابقاً.

وعلى غرار «سوبر هيفي»، نفذت «ستارشيب» هبوطا موجّهاً لتستقرّ عمودياً بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق.

لحظة التقاط مركبة «ستارشيب» عند منصة الإطلاق لدى عودتها من المدار بعد الرحلة التجريبية الـ15 (أ.ب)

وصُمّمت بعض نسخ «ستارشيب» لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصّص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وتعوّل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على «ستارشيب» لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج «أرتيميس».

وهنّأ مدير الوكالة جاريد آيساكمان «سبايس إكس» الجمعة على «إطلاق مذهل آخر»، من دون الإشارة إلى الإخفاق في استعادة المرحلة المعزّزة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأحدث ماسك، أغنى شخص في العالم، تحوّلاً في قطاع الفضاء بصواريخ «فالكون» القابلة لإعادة الاستخدام جزئياً، والتي تُستخدم بانتظام لإطلاق أقمار اصطناعية ونقل روّاد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن مشروع «ستارشيب» شهد تأخيرات فيما تواجه الشركة تحدّيات هندسية جديدة، من بينها نقل الوقود إلى المركبة وهي في المدار، وهي عملية لم تجد لها الشركة حلّا بعد وتُعدّ ضرورية لأي رحلة إلى القمر أو المريخ.

ولا تزال المرحلة المعزّزة «سوبر هيفي» بحاجة إلى مزيد من الضبط. فقد طرأ خلل تقني أثناء هبوطها الجمعة، ما اضطرّ الشركة إلى تحويل مسارها نحو خليج المكسيك قبالة موقع الإطلاق. ودمّرت المرحلة المعزّزة نفسها تلقائيا في كرة من اللهب قبل ارتطامها بالمياه.

انفجار المرحلة المعززة لصاروخ «ستارشيب» العملاق بعد إلغاء محاولة التقاطها خلال رحلة تجريبية الجمعة (أ.ب)

وتستثمر «سبايس إكس» بكثافة في توسيع قدراتها على الإنتاج والإطلاق، بعدما جمعت نحو 85,7 مليار دولار لدى طرح أسهمها في البورصة في يونيو (حزيران).

وخلال جولة في مصنع الشركة البالغة مساحته 93 ألف متر مربّع في «ستاربيس» الجمعة، قال مسؤولون في «سبايس إكس» للصحافيين إن الشركة باتت قادرة على إنتاج مركبة فضائية كل أسبوعين ومرحلة صاروخية معزّزة كل أربعة أسابيع.

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