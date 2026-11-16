الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

أكملت طائرة الركاب الكهربائية الصينية «CE-25A» أول رحلة اختبار مأهولة لها في 14 من الشهر الحالي بعدما حلَّقت لمسافة 60.4 كيلومتر فوق مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في تجربة استمرت 16 دقيقة و38 ثانية في الجو. وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» (COMAC)، أول طائرة تجارية كهربائية تنتجها الشركة، ضمن مشروع يستهدف استخدام الطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة بين المدن.

وشارك في الرحلة طياران ومهندس لاختبارات الطيران، بينما أعلنت الشركة أن أنظمة الطائرة عملت بصورة طبيعية، وأن مؤشرات الأداء جاءت متوافقة مع التوقعات. ولا تمثل الرحلة بداية التشغيل التجاري، إذ لا تزال الطائرة تخضع للاختبارات وإجراءات الاعتماد اللازمة لنقل الركاب.

طائرة كهربائية للرحلات القصيرة

صُممت «CE-25A» لاستيعاب 19 راكباً، ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 10 أطنان، مع سرعة طيران تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تشغيلي محدد بنحو 2400 متر، ومدى تصميمي يصل إلى 400 كيلومتر. وتستهدف هذه المواصفات الرحلات الإقليمية القصيرة، التي تتطلب طائرات أصغر حجماً من الطائرات التجارية المستخدمة على الخطوط المتوسطة والطويلة.

وتعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع، يضم عشر مراوح كهربائية داخل قنوات مثبتة أعلى الجناحين، بواقع خمس مراوح على كل جناح، بدلاً من المحركات النفاثة أو المحركات التوربينية التقليدية.

وتهدف هذه البنية إلى توزيع قوة الدفع على وحدات متعددة، مع إمكانية تقليل الضوضاء وتسهيل الإقلاع والهبوط على مدارج أقصر، وفقاً للأهداف المعلنة للتصميم. لكن اختبار نوفمبر (تشرين الثاني) لم يقدم نتائج مستقلة تقيس مقدار انخفاض الضوضاء أو المسافة المطلوبة للإقلاع مقارنة بالطائرات التقليدية.

Chinese state-owned aircraft manufacturer COMAC completed the first crewed flight of its CE-25A electric aircraft in Binzhou, state broadcaster CCTV reported pic.twitter.com/Bh49hvp8Tm — Reuters (@Reuters) November 14, 2026

من الرحلات الذاتية إلى وجود الطيارين

لم تكن رحلة 14 نوفمبر أول تحليق للطائرة، فقد أجرت «CE-25A» رحلتها الذاتية الأولى دون طاقم بشري في الثاني من فبراير (شباط) 2026، قبل أن تستكمل سلسلة من الاختبارات للتحقق من أداء الأنظمة وموثوقيتها.

وبحسب «كوماك»، نفذت الطائرة 19 رحلة تحقق غير مأهولة قبل الانتقال إلى الاختبار بوجود الطيارين، مما أتاح الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم أنظمة الطيران والتحكم. ويشارك في تطوير المشروع عدد من الجهات الصينية، بينها شركة «كاتل» (CATL)، المتخصصة في صناعة البطاريات، وجامعة شنغهاي جياو تونغ، إلى جانب شركاء آخرين. كما يجمع هذا التعاون بين صناعة الطائرات وتقنيات تخزين الطاقة والبحث الهندسي، في مشروع تتوقف قدراته التشغيلية على تحقيق توازن بين وزن البطاريات والطاقة المتاحة ومتطلبات السلامة والمدى. ولم تكشف المعلومات المنشورة عن الرحلة عن التفاصيل الكاملة للبطاريات المستخدمة في الطائرة، أو سعتها الفعلية أو الزمن اللازم لإعادة شحنها، وهي بيانات ضرورية لتقييم إمكانية تشغيلها على خطوط منتظمة.

تحديات الطاقة والاعتماد التجاري

يمثل تخزين الطاقة أحد التحديات الرئيسية أمام تطوير الطائرات الكهربائية، إذ تحتاج الطائرة إلى حمل كمية كافية من الطاقة دون زيادة الوزن بصورة تؤثر في قدرتها على نقل الركاب أو بلوغ المدى المطلوب.

وتختلف هذه المتطلبات عن تطبيقات البطاريات في السيارات الكهربائية، نظراً إلى أهمية الوزن في الطيران والحاجة إلى استيفاء معايير صارمة للسلامة والاعتمادية.

وعلى الرغم من إعلان مدى تصميمي يبلغ 400 كيلومتر، اقتصرت الرحلة المأهولة الأخيرة على نحو 60 كيلومتراً، ولم تشمل نقل ركاب تجاريين أو اختبار تشغيل الطائرة بكامل سعتها المعلنة. ولذلك تبقى قدراتها في ظروف الخدمة الاعتيادية بحاجة إلى مزيد من التحقق.

وفي خطوة تنظيمية، وافقت إدارة الطيران المدني الصينية على قبول طلب «كوماك» للحصول على شهادة اعتماد طراز الطائرة، مما يتيح المضي في إجراءات التقييم الفني اللازمة قبل السماح بالتشغيل التجاري.

ولا يعني قبول الطلب منح الموافقة النهائية، إذ تتطلب عملية الاعتماد مراجعة التصميم وإجراء اختبارات للتحقق من استيفاء متطلبات صلاحية الطيران والسلامة.

تتسع الطائرة لـ19 راكباً ويصل مداها التصميمي إلى 400 كيلومتر بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة

موقع الصين في سباق الطيران الكهربائي

تأتي تجربة «CE-25A» ضمن جهود دولية لتطوير طائرات كهربائية قادرة على خدمة الرحلات القصيرة، لكنها ليست أول طائرة ركاب كهربائية تحلّق في العالم. ففي سبتمبر (أيلول) 2022، نفذت طائرة «أليس» (Alice) التابعة لشركة «إيفيايشن» (Eviation) الأميركية، والمصممة لنقل تسعة ركاب، أول رحلة اختبار لها، في تجربة سبقت المشروع الصيني بعدة سنوات.

وتتمثل خصوصية الطائرة الصينية الجديدة في سعتها المعلنة البالغة 19 راكباً، واستخدامها نظام دفع موزعاً بعشر مراوح كهربائية، إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في صناعة الطائرات والبطاريات ضمن مشروع واحد.

وتخوض «كوماك» هذه التجربة بعد دخول طائرتها التقليدية «C919» الخدمة التجارية عام 2023، لكن تطوير طائرة كهربائية يفرض متطلبات مختلفة تتعلق بتخزين الطاقة وأنظمة الدفع والبنية التشغيلية.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعداً لبدء نقل الركاب على متن «CE-25A»، بينما ستحدد الاختبارات المقبلة وإجراءات الاعتماد مدى جاهزية الطائرة للانتقال من الرحلات التجريبية إلى تشغيل خطوط تجارية قصيرة.