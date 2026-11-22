أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن «لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات». وجاء موقفه في الذكرى السابعة والثلاثين لاغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، استكمالاً للموقف الذي أعلنه في ذكرى الاستقلال حيال حصرية السلاح، وضرورة قيام الدولة صاحبة القرار، والذي لاقى مواقف داعمة ومرحّباً بها من مرجعيات دينية وقوى سياسية، في مقابل هجوم من «حزب الله» وحلفائه.

كذلك، وبمناسبة الاستقلال قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن «الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز، ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وباستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف».

الأعلام اللبنانية تزين طرقاً بيروت بمناسبة الذكرى 83 للاستقلال (إ.ب.أ)

وقال عون في ذكرى إمعوض: «فجروا الرئيس رينيه معوض؛ لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة، ورفض التنازل عن الاستقلال مقابل الاستقرار، وواجه معادلة الاستسلام لوصاية صديق، ثمناً قسرياً مفروضاً لمواجهة المحتل».

وأضاف: «أدرك الرئيس رينيه معوض منذ 37 عاماً، أن لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر، ولا يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه، إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات، وبالتوافق المرتكز إلى التوازن، لا إلى أوهام الهيمنات، وبالحرية الوطنية الكاملة والمسؤولة، انتماءً وولاءً للبنان وحده، لا بأحلام القوى الخارجية بالسيطرة والضم والقضم».

في الذكرى ال٣٧ لاستشهاد رئيس الجمهورية رينيه معوض، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:«مع ذكرى الاستقلال، لا ننسى ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض، رئيس الوفاق الوطني، الذي اغتالوه كي يغتالوا الوفاق، ويهيمنوا على الوطن. فجروا الرئيس رينيه معوض، لأنه رفض مقايضة الرئاسة... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 22, 2026

دريان: مواقف عون وسلام جريئة وشجاعة

وفي هذا الإطار، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام بمناسبة ذكرى الاستقلال تميزتا بـ«الوطنية الجامعة»، ونشرتا الارتياح والاعتزاز في النفوس، واصفاً مواقفهما بأنها «جريئة وشجاعة وصلبة» في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأكد دريان أن الكلمتين تنطلقان من اتفاق الطائف الذي يحض على حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تؤكدان استقلالية القرار اللبناني وعدم خضوعه للإملاءات الخارجية، حرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين.

وشدد دريان أيضاً على دعم الدبلوماسية المعتمدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها الوسيلة الفضلى لعودة أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم وبدء عملية الإعمار.

وكان رئيس الجمهورية قد قال في كلمته بمناسبة الاستقلال، «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، هما: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية»، بينما شدد رئيس الحكومة أكد أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وأن سلطتها ستشمل كامل الأراضي بسلاح شرعي واحد.

دعم لخطاب عون

من جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن خطاب عون في ذكرى الاستقلال هو «لسان حال أكثرية ساحقة من اللبنانيين»، داعياً إلى ترجمة هذا الخطاب إلى خطوات ملموسة على الأرض في أقرب وقت؛ لأن الوقت لا يصب في مصلحة اللبنانيين.

خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في ذكرى الاستقلال هو لسان حال أكثرية ساحقة من اللبنانيين. يبقى أن يُترجم هذا الخطاب إلى خطواتٍ ملموسة على الأرض في أقرب وقت ممكن، لأنّ الوقت لا يلعب في مصلحة اللبنانيين. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) November 22, 2026

بدوره، أعلن النائب اللواء أشرف ريفي دعمه الكامل لرئيس الجمهورية، واصفاً خطابه بأنه «خطاب الاستقلال الحقيقي»؛ لأنه وضع الإصبع على الجرح، وحدد بوضوح معوقات استكمال استقلال لبنان، وهي الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

وسأل ريفي منتقدي مواقف الرئيس: «ماذا جنى لبنان من حروب الإسناد والمحاور، سوى الدمار والتهجير والخسائر؟ ومن أعطى أي فريق حقّ زجّ الوطن في صراعات إقليمية خدمةً لمصالح خارجية...».

أبدَع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه بمناسبة عيد الإستقلال، إذ وضع الإصبع على الجرح، وحدّد بوضوح معوّقات إستكمال إستقلال لبنان: الإحتلال الإسرائيلي، والتدخل الإيراني، والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.إنه خطاب الإستقلال الحقيقي، الذي يرى فيه كل اللبنانيين الأحرار،... — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 22, 2026

الراعي: الاستقلال يترسخ بقرار وطني واحد

وفي السياق نفسه، شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد، على أن الاستقلال لا ينبغي أن يبقى «مكتوباً في التاريخ فحسب»، بل يجب أن يكون حاضراً على الأرض وفي القرار والإرادة الوطنية. وأكد ضرورة حماية الجنوب، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور والحروب.

وقال الراعي: «لا يكتمل معنى الاستقلال من دون الجيش اللبناني، ضمانة الوطن عند المحن، ورمز وحدته وقوته»، ورأى أن الاستقلال يترسخ بدولة واحدة ودستور واحد وجيش واحد ومؤسسات واحدة وقرار وطني واحد، وولاء للبنان فوق كل ولاء.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في زوطر الغربية بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (الرئاسة اللبنانية)

قبلان يهاجم عون

في المقابل، ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بشكل مباشر على رئيس الجمهورية، رافضاً توصيف التدخل الإيراني بوصفه تدخلاً خارجياً.

وقال قبلان: «يا فخامة الرئيس لا يوجد جهة مرتبطة بالتدخل الإيراني بل يوجد فريق لبناني مقاوم قاتل إسرائيل المحتلة طيلة عقود، وقدّم أعظم التضحيات ليهزم الجيش الصهيوني المحتل، وقد هزمه بعون الله ومساعدة طهران، وحرّر بلدنا لبنان».

وأضاف أن الأثمان التي دفعها «الثنائي المقاوم» بشخص حركة «أمل» و«حزب الله» وبيئتهما «دفعها ليبقى لبنان وتبقى منطقة الشرق الأوسط، وتبقى فخامتك بقصر بعبدا»، مطالباً عون بـ«كلمة وفاء».

«حزب الله»

بدوره، رأى عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أن استقلال لبنان لا يزال غير ناجز بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، وبسبب التدخلات الخارجية في قرارات الدولة، ورسم سياساتها ومواقفها.

واتهم فضل الله الإدارة الأميركية وسفارات دول أجنبية بتحريض بعض الجهات اللبنانية على مواجهة بقية اللبنانيين، بهدف تخريب الوحدة الداخلية، ودفع البلاد إلى صدام يخدم مصالح خارجية. وفي المقابل، أكد ثقته بإيران قائلاً إنها «ترسم معادلة جديدة في المنطقة سيكون لبنان المستفيد الأول منها»