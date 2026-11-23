اختلقت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية مشكلة في لبنان بعد نشرها فيديو تتحدث فيه إلى تلامذة داخل فصل دراسي في مدرسة دبل الحدودية المحتلة، بالتزامن مع احتفال لبنان بذكرى الاستقلال.

وكشفت حادثة دخول واوية مع جنود إسرائيليين إلى مدرسة دبل المتوسطة الرسمية في جنوب لبنان، وتصويرهم مع التلامذة من دون موافقة إدارتها، عن معضلة المدنيين المقيمين في القرى الحدودية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تحوّل فيديو نُشر بالتزامن مع عيد الاستقلال إلى موجة اتهامات طالت الأهالي، وسط تنديد رسمي لبناني باقتحام مدرسة البلدة.

وبينما يؤكد السكان أن تحركات القوات الإسرائيلية تُفرض عليهم، تزداد مخاوفهم من أن تؤدي حملات التخوين، إلى جانب القيود الأمنية والمعاناة المعيشية، إلى إضعاف قدرتهم على البقاء في قراهم.

دخول بلا استئذان

ظهر في الفيديو الذي نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية تلامذة داخل مدرستهم،. وأكدت بلدية دبل أن الحادثة وقعت قبل نشر التسجيل، من دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة، رافضة تحميل المعلمين والأطفال مسؤولية تصرفات القوات الإسرائيلية.

وأوضح ابن بلدة دبل ورئيس إقليم بنت جبيل في «حزب الكتائب»، شربل لوقا، أن الواقعة تعود إلى النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن الأهالي تلقوا اتصالات تبلغهم بتحركات إسرائيلية داخل البلدة شملت آليات «هامفي» وجنوداً يحملون كاميرات، قبل وصول القوة إلى المدرسة، وقال: «تبلغنا بوجود تحركات كبيرة للجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وآليات وجنود وكاميرات دخلوا إلى قلب دبل، ووصلوا إلى المدرسة»، موضحاً أن العسكريين دخلوا أحد الصفوف وسط خوف التلامذة.

وأضاف: «لم يأتِ الإسرائيلي ببدلة رسمية ليقوم بزيارة، بل وصل عسكرياً يحمل سلاحه، ودخل المدرسة، ولا يمكنك أن تقول له لا»، مشدداً على أن عدم اعتراض المدنيين أمام قوة مسلحة لا يعني موافقتهم، ولفت إلى أن الأهالي لم يسعوا إلى إثارة الواقعة إعلامياً، لكن توقيت نشر الفيديو أثار الاتهامات بحقهم.

جندي إسرائيلي يضع سيجارة في فم تمثال السيدة العذراء في بلدة دبل بجنوب لبنان (رويترز)

وربط لوقا بقاء الأهالي بالحفاظ على الوجود اللبناني في المنطقة، قائلاً: «إذا أهلنا غادروا هذه المنطقة، فهذا آخر رابط للدولة اللبنانية بهذه الأرض. ومجرد أن نتركها، لن يبقى أحد».

واستعاد تعذر الوصول إلى جثمانَي جورج سعيد وابنه ساعات بسبب الخطر العسكري، وأوضاع القوزح وعلما الشعب، مؤكداً أن سكان دبل تمسكوا بمنازلهم رغم الظروف القاسية، وأضاف: «نحن قبلنا بالذل والمهانة وكل هذه الأمور لنبقى بهذه الأرض، ولنحافظ على بيوتنا».

وحمّل لوقا الجهات التي اتخذت قرار إسناد غزة مسؤولية تعريض القرى للحرب، وانتقد تقصير الدولة في فرض سلطتها، كما أشار إلى تدخلات إسرائيلية يومية يفضل الأهالي عدم كشفها خشية الاتهامات.

وطالب بترتيبات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة والجيش اللبناني تستند إلى الفصل السابع. وقال إن الأهالي يواجهون وقائع عسكرية متكررة يفضلون التزام الصمت حيالها، خشية أن يتحول الحديث عنها إلى موجة جديدة من التخوين.

جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)

صمود مهدد

وأكد كاهن رعية دبل الأب فادي فلفلة أن الأهالي لم يطلبوا حضور الجنود، وأن القوات الإسرائيلية فرضت نفسها على البلدة، قائلاً: «مديرة المدرسة والمعلمات اللواتي كنّ موجودات مع التلاميذ فوجئن بمجيء الجيش الإسرائيلي إلى المدرسة وتصويره مع الطلاب»، وأن «هذا الشيء لم يحصل بإذن أحد». وأضاف: «نحن من الأساس لم نختر الحرب، ولم نقررها. نحن أبناء السلام، وشاءت الظروف أن نعيش في هذا الوضع الصعب».

تحدث فلفلة عن خسائر بشرية ومادية تكبدتها البلدة، بينها مقتل جورج سعيد وابنه إيلي، وسقوط جرحى بينهم بشير نداف، وتضرر منازل وممتلكات. وقال إن الأهالي يصمدون «باللحم الحي»، بينما تعذر عليهم جني كامل محصول الزيتون، وتضررت الطرق، وتفاقمت صعوبات الصحة والتعليم والسكن، مؤكداً أن «أكثر من نصف دبل اليوم ممنوع أن نذهب إليه». وأشار إلى أن عائلات اضطرت إلى مشاركة مساكن أو استئجار بيوت أخرى.

وانتقد حملات التخوين قائلاً: «نحن نعاني كتير بسبب الحرب، وبالمقابل فإنّ إخوتنا بالوطن يقومون بتخويننا»، محذراً من أن استمرار الضغوط قد يدفع مزيداً من السكان إلى النزوح.

في مقابل مشهد المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي داخل مدرسة دبل، وسط تلامذة لا ذنب لهم، ولا لأهالي بلدتهم، في استعراض عسكري وإعلامي فُرض عليهم بقوة الاحتلال، دعونا لا نتناسى مشهد تلامذة رميش، جارتها، الذين رغم عزلتهم والحصار المفروض على بلدتهم، رفعوا العلم اللبناني ورسموا خريطة لبنان... pic.twitter.com/KdMN6OUYj6 — Firas Hamdan | فراس حمدان (@FirashamdanLB) November 22, 2026

حمدان: البقاء يحمي العودة

من جهته، استحضر النائب فراس حمدان مشهد تلامذة رميش الذين رفعوا العلم اللبناني، ورسموا خريطة لبنان، في مقابل تصوير التلامذة داخل مدرسة دبل، معتبراً أن «صمود أبناء رميش وعين إبل ودبل في أرضهم، رغم الاحتلال والحصار والعزلة، قد يكون آخر تأكيد ميداني على لبنانية هذه الأرض وهويتها الوطنية».

وأضاف أن «بقاءهم فيها لا يحفظ الوجود اللبناني فحسب، بل يعزّز أيضاً فرص عودة جيرانهم المهجّرين إلى قراهم وبلداتهم، ويحول دون تكريس واقع التهجير وإفراغ الأرض من أهلها». ودعا إلى صيغة أممية بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» تبقي الممرات الإنسانية مفتوحة وآمنة، وتضمن الإمدادات والخدمات واستمرار صلة السكان بمؤسسات الدولة، مؤكداً أنهم يستحقون «التضامن والدعم، لا التشكيك والتخوين».

تنديد رسمي

وفي متابعة رسمية، أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالاً برئيس بلدية دبل عقل نداف، بحثا خلاله حادثة المدرسة وأوضاع سكان القرى الحدودية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. وأشاد الحجار بصمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم، مؤكداً أن «الجنوب وأهله جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن مسؤولية الدولة تجاههم ثابتة».

لقطة من فيديو نشرته واوية في أثناء وجودها داخل الفصل الدراسي (إكس)

وأدان ما جرى في المدرسة، معتبراً أنه «يمثل اعتداءً مرفوضاً على حرمة المؤسسات التربوية وكرامة الأهالي، لا سيما الأطفال الذين من حقهم أن ينعموا بالأمن والأمان، وأن يعيشوا بكرامة في كنف الدولة ومؤسساتها الدستورية». وشدد على أن «إنهاء معاناة أهل الجنوب، وتحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واجب وطني ومسؤولية لا مساومة عليها ولا تراجع عنها».

وكانت وزيرة التربية ريما كرامي قد أدانت استخدام المدرسة والأطفال في مشاهد إعلامية عسكرية، مؤكدة متابعة القضية. وقال رئيس الحكومة نواف سلام: «لا يحقّ لقوة احتلال أن تستغلّ أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب»، مشدداً على حماية القرى الثلاث، وتأمين احتياجاتها واستمرار الصلة بينها وبين بقية المناطق اللبنانية، داعياً إلى ترتيب أممي يحفظ هذا الشريان الإنساني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».