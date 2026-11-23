أظهر مسح اقتصادي تباطؤ نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار في الطلبات الجديدة، إلى جانب قيود الطاقة الإنتاجية التي حدّت من وتيرة الإنتاج، رغم بقاء النشاط الاقتصادي متماسكاً عند مستويات تشير إلى استمرار النمو بوتيرة تفوق المعدل المعتاد.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 54.6 نقطة في نوفمبر، مقارنة بقراءة نهائية بلغت 55.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أدنى مستوى في أربعة أشهر. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع النشاط في القطاع الخاص.

وشمل التباطؤ القطاعين معاً؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 56.1 نقطة في أكتوبر. كما انخفض مؤشر قطاع التصنيع إلى 54.5 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ54.9 نقطة في الشهر السابق.

وتراجع حجم الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، فيما ظلت الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع شبه مستقرة. ورغم انحسار ضغوط تكاليف المدخلات، فإنها لا تزال مرتفعة بما يشير إلى استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن قراءات المسح لا تزال تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقارب 3 في المائة خلال الربع الرابع، رغم تباطؤ الإنتاج في نوفمبر. وأضاف أن النمو ظل واسع النطاق في قطاعي التصنيع والخدمات، اللذين واصلا أيضاً زيادة التوظيف بمعدلات تشير إلى تحقيق مكاسب قوية في الوظائف خلال الشهر.

وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بقوة إنفاق المستهلكين والإنفاق الكثيف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما أضاف أصحاب العمل 165 ألف وظيفة إلى كشوف الرواتب في أكتوبر، متجاوزين التوقعات.

وحذّر ويليامسون من أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة على تحمل النفقات لا يزالان من أبرز مصادر القلق، مشيراً إلى أن مؤشرات الأسعار في المسح تتسق مع استمرار التضخم أعلى بكثير من مستهدف «الفيدرالي» خلال الأشهر المقبلة، رغم بعض التراجع في وتيرته خلال نوفمبر.

وأضاف أن اضطرابات الإمدادات، التي ترتبط على نطاق واسع بتأخيرات الشحن العالمية، أصبحت أكثر انتشاراً، ما يزيد مخاوف الشركات بشأن قدرتها على تلبية الطلبات، وقد يفاقم الضغوط على الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة.

وتزامنت فترة إجراء المسح، بين 12 و20 نوفمبر، مع موجة بيع حادة في سوق الأسهم الأميركية، وسط مخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. ولم تتضح، وفق بيانات المسح، مساهمة هذا التراجع في إضعاف مؤشرات النشاط خلال الشهر.