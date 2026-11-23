يشهد قطاع غزة انتشار موجة جديدة من الأمراض المختلفة خاصةً في صفوف النازحين، الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص، يعيشون في خيام داخل مخيمات النزوح وسط ظروف بيئية متفاقمة وتزداد صعوبة مع مرور الوقت إثر الواقع الحياتي المتدهور.

تسمم بالرصاص

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الاثنين، تسجيل حالة وفاة لطفل إثر إصابته بتسمم حاد بالرصاص، بعدما أظهرت المتابعة السريرية والتشخيصية والتقصي الوبائي والتاريخ المرضي وجود علامات تسمم واضحة، بعدما تبين أن والده يعمل في إصلاح البطاريات داخل أماكن النزوح والخيام.

فلسطيني يحضر محرقاً يدوياً يستخدمه لاستخراج وقود من تذويب مواد بلاستيكية في بلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة (أ.ب)

وبيّنت الوزارة أن هذه الحادثة ترتبط بفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً تعسفياً وممنهجاً على إدخال البطاريات الجديدة بذريعة «الاستخدام المزدوج»، مما يضطر المواطنين والعمال مرغمين إلى محاولة صيانة البطاريات التالفة والمهترئة في بيئات سكنية ضيقة ومعدومة التهوية، الأمر الذي أدى إلى نشوء بؤر خطيرة غير خاضعة للرقابة، معتبرةً أن هذا المؤشر يمثل خطراً جدياً بوجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالتسمم المزمن بالرصاص دون تشخيص حتى الآن في ظل غياب المستلزمات والفحوصات المخبرية اللازمة لقياس معدلات الرصاص في الدم.

وحمّلت الوزارة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن تعريض حياة آلاف الأطفال لخطر التسمم المزمن بالرصاص وحرمانهم من أبسط مقومات الأمان والمنع المتعمد لإدخال البطاريات الجديدة والآمنة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط من أجل السماح بإدخال البطاريات البديلة وتوفير الفحوص المخبرية اللازمة.

«التهاب السحايا»

ويأتي ذلك في وقت حذرت الوزارة، في بيان آخر لها، من تفشٍ لوباء «التهاب السحايا»، خاصة «الفيروسي» منه، بعد تسجيل 216 حالة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتسجيل 100 إصابة بكتيرية، إثر تلوث المياه والتضرر المستمر في البنية التحتية، خاصةً شبكات الصرف الصحي، إلى جانب اكتظاظ مراكز النزوح وسوء التغذية، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعاً ملحوظاً ومقلقاً وغير معتاد في موسميته.

فلسطيني يمسك بكرسي متحرك يستخدمه لنقل بضائع للزبائن مقابل أجر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ورجّحت الوزارة أن تصل أعداد الإصابات بـ«التهاب السحايا» إلى 300 مع نهاية الشهر الحالي، وإلى أكثر بكثير الإصابات البكتيرية، لافتةً إلى أنه مع بداية العام الحالي كان العدد فقط 20، ومع أغسطس (آب) الماضي وصل إلى 119، قبل أن يصل إلى 216 الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة أديا، إلى جانب حتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، إلى دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، يتوقع استمرار زيادة الإصابات، مما يشكل خطراً صحياً متنامياً يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى تحرك عاجل ومنسق، محملةً إسرائيل المسؤولية المباشرة عما لحق بالقطاع من أضرار في البنية التحتية وفرض قيود على إدخال مواد الصيانة والتعقيم وغيرها.

أطفال يستعدون للمشاركة في سباق «الإرادة والحياة» في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة يوم الأحد (أ.ف.ب)

عوامل مؤثرة

ويعد عامل سوء التغذية خاصةً لدى الأطفال دون سن الخامسة، أحد العوامل الرئيسية لانتشار هذه الأمراض وغيرها، حيث تم رصد 24 ألف حالة سوء تغذية بين الأطفال منذ بداية العام الحالي، في ظل اعتماد 90 في المائة من السكان على المساعدات التي تراجعت بشكل كبير بفعل الإجراءات الإسرائيلية. كما تؤكد الجهات الحكومية بغزة ذلك.

كما يعد عامل تدمير البنية التحتية، أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الأمراض والأوبئة، بعدما تضرر أكثر من 90 في المائة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بشكل مباشر، الأمر الذي لا يزال يهدد حياة مئات الآلاف من السكان خاصةً من يعانون من هشاشة صحية مثل الأطفال والنساء وكبار السن.

وحذرت مؤخراً جهات حكومية وصحية وبيئية محلية ودولية من اختلاط مياه الأمطار بالمناطق السكنية مع مياه الصرف الصحي، خاصةً في مخيمات النزوح ومحيطها، مؤكدةً أنها تعتبر بيئة خصبة لنقل الأمراض الخطيرة والميكروبات خاصةً مع العجز الواضح لدى الجهات المختصة في تشغيل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، بفعل نقص الوقود وعدم السماح بإدخاله لتشغيل مولدات الكهرباء التي أيضاً هي بحاجة لزيوت ومعدات لإصلاحها.