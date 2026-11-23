أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توصل موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على بروتوكول جديد للصيد، بعد نحو أسبوع من انتهاء البروتوكول السابق الذي اضطرت بسببه السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه الموريتانية.

وقال المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الصيد والزراعة في بروكسل، الاثنين: «بدأت اليوم بخبر إيجابي: ليلة أمس تمكنَّا من إبرام اتفاق صيد مستدام مع موريتانيا».

وقال إن الاتفاق «مفيد لموريتانيا والاتحاد الأوروبي وقطاعنا»، قبل أن يتقدم بالشكر إلى وزيرة الصيد الموريتانية عيساتا لام، على «تبادلات بنَّاءة» أسهمت في إنهاء المفاوضات بشكل إيجابي.

وأضاف في تصريحات صحافية: «آمل أن يُطبق (البروتوكول الجديد) بشكل فعال».

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصيد الموريتانية بياناً صباح الاثنين، وصفت فيه البروتوكول بأنه «خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال الصيد البحري والتسيير المستدام للموارد السمكية»، مشيرةً إلى أن البروتوكول يندرج في إطار «أولويتين استراتيجيتين متكاملتين: ضمان المحافظة المستدامة على الموارد لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز تثمينها على المستوى الوطني».

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهدف من البروتوكول هو «دعم خلق فرص العمل، وزيادة العائدات الاقتصادية للقطاع، والمساهمة في تحسين تموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية»؛ وهي الأهداف التي كانت تفاوض من أجلها موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وتوجهت وزيرة الصيد الموريتانية بالشكر إلى كاديس على «التزامه الشخصي ومساهمته» في التوصل إلى الاتفاق، وأشادت بجهود الفرق الموريتانية والأوروبية و«روح التعاون» التي ميزت المفاوضات.

ومن المنتظر أن يزور وفد أوروبي موريتانيا «خلال الأيام المقبلة»، حيث يعرض الطرفان تفاصيل بنود البروتوكول الجديد، التي لم تعلن حتى الآن.

من جانبه، رحب وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس بالاتفاق، ووصفه بأنه «بروتوكول مهم جداً لقطاعنا السمكي».

وكان الوزير قد قال قبل الإعلان إن الحكومة عملت «بكثافة كبيرة طوال عطلة الأسبوع»، وإنها لا تقبل بأي نتيجة لا تُبقي النشاط الإسباني في تلك المياه. وكانت مدريد قد طلبت مناقشة الملف في اجتماع الوزراء.

وانتهى البروتوكول السابق في 14 من الشهر الحالي من دون تجديد، فغادرت السفن الأوروبية المياه الموريتانية وبحثت عن بدائل مؤقتة؛ فيما ظلت المفاوضات مستمرة ما بين الجانبين الموريتاني والأوروبي بحثاً عن حلول.

وكان اتفاق الصيد مع موريتانيا أهم بروتوكول صيد للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، إذ منح نحو 100 ترخيص لسفن من عشر دول أعضاء، مقابل تعويض سنوي قدره 60.8 مليون يورو لموريتانيا. وكان لإسبانيا أكثر من 50 ترخيصاً تستخدمها سفن من الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري وإقليم الباسك. وتضررت نحو 30 سفينة إسبانية، أغلبها سفن لصيد القشريات والتونة، وجهتها مدريد مؤقتاً إلى المياه البرتغالية وغينيا بيساو.

وكانت موريتانيا تطالب بزيادة القيمة المالية للاتفاق، وهو ما رفضه الأوروبيون خلال المفاوضات، فيما قال مصدر دبلوماسي مطّلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.

ولم تعلن الأطراف بعد شيئاً عن مدة البروتوكول الجديد، ولا التعويض المالي ولا عدد التراخيص، ولا موعد عودة السفن، ولا الخطوات اللاحقة للاعتماد في المؤسسات الأوروبية.