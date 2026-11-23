صعّدت صحف جزائرية كبرى لهجتها تجاه فرنسا وجهازها القضائي على خلفية استمرار احتجاز موظف قنصلي جزائري متهم بالضلوع في اختطاف واحتجاز المؤثر والمعارض اللاجئ في فرنسا أمير بوخرص؛ في قضية تندرج ضمن سلسلة ملفات عمّقت التوتر بين البلدين منذ إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو (تموز) 2024.

وأظهرت المقالات المنشورة على مدى الأيام الماضية أن الجزائر باتت تبدي استياءً متزايداً من رفض القضاء الفرنسي طلبات الإفراج المؤقت عن إسماعيل رجب، الموظف بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي بضواحي باريس.

وذكرت صحيفة «المجاهد»، في مقال افتتاحي تضمنه عدد السبت، أن «استمرار الاحتجاز التعسفي للموظف القنصلي الجزائري في فرنسا منذ 19 شهراً لم يعد من الممكن تفسيره إلا باستهتار السلطات الفرنسية بالقانون الدولي والتزاماتها الخاصة»، منددة بما عدَّته انحرافاً قضائياً ذا خلفيات سياسية.

وذكّرت الصحيفة بالطريقة التي وصفتها بـ«المتهورة» التي جرى بها توقيف الدبلوماسي وسط الشارع يوم الثامن من أبريل (نيسان) 2025، وقالت إنها «تدل منذ البداية على استخفاف واضح بصفته الرسمية وبالأعراف التي تنظم العلاقات القنصلية، كما تعكس الكثير عن التصور الفرنسي لاحترام الالتزامات الدولية».

قنصلية الجزائر بمدينة كريتاي الفرنسية (حساب القنصلية)

واستطردت الصحيفة قائلةً إن القضية «ليست مسألة عادية، لأنها تتعلق بممثل للدولة الجزائرية يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، ويتمتع بصفة ينظمها إطار من الاتفاقيات الدولية»، مشيرةً إلى أن «فرنسا، التي تقدم نفسها باستمرار بوصفها مدافعاً عن القانون الدولي، تجد نفسها اليوم أمام قضية تضع احترامها لالتزاماتها الخاصة موضع تساؤل مباشر».

وأضافت أن استمرار احتجاز الموظف الجزائري ليس له إلا تفسير واحد «وهو أن باريس تغرق في منطق تصعيدي يتسم بعداء عميق للجزائر».

وشددت على أنه «حان الوقت للخروج من هذا المأزق، وعلى فرنسا الاستماع إلى مطلب الجزائر وإيجاد مخرج لهذا الوضع الذي طال أمده أكثر مما ينبغي».

خلفيات القضية

كان بوخرص قد اختُطِف في أبريل (نيسان) 2024 بضواحي باريس على أيدي أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة فرنسيين. واقتيد، حسب التحقيقات، إلى مستودع حيث احتُجِز لساعات، وهي قضية لا تزال يلفها الغموض في ظل عدم اتضاح ملابسات اختطافه والأهداف وراء العملية، فضلاً عن الظروف التي أُطلق فيها سراحه.

المؤثر والمعارض الجزائري اللاجئ في فرنسا أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وحسب المعطيات المنشورة في الصحافة الفرنسية، وُجّهت التهمة إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذه القضية، سُجن منهم ثلاثة، أحدهم إسماعيل رجب، المكلف بالأمن في قنصلية الجزائر بمدينة كريتاي.

وطلبت النيابة الفرنسية، في 11 يونيو (حزيران) الماضي، الإفراج عن رجب ووضعه في الرقابة القضائية، لكن قاضي الحريات والاحتجاز رفض الطلب يوم 18 من الشهر، ثم أُحيل الاستئناف إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، التي أكدت يوم 8 يوليو استمرار احتجازه.

إثر هذه التطورات، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي، وأبلغته احتجاجها على تمديد الحبس، وقالت إنه قرار «يصعب تبريره أو قبوله».

اتهامات بسوء المعاملة

من جهتها كتبت صحيفة «الوطن»، وهي أهم صحيفة فرنكفونية بالجزائر، أن الدبلوماسي المسجون «تعرض لأعمال عنف جسدي وضغوط نفسية ومعنوية، يُقال إنها تهدف إلى تحطيم مقاومته النفسية»، ونسبت ذلك إلى «معطيات قدمتها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية».

وأشارت إلى «عرض غريب قُدِّم له، يتمثل في منحه اللجوء السياسي في فرنسا مقابل الإدلاء بتصريحات تدين الدولة الجزائرية»، وهي طريقة قالت الصحيفة إنها «تُذكّر بممارسات أجهزة الشرطة السياسية أكثر مما تشبه أساليب دولة القانون».

ولفتت إلى أن «استمرار باريس في نهجها الحالي، رغم الاعتراضات الجزائرية، من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة لتجد فرنسا نفسها أمام انتكاسة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة. ففي محكمة الرأي العام الدولي، لم يعد المتهم هو (إسماعيل ر)، بل أصبحت فرنسا نفسها في قفص الاتهام».

وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو ريتايو (رويترز)

أما «الخبر»، وهي أوسع الصحف الجزائرية انتشاراً، فقالت إن الدبلوماسي الجزائري «لا يزال خلف القضبان في فرنسا بعد عام كامل، حيث تم توقيفه في الشارع بطريقة استعراضية ومهينة، رغم صفته القنصلية وما تفرضه من ضمانات وحماية قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية».

وأضافت أنه «لم يكن شخصاً عادياً، بل ممثلاً رسمياً للدولة الجزائرية، يتمتع بصفة قانونية تفرض على الدولة المضيفة التعامل معه وفق قواعد وأعراف دولية واضحة. غير أن طريقة توقيفه في الطريق العام، بناءً على تعليمات وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، أثارت تساؤلات جدية بشأن مدى احترام السلطات الفرنسية لالتزاماتها الدولية».