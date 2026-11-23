قال إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، إن فريقه لا يزال يتأقلم مع حقبة جديدة بعد نهاية عهد المدرب السابق بيب غوارديولا الذي استمر عقداً من الزمن، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه سيتي لاستضافة نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

حصد سيتي نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله 1-1 مع فولهام إثر هزائمه أمام أستون فيلا وبرايتون آند هوف ألبيون ونوتنغهام فورست، في موسم ماريسكا الأول مع الفريق.

قال ماريسكا، الذي عمل مساعد مدرب مع غوارديولا في سيتي قبل خلافته، للصحافيين ، الاثنين: «الأمر ليس معقداً. بالنسبة لي هذا جزء من العملية، الأمر يشبه إعادة البناء، وانطلاقة جديدة بعد 10 سنوات مع المدرب نفسه، والوجه نفسه، والكلمات نفسها، والأسلوب نفسه. التغيير فجأة ليس سهلاً».

أضاف المدرب الإيطالي: «آمل أن نتمكن من إيجاد التوازن الصحيح، وأن نصبح أكثر استقراراً في أسرع وقت ممكن».

أما فيما يخص الإصابات، فقال ماريسكا إن لاعب خط الوسط ماتيوس نونيز سيكون جاهزاً للمشاركة ضد نابولي.

لكن الجناح أنطوان سيمينيو سيواصل الغياب بسبب إصابة في الركبة، ويتوقع ماريسكا ابتعاده عن الملاعب لأسابيع عدة أخرى.