قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، الاثنين، إن مهاجمه إندريك تعرض لإصابة في فخذه اليسرى.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مدة غياب إندريك عن الملاعب تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وسيواجه ريال مدريد فريق أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقد يغيب إندريك عن المباريات ضد ألافيس، وريال سوسيداد، وأتليتيك بيلباو، وآرسنال وأوساسونا.

وشارك إندريك بديلاً في آخر أربع مباريات لريال مدريد. وسجل المهاجم هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات خاضها هذا الموسم.

كما يغيب الثلاثي فيرلان مندي وراؤول أسينسيو ورودريجو، عن ريال مدريد بسبب الإصابة.