كشف الهولندي إيمانويل إيميغا، مهاجم تشيلسي، عن تعرضه للسرقة، عقب خسارة فريقه أمام ليدز يونايتد، أول من أمس السبت، ضِمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب إيميغا، البالغ من العمر 23 عاماً، عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور: «للأسف، تعرضت للسرقة بعد المباراة، لكنني بخير، ولحسن الحظ لم يُصَب أحد بأذى. شكراً على رسائل الدعم».

وسجل إيميغا هدفه الأول بقميص تشيلسي، خلال مشاركته أساسياً للمرة الأولى، في المباراة التي خسرها الفريق أمام ليدز 1 / 4 على ملعب ستامفورد بريدج.

وغاب إيميغا عن الأسابيع الأولى من الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يشارك بديلاً في مواجهة ليفربول بكأس الرابطة، ثم سجل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة سندرلاند، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسياً أمام ليدز.

وسجل المهاجم الهولندي 31 هدفاً، خلال 78 مباراة خاضها مع ستراسبورغ الفرنسي، قبل انتقاله إلى تشيلسي.