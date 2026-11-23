استبعد الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول عالمياً في التنس، أن تمنعه مشكلته في الكاحل من المشاركة في الأدوار النهائية لكأس ديفيز المقررة في بولونيا من 24 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال في تصريحات أدلى بها الأحد على هامش البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين عقب خسارته في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراس: «لا أعرف، سأتحدث مع فريقي، لكنني لا أعتقد أن مشاركتي في خطر».

وأضاف: «أعتقد أنني بحاجة إلى بضعة أيام من الراحة، وأحتاج إلى الكثير من العلاج. خلال كأس ديفيز سيكون هناك معالج فيزيائي ممتاز جداً، وأعلم أنه يمكنه أيضاً مساعدتي كثيراً».

وتتواجه ألمانيا مع بريطانيا في ربع النهائي في 26 نوفمبر، وفي حال الفوز ستلتقي الفائز من مواجهة جمهورية تشيكيا وكندا.

وتحدث زفيريف (29 عاماً) عن الآلام التي يعاني منها في الكاحل، والتي قال إنها حرمته من «أفضل أسلحتي، الإرسال»، خلال مواجهته أمام ألكاراس.

وأوضح: «تعتمد هذه الآلام على عدد المباريات التي ألعبها. هذا أمر لا أتعامل معه طوال الوقت، وليس شيئاً يزعجني بشكل دائم».

وتابع: «إنها مشكلة تظهر مرة كل شهرين أو شهرين ونصف تقريباً، وعندها تصبح مصدر إزعاج بالنسبة إليّ في الإرسال. أستطيع التحرك بشكل طبيعي من الخط الخلفي. المشكلة تكمن فعلاً في الإرسال، إذ لا أستطيع القيام بخطوة التراجع بقدمي اليمنى عندما أرسل»، مفصّلاً تأثير الإصابة على أدائه.

وختم المصنف الأول عالمياً قائلاً: «لكن هذا ليس أمراً يقلقني كثيراً، لأنني أعتقد أنني أعرف متى يجب أن أبلغ قمة مستواي في البطولات الكبرى، وأعرف ما الذي ينبغي علي القيام به في التحضير لكي أكون من دون آلام، وبجاهزية كاملة بنسبة 100 في المائة».