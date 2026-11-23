أعرب مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش عن دعمه لجناحه الإنجليزي إيثان نوانيري لاستعادة مستواه قبل مواجهة ناديه الأم آرسنال الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وانضم نوانيري (19 عاماً) إلى دورتموند على سبيل الإعارة لموسم واحد من «المدفعجية» في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكنه لم يساهم كثيراً في البداية القوية للنادي الألماني هذا الموسم.

لم يتعرض دورتموند لأي هزيمة في ألمانيا هذا الموسم، ويتصدر ترتيب البوندسليغا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب. لكن نوانيري اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة، وتراجع من لاعب أساسي منتظم إلى دور محدود على مقاعد البدلاء، فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن احتمال إنهاء الإعارة مبكراً في يناير (كانون الثاني). وبرز نوانيري سريعاً مع آرسنال عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في مباراة، بعمر 15 عاماً و181 يوماً في سبتمبر (أيلول) 2022.

وسجل اللاعب الشاب 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 51 مباراة مع آرسنال، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي الموسم الماضي سعياً للحصول على دقائق لعب أكثر. وبعد تسجيله هدفاً في مباراته الأولى مع النادي الجنوبي التي فاز فيها فريقه على لنس 3-1 في يناير ، لم يسجل سوى هدف آخر خلال فترته في الدوري الفرنسي، وقضى معظم وقته على مقاعد البدلاء. ويبدو أن نوانيري يفضل البدايات القوية، إذ صنع هدفاً في مباراته الأولى مع دورتموند، لكنه لم ينجح منذ ذلك الحين في تسجيل أي هدف، أو صناعة أي هدف. وشارك أساسياً في أول خمس مباريات له مع دورتموند في الدوري الألماني، لكنه لم يُدرج في التشكيلة الأساسية في أي مسابقة منذ منتصف أكتوبر(تشرين الأول).

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، صنع نوانيري هدفين خلال فوز منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً على نظيره الفرنسي 3-2 في مباراة ودية. وأشاد كوفاتش الخميس بأداء نوانيري مع منتخب إنجلترا، معتبراً أن اللاعب الشاب ينتظره مستقبل واعد في دورتموند وخارجه. وقال المدرب الكرواتي-الألماني: «من الطبيعي أننا نتابع أبرز اللقطات». وأضاف: «نحن سعداء جداً به. لقد قدم أداء جيداً للغاية في مباراة ودية، وأظهر تماماً أسباب التعاقد معه».

وأوضح المدرب السابق لبايرن ميونيخ أن نوانيري سيستفيد من المنافسة مع مجموعة من المهاجمين في دورتموند، من بينهم الموهبة اليونانية كونستانتينوس كاريتساس، والجناح الألماني ماكسيميليان باير، والمهاجم المخضرم الغيني سيرهو غيراسي، والمهاجم البرتغالي المتألق مجدداً فابيو سيلفا. وقال: «لدينا بعض اللاعبين الأقوياء جداً في هذه المراكز الهجومية... هناك منافسة شرسة». وانتقل نوانيري إلى دورتموند بحثاً عن وقت لعب أكبر يساعده على التطور، وتحقيق الوعود الكبيرة التي أظهرها في سن مبكرة، ولا توجد أندية كثيرة تملك سجلاً أفضل من دورتموند في تطوير المواهب الشابة.

وسبق لعدد من خريجي دورتموند -مثل الفرنسي عثمان ديمبيليه، والنرويجي إرلينغ هالاند، والإنجليزي جود بيلينغهام، والمغربي أشرف حكيمي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي- أن فازوا بالكرة الذهبية، أو اقتربوا من صدارة ترتيبها في السنوات الأخيرة. وقد يكون الإنجليزي جوب بيلينغهام، زميل نوانيري في منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً وشقيق صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني جود، النجم المقبل الخارج من مصنع المواهب في دورتموند. وتلقى جوب أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي الأول في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه لم يشارك في أي مباراة. ورغم غياب نوانيري عن التشكيلة الأساسية لدورتموند في الأسابيع الأخيرة، فإن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المهاجم الإيطالي سامويلي إيناتشو قد تمنحه فرصة للحصول على دقائق أكثر أمام متصدر الدوري الإنجليزي الثلاثاء.

وقال كوفاتش إن نوانيري بحاجة إلى التحلي بالصبر، مؤكداً أن فرصته ستأتي. وأضاف: «لقد خاض بالفعل عدداً جيداً من المباريات، وبعمر 19 عاماً فقط، من المؤكد أنه سيخوض الكثير من المباريات معنا خلال وجوده هنا». ولم يلتق دورتموند وآرسنال في مباراة رسمية منذ عام 2014، في الموسم الذي أعقب خسارة الفريق الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا أمام غريمه بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي. وفي موسم 2015، حقق كل من دورتموند وآرسنال فوزاً بنتيجة 2 - 0 على أرضه في دور المجموعات بالنظام القديم للمسابقة. أما آخر مواجهة بين الفريقين فكانت في كأس الإمارات الودية قبل انطلاق الموسم، وانتهت بفوز دورتموند 3 - 2، وسجل خلالها نوانيري الهدف الأول لآرسنال.