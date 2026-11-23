أرجع نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، خسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، في نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، إلى معاناته مشكلات بدنية، مشيراً إلى شعوره بآلام شديدة في الكاحل أثّرت على إرساله خلال المباراة.

وقال زفيريف، المصنف الأول عالمياً، عقب خسارته 2 / 6 و6 / 7 (7 / 9) أمام ألكاراس، في المباراة النهائية بمدينة تورينو الإيطالية، أمس الأحد: «كان أحد تلك الأيام التي شعرت فيها للأسف بألم شديد في كاحلي».

وأوضح اللاعب الألماني، البالغ من العمر 29 عاماً، أن آلام الكاحل أثّرت سلباً على مستوى إرساله، وجعلته أقل فاعلية من المعتاد، مضيفاً: «خضت المباراة عملياً دون الاعتماد على أبرز أسلحتي».

ورغم الهزيمة أمام ألكاراس، المتوَّج بـ7 ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، أكد زفيريف أنه لا يشعر بإحباط كبير، مضيفاً: «فخور إلى حد كبير بالطريقة التي لعبت بها وقاتلت خلالها».

وتعود مشكلات الكاحل إلى الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها زفيريف في عام 2022، موضحاً أنه لا يشعر بالألم إلا أثناء الإرسال، حيث يبدو الأمر كما لو أن «عصباً ينقطع»، على حد تعبيره.

وأشار زفيريف إلى أن مشاركته المقررة في نهائيات كأس ديفيز، هذا الأسبوع، بمدينة بولونيا الإيطالية ليست مهدَّدة، على الأرجح، لكنه شدد على حاجته إلى «كثير من العلاج».

وخسر زفيريف أمام ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، في المواجهتين اللتين جمعتهما، خلال عام 2026، كما خسر مواجهاته الخمس أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، والذي اضطر إلى إنهاء موسمه مبكراً بسبب مشكلات في الركبة، في حين تتواصل التساؤلات بشأن أحقية اللاعب الألماني في الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس، خلال العام المقبل.

وقال زفيريف، رداً على الانتقادات المتعلقة بتصنيفه: «إذا كان هناك من يرى أنني لا أستحق هذا المركز، فهذا رأيه، لكنني لا أهتم».

ودافع ألكاراس عن مُنافسه الألماني، قائلاً: «أعتقد أن الجميع يرى نفسه المصنف الأول، لكن على الورق، ساشا هو المصنف الأول... إنه يستحق ذلك، بالفعل، وينبغي علينا الاعتراف بهذا الأمر».