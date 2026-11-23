أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، مشيراً إلى أن جهود مجلس التعاون في الدفاع عن مصالح الصادرات الخليجية أسهمت في الحفاظ على نفاذ منتجات خاضعة لتحقيقات وتدابير تجارية إلى الأسواق الدولية، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار).

وقال البديوي، خلال افتتاح «المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)»، المنعقد في دبي اليوم الاثنين، إن الصناعة الخليجية أسهمت في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتوسيع الصادرات غير النفطية، إلى جانب توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة.

وأضاف أن دول المجلس نجحت، بدعم الاستثمارات الاستراتيجية، في إرساء قاعدة صناعية متطورة جعلت المنتجات البتروكيماوية والكيماوية الخليجية جزءاً محورياً في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من مزايا الموارد الطبيعية والاستثمار في التقنيات المتقدمة والابتكار والكفاءة التشغيلية.

جانب من افتتاح «المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (مجلس التعاون الخليجي)

تحديات وفرص جديدة

وأوضح البديوي أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات العالمية تواجه تحولات متسارعة بفعل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، واضطرابات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، واشتداد المنافسة، إلى جانب التقدم في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، والتوجُّه العالمي نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات، رغم ما تفرضه من تحديات، تتيح فرصاً أمام دول المجلس للارتقاء بصناعتها نحو مستويات أعلى من القيمة المضافة والقدرة التنافسية، مما يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي الخليجي من خلال ربط القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، بما يعزز تنافسية الصناعة الكيماوية الخليجية في الأسواق الدولية.

صادرات بقيمة 3.73 مليار دولار

وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، ذكر الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تواصل جهودها لحماية المصالح التجارية والصناعية لدول المجلس، والتصدي للممارسات والتدابير التجارية غير العادلة التي قد تؤثر على الصادرات الخليجية.

وبيَّن أن تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، إلى جانب الدفاع عن مصالح دول المجلس في التحقيقات التجارية بالأسواق الدولية، أسهم في الحفاظ على نفاذ صادرات المنتجات الخاضعة لهذه التحقيقات إلى الأسواق، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار).

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في صون المصالح الاقتصادية والصناعية، وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية على المنافسة عالمياً.

وحدَّد البديوي ثلاث أولويات رئيسية لمستقبل الصناعة البتروكيماوية والكيماوية الخليجية، تشمل تعزيز الابتكار وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعميق التكامل الصناعي لبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر مرونة، وتوطيد الشراكات الدولية وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق.

ويُعقد المؤتمر السنوي العشرون لـ«جيبكا» تحت شعار «الإصرار الهادف، نحو مستقبل مستدام»، بمشاركة أكثر من 450 شركة من 42 دولة، ويجمع قادة الصناعة وصنّاع القرار والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية.