تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص في بريطانيا، بشكل طفيف، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تراجع الطلب الخارجي على الخدمات وضعف نشاط سوق العقارات، وهو ما قابله إلى حد كبير انتعاش الاستثمارات المرتبطة بتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمسحٍ أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ52.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر. وجاءت القراءة أقل قليلاً من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، لكنها ظلت ضمن النطاق الذي يتحرك فيه المؤشر منذ يوليو (تموز).

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في « ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، إن نتائج المسح تشير إلى نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.6 في المائة، خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أمراً شِبه مؤكد.

وأشار ويليامسون إلى تحسن ثقة الشركات، مع عودة التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل إلى المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب بالشرق الأوسط في فبراير (شباط) الماضي، وعدَّ أن الموازنة العامة الأخيرة حظيت عموماً بقبول إيجابي لدى مجتمع الأعمال.

تباين أداء الخدمات والتصنيع

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، مقارنة بـ52.8 نقطة في الشهر السابق عليه. وأشارت إفادات الشركات إلى تأثير ضغوط تكاليف المعيشة، وضعف الطلب في سوق العقارات، واستمرار التحديات الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

كما انخفضت طلبيات التصدير في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ فبراير 2021، نتيجة تراجع المبيعات إلى العملاء في الأسواق الأوروبية.

وفي قطاع التصنيع، تراجع المؤشر إلى 52.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في شهرين، مقارنة بـ52.8 نقطة في أكتوبر، لكن مؤشر الإنتاج، الذي يُعد أحياناً مقياساً أدق للاتجاهات الأساسية للنشاط، ارتفع إلى 54.2 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2024، مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق.

وأفادت الشركات الصناعية بتلقّي دفعة من أعمال إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب الطلب في قطاعي الأغذية والمشروبات.

تراجع التوظيف واستمرار الضغوط على الأسعار

وعلى صعيد سوق العمل، تراجع التوظيف مجدداً بعد ارتفاعه في أكتوبر، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وأشارت شركات الخدمات إلى أنها تسعى لاحتواء ارتفاع التكاليف وتعزيز الإنتاجية، من خلال عدم تعويض الموظفين الذين يغادرون العمل.

وبينما واصلت تكاليف مُستلزمات الإنتاج والأسعار التي تفرضها الشركات ارتفاعها بوتيرةٍ تفوق متوسطاتها التاريخية، فإن معدلات الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس ويوليو على التوالي.

وأرجعت الشركات ارتفاع نفقاتها إلى زيادة تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام والتكنولوجيا والأجور، كما أشارت إلى فرض المورّدين رسوماً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن نمواً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الثالث، وهو أسرع معدل منذ الربع الأول من عام 2024، إلى جانب نمو فصليّ بلغ 0.7 في المائة، مدفوعاً جزئياً باستثمارات الذكاء الاصطناعي.