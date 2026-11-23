أُجلي الآلاف من حفل موسيقي في أكبر قاعة مغلقة بالمملكة المتحدة، بعد انبعاث «مادة مجهولة» وإبلاغ عدد من الأشخاص أنهم يعانون أعراضاً جانبية، وفق ما أعلنت الشرطة، الاثنين.

وكان نحو 12 ألف شخص يحضرون الحفل الذي أحياه مغنّي الراب الأميركي دون توليفر، ليل الأحد، في قاعة «كو-أوب لايف» (Co-op Live) بمدينة مانشستر، شمال غربي إنجلترا.

إجلاء الحضور من الحفل بعد ورود تقارير عن تسريب غاز وسط الجمهور (أ.ف.ب)

وقالت شرطة مانشستر، التي أعلنت عن حادث كبير في الموقع، إنه جرى استدعاء أجهزة الطوارئ في أعقاب «تقارير عن إصابة أشخاص ضِمن الحشد بأعراض ناجمة عن مادة مجهولة»، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت ستيف باركر، من شرطة مانشستر الكبرى: «تلقّى عدد من الأشخاص العلاج في المكان، ونُقل شخص إلى المستشفى حتى الآن»، مضيفة أن الشرطة تعمل على «تحديد طبيعة هذه المادة».

عناصر من شرطة مانشستر في مكان الحادث (أ.ف.ب)

من جانبه، أعلن الموقع، الذي يصف نفسه بأنه أكبر قاعة للفعاليات الترفيهية الحيّة، أنه يتعاون مع الشرطة «لتحديد سبب الحادث».

وذكرت خدمة الإسعاف الإقليمية أنه جرى فحص أكثر من خمسين شخصاً في المكان أفاد بعضهم عن «أعراض في العيون والجهاز التنفسي»، في حين تجري عملية «تطهير» له.

ومن المقرر أن يحيي توليفر حفلاً، الاثنين، في لندن.