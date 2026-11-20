لا يشبه يوري مرقدي أي فنان من زملائه في الوطن العربي. فمنذ إطلالته الأولى، بدا كأنه يحمل مشروعاً فنياً خاصاً، لا يكتفي فيه بالغناء، بل يبحث عن مساحة أوسع للتعبير عن أفكاره ورؤيته. تنقّل بين الموسيقى والكتابة والإخراج، وترك في كل تجربة شيئاً من شخصيته المتمرّدة وميوله إلى كسر القوالب الجاهزة. فنان لا يستسيغ التكرار، ولا يبدو معنياً بالبقاء تحت الأضواء لمجرّد البقاء، بقدر ما يعنيه أن يكون صادقاً مع خياراته الفنية.

يؤكد أن الساحة تفتقد لأعمال فنية تشبهنا (يوري مرقدي)

بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، يعود يوري مرقدي اليوم بأغنية «ليه كدا»، التي كتبها ولحّنها بنفسه، لتكون باكورة ألبوم جديد يستعد لإصداره قريباً. وقد حصدت الأغنية ملايين المشاهدات بعد أيام قليلة من إطلاقها. لكن صاحب «عربي أنا» لا يبدو أنه اكتفى بالعودة إلى الغناء، بل أطلّ بخطوة مدروسة، حاملاً ملامح شخصية فنية أكثر نضجاً، تتبدّى ليس فقط في خياراته الموسيقية، بل أيضاً في أسلوبه الغنائي ونبرة صوته المختلفين. اختار غناء عمله الجديد باللهجة المصرية على إيقاعات الهيب هوب العربي. فجاء العمل سريع الإيقاع يجمع بين الموسيقى العصرية والحكاية الطريفة والأجواء السينمائية.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «قررت أن أعود حاملاً تغييرات في موسيقاي وشخصيتي الفنية. فموضوع الأغنية، كما لحنها وتوزيعها الموسيقي، يعكسان أسلوبي الغنائي وهويتي الفنية المختلفين. إنها تشبه تفكيري ورؤيتي، لكنها تميل أكثر إلى موسيقى الشارع الشعبي. أما أدائي بطبقة صوتية عميقة، فاعتمدتها في جميع أغاني ألبومي الجديد. لم أستعرها أو أبتكرها، فهي النبرة التي اشتهرت بها في عملي الإعلاني ومجال التعليق الصوتي (Voice Over). وأنا سعيد بهذا التغيير لأنه يقدّمني كما أنا، لكن في حلّة جديدة وأكثر نضجاً».

تعاون غير مباشر جرى بينه وبين الفنانة نيللي كريم من خلال أغنيته الجديدة (يوري مرقدي)

ويروي مرقدي، في سياق حديثه، قصة الأغنية: «كنت، قبل عدة سنوات، أجلس في مقهى شعبي في مصر، يزدحم برجال يدخنون الشيشة ويتحدثون بصوت مرتفع. وفجأة، مرّت قرب المقهى فتاة جميلة بدت وكأنها أضاعت طريقها. وما إن جذبت أنظار الجميع بجمالها حتى عمّ الصمت المكان. ووقف النادل الذي كان يوزّع النرجيلة على الحاضرين مندهشاً، وهو يقول: (ليه كدا يا مزموزيل؟). ثم أضاف، وهو يتابعها بنظره: (فاكرة نفسك نيللي كريم؟)، في إشارة طريفة منه إلى مدى جمال الفتاة. علق ذلك المشهد في ذهني، وراودتني فكرة تحويله إلى عمل غنائي».

ويرى مرقدي أن التجدد يشكّل شغفه، ولذلك كان مصراً على العودة بأغنية غير عادية تشبه شخصيته. ويعلّق: «وظّفت في هذه الأغنية كل تجاربي الفنية. ولم أخترع الشخصية التي أطليت بها، لأنها تشبه تلك التي قدّمتها في «عربي أنا».

لقطة من كليب الأغنية بإدارة المخرج ماريو عازار (يوري مرقدي)

وكانت الفنانة نيللي كريم قد نشرت مقطع فيديو قصيراً ترقص فيه على أنغام الأغنية. فكيف نشأ هذا التعاون بينهما؟ يردّ: «عندما سجّلت الأغنية، نصحتني زوجتي ألفت منذر، وهي المنتج المنفّذ للألبوم الجديد، بالتواصل مع نيللي كريم من باب الحرفية واللياقة، لا سيما أنني أذكر اسمها في الأغنية. وكنت قد التقيتها مرة في السابق، فأرسلت إليها رسالة صوتية أرفقتها بالأغنية. أثنت على الفكرة وشكرتني، لأتفاجأ بعدها بنشر فيديو صوّرته وهي ترقص على أنغام الأغنية، وتسألني إن كنت قد أحببت المقطع. وهكذا نشأ هذا التعاون غير المباشر بيننا، وهو أمر أتشرف به».

ويتضمن ألبوم يوري مرقدي الجديد مجموعة من الأغاني، بينها الرومانسي والوطني والشعبي، كما يذكر لـ«الشرق الأوسط». وقد كتب ولحّن ووزّع جميع أعماله، على أن تبصر الأغنية الثانية منه النور قريباً. ويوضح: «يعتمد هذا الألبوم نمطاً موسيقياً معيناً يُعرف بالـ(هيبنوتيك ميوزيك) (Hypnotic Music). ولا تشير كلمة (هيبنوتيك) هنا إلى التنويم المغناطيسي، بل إلى حالة تدفع المستمع إلى إغماض عينيه أثناء الاستماع إلى الموسيقى. كما أن إيقاعاتها قريبة من الناس، فتُحسّن مزاجهم وتدفعهم إلى التفاعل معها رقصاً وحماسة».

ومن بين أغاني الألبوم واحدة باللهجة اللبنانية، ويتابع: «للأغنية اللبنانية حصّتها في الألبوم، تماماً كالأغاني التي تتناول الحب والثورة. لكنني عالجت هذه الموضوعات بأسلوب سهل ممتنع، بحيث يحتل النص حيّزاً كبيراً. ونلمس في الكلمات حنكة وطرافة تشبهان ما نتداوله في حياتنا اليومية».

ويرى مرقدي أن الساحة الفنية العربية افتقدت طويلاً أعمالاً تشبهنا. ويوضح: «إن أغانينا ومسلسلاتنا في العالم العربي لا تشبهنا. وبرأيي، هناك موضوعات كثيرة يمكننا تناولها في أعمالنا، لكننا نهملها. فلبنان الذي يمرّ بمخاضات وأزمات كثيرة، يزخر بموضوعات تستحق أن نتحدث عنها. فلماذا علينا أن نختبئ وراء أصابعنا ونغني عن الحب المثالي، بدلاً من التطرق إلى قضية الطلاق التي تتفاقم يوماً بعد يوم وترتفع نسبتها في بلادنا؟». ويتابع: «منذ بداياتي، لم تستهوِني الأغنية المسطّحة والعادية، بل كنت أفضل تلك النابعة من قصة أو تجربة حياتية».

ويعترف يوري مرقدي بأنه مرّ بمرحلة قدّم خلالها أغانٍ لا تشبهه. عندها قرر أن يضغط على المكابح ويتراجع خطوة عن الساحة الفنية. ويقول: «أعدّ قرار الابتعاد عن الساحة لسنوات نعمة من رب العالمين. فقد أوقفت كل نشاطاتي الفنية، وكأنني سيارة أُطفئ محركها ويسودها الصمت. ابتعدت عن الزحمة والتلوث السمعي، وأطفأت الأنوار لأتفرغ لعملي الإعلاني. لم أفكر في الوقت الذي أخسره، بل في الفائدة التي ستعود عليّ وتوصلني إلى الحقيقة. واكتفيت بعملي أستاذاً محاضراً في الجامعة، إلى جانب عملي في مجال الإعلانات التجارية. وكانت عينا زوجتي، النافذة الوحيدة التي أطلّ منها على العالم الخارجي. وكان من المستحيل أن أخوض هذه التجربة لولا وجودها إلى جانبي».

ولكن، ألم يشعر بالشوق إلى الساحة الفنية خلال فترة ابتعاده عنها؟ يردّ: «يقول الراحل عاصي الرحباني في إحدى مسرحياته إن الإنسان يشتاق إلى المكان، ولو كان سجناً غادره للتو. كانت تلك الفترة قاسية عليّ، لكن كان عليّ أن أبحث عن الباب الصحيح الذي أعود من خلاله. وقد شكّلت التجربة مخاضاً صعباً، لأن الفنان يشعر بالاختناق عندما يبتعد عن عمله. لكنها أثمرت نتيجة كنت أتوق إليها». ويستطرد: «مهمة الفنان هي التغيير، ولو كلّفه الأمر وقفة مع الذات. جرّدت نفسي من كل شيء وبدأت من جديد. وهي طريقة رائعة للعودة بما يليق بصاحبها ويشبهه».

يهمني الاطلاع على فكر الجيل الجديد وإبداعه وإتاحة الفرص أمامه ليشق طريقه