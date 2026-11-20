تحدثت الفنانة المصرية ياسمين علي عن كواليس مشاركاتها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ34، وذلك بعد غياب دام 9 سنوات، وكشفت في حوارها مع «الشرق الأوسط» عن أسباب هذا الغياب الطويل، مؤكدة أنه «كان بفعل فاعل».
وأكدت ياسمين علي أنها فخورة بالعودة مجدداً للمهرجان وأن شعورها لا يوصف، إذ تشّبه هذا الغياب بـ«السفر الطويل» والعودة منه، لتجد ترحيباً من أهل الدار والجمهور.
وأضافت ياسمين: «أنا من أهل دار الأوبرا، وموجودة بها منذ عام 2003، وفخورة بأنني ابنة هذا المكان العريق، وتعرفت من خلال أروقته ومسارحه على ذائقة الجمهور ومتطلباته وكانت مرحلة مهمة في حياتي».
وجمعت ياسمين خلال حفلها على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هشام نبوي، بين الماضي والحاضر، عبر توليفة من أغنياتها الخاصة وأعمال لنجوم من «الزمن الجميل» مثل محمد عبد الوهاب.
وبعيداً عن حفلها الأحدث، تحدثت ياسمين علي عن تفاصيل برنامجها التلفزيوني «شرفتونا»، مؤكدة أنها سعيدة بخوض التجربة الجديدة، والبرنامج يشبهها ويشبه ثقافتها وحياتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يبعدها عن الغناء.
وتؤكد المطربة المصرية اختيار الغناء، إذا خُيّرت بينه وبين التمثيل والإعلام: «الغناء في دمي، وأعتبره موهبة ربانية أتمنى الحفاظ عليها طوال حياتي لأُسعد الناس، كما أن كلمة مطربة ليست سهلة، وسعيدة بتحقيقها».
وتطمح ياسمين علي، إلى تقديم ديو مع نجوم عدة من بينهم كاظم الساهر، وشيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد منير، وإيهاب توفيق، وعلي الحجار ومدحت صالح، وتتمنى تكرار التعاون مع الملحن عمرو مصطفى، مشيدة بنجوم التلحين والشعر الذين تعاونت معهم من قبل.
وتلفت إلى غرامها بألحان عمر خيرت، وياسر عبد الرحمن، مضيفة: «كنت أتمنى أن أكون في زمن جواهرهما اللحنية».
وعبّرت ياسمين علي، عن «شعورها بالظلم، خصوصاً من بعض زملاء المهنة»، لافتة إلى أنها «لم تأخذ مكانها الطبيعي، وحصلت على إجازة من دون مرتب من دار الأوبرا المصرية للهروب والنجاة من الواقع الأليم والصراعات داخل الدار، وعدم التقدير والعدالة». على حد تعبيرها.
وأضافت ياسمين علي: «ابتعادي عن الأوبرا كان بفعل فاعل، فلم أجد اقتناعاً بموهبتي وفكري وشخصيتي، وكنت أُعامل كموظفة، وأعاني من المحسوبية والاهتمام ببعض الأسماء على حساب أخرى، رغم أن الجمهور هو المنوط بتحديد الأفضل، كما كان يُطلب مني الجلوس في المنزل».
ووعدت المطربة المصرية بإعادة الاستقلالية إلى دار الأوبرا مجدداً، إلى جانب عمل كادر جديد لنجوم الأوبرا، ودعم مطالب الفرق والكورال والموسيقيين والعاملين وإيجاد رعاة وتنظيم حفلات دائمة لنجومها، أسوة بالأسماء المعروفة لمنحهم الفرصة والمساحة لمقابلة الجمهور الذي سيحكم عليهم بإنصاف، مشيرة إلى أن «الدكتور رضا الوكيل رئيس الدار الحالي يهتم الآن كثيراً بالعاملين في الأوبرا ولديه رؤية جيدة ومهنية».
وكشفت ياسمين علي عن تسجيلها أغنية جديدة سيجري تصويرها قريباً بالتعاون مع شركة «لايف ستايل استوديوز»، إلى جانب أغنية أخرى تم تصويرها مع المخرج فادي حداد ستطرح قريباً.
ومن أشهر أغنيات ياسمين علي، «أعراض انسحابه»، و«الأصول العربية»، و«كتاب مفتوح»، و«اتخلقنا ضعاف»، بالإضافة إلى غنائها تترات بعض المسلسلات التلفزيونية من بينها مسلسلي «أمر واقع» و«بت القبايل».